Seksualna disfunkcija se može događati kod muškaraca, ali i kod žena iako se o seksualnoj disfunkciji kod žena manje govori i zna.

Ovaj pojam odnosi se na bilo koju vrstu problema u postizanju ili održavanju erekcije, ali i poteškoće s orgazmom i osjećajem boli. Najčešće sastavnice disfunkcije kod muškaraca su stanje libida, erekcija, ejakulacija i orgazam te se poteškoće mogu događati kod svake sastavnice ili samo kod jedne. Kod žena se u vidu seksualne disfunkcije mogu pojaviti manjak želje za odnosima, nemogućnost postizanja orgazma, bol tijekom odnosa i slično.

Uzrok seksualne disfunkcije mogu biti različiti čimbenici – fizički, psihički i emocionalni. Uz bolesti poput dijabetesa, srčanih bolesti i hormonalnih problema, na seksualnu disfunkciju mogu utjecati stres, traume i nezadovoljstvo emotivnim odnosom.

Unatoč nekim jasnim pokazateljima, seksualna disfunkcija može biti individualna i složena za svaku osobu.

Seksualna disfunkcija kod muškaraca

Seksualna disfunkcija kod muškaraca nije rijetka pojava. Podaci pokazuju da oko 20 posto čitave muške populacije u nekom trenutku života doživljava probleme sa seksom. U Hrvatskoj oko 40 posto muškaraca ima neki problem sa seksualnom disfunkcijom.

Ove poteškoće otežavaju ili smanjuju sposobnost za spolni odnos te često izazivaju dodatne psihičke i fizičke probleme. Kako je ranije navedeno, najčešće se radi o problemima s libidom, erekcijom, ejakulacijom i orgazmom.

1. Problemi sa seksualnom željom ili libidom

Libido, seksualna želja ili seksualni nagon uvelike utječe na spolne odnose kod muškaraca i žena. Riječ je o skupini psiholoških, bioloških i socijalnih čimbenika koji utječu na želju za seksualnim odnosima, ali i na seksualno ponašanje. Kod smanjenog libida dolazi do smanjene učestalosti seksualnih misli spontano ili uz podražaj. Razina uvelike ovisi o koncentraciji hormona testosterona, općem zdravstvenom stanju i ishranjenosti. Utjecaj ima i korištenje određenih lijekova.

Normalno je da se libido razlikuje od osobe do osobe, no zdrav libido je važan za fizičko i mentalno zdravlje osobe dok smanjen može ukazivati na određene psihološke ili fizičke probleme. Stanja u kojima se nerijetko pojavljuje smanjeni libido su manjak testosterona ili hipogonadizam, uremija ili povišene razine koncentracije ureje u krvi te depresija.

Za poboljšanje libida se treba rješavati uzrok seksualne disfunkcije, a koristiti se mogu i određeni lijekovi poput antipsihotika ili antidepresiva.

2. Problemi s erekcijom ili impotencijom

Seksualna disfunkcija vezana uz erekciju naziva se i erektilna disfunkcija, a koja ukazuje na nesposobnost postizanja ili održavanja erekcija koja je dovoljna za seksualni odnos. Problem s ovom vrstom seksualne disfunkcije ima od 30 do 50 posto muškaraca, a češća je kod osoba između 40. i 70. godine života.

Na pojavu erekcije kod muškarca utječe složen psihoneurološki proces kako bi došlo do povećanja protoka krvi u penisu. Kod osoba koje doživljavaju poteškoće u ovom procesu može se dogoditi da nikada nisu postigli erekciju, nisu je uspjeli zadržati ili su prije imali uredne erekcije, ali ih više ne mogu postići. Kod nekih se osoba erekcija pojavljuje s nekim partnerima, dok s drugima nije moguća.

Uzrok seksualne disfunkcije po pitanju erekcije su najčešće hormonski, živčani i žilni poremećaji. Primjer takvih poremećaja su ateroskleroza arterija penisa, dijabetes, posljedica kirurškog zahvata na prostati, multipla skleroza, neuropatije i ozljede kralježničke moždine. Na poteškoće mogu utjecati i lijekovi, alkoholizam, pušenje, razina testosterona ili psihološka stanja poput tjeskobe, depresije.

Liječenje erektilne disfunkcije prvotno uključuje rješavanje uzroka problema, odnosno poremećaja ili bolesti. Uz to se mogu koristiti lijekovi koji mogu izazvati privremenu erekciju, erektilni stezni prsteni i slično, no svaka od metoda ima dodatne posljedice koje su individualne i ovise o metodi liječenja.

3. Problemi s ejakulacijom i orgazmom

Orgazam je osjećaj velikog užitka koji se stvara u mozgu usporedno s ejakulacijom kod muškaraca. Riječ je o vrhuncu seksualnog uzbuđenja koji se događa tijekom seksualne aktivnosti. Doživljava se kao serija ritmičkih kontrakcija mišića genitalija i drugih dijelova tijela nakon čega slijedi osjećaj ugode i opuštenosti. Orgazam se može postići na razne načine osim ako kod muškarca postoji seksualna disfunkcija orgazma. Anorgazmija ili nesposobnost doživljavanja orgazma može kao uzrok imati smanjenu osjetljivost penisa zbog bolesti koje utječu na živce poput neuropatije.

Kod muškaraca može doći do prijevremene ejakulacije koja se događa unutar jedne minute od početka penetracije i to prije nego što muškarac to želi. To je najčešća seksualna disfunkcija kod muškaraca i najčešće kao uzrok ima emotivnu ili psihološku podlogu poput stresa, tjeskobe ili neiskustva.

Osim toga može doći do odgođene ejakulacije ili potpunog nedostatka ejakulacije što se javlja kod oko 15 do 30 posto starijih muškaraca. U tom slučaju nakon postizanja vrhunca nema ejakulata, ali ima zadovoljstva. Jedan vid seksualne disfunkcije je i ejakulacijska insuficijencija kada prilikom orgazma i ejakulacije dolazi do smanjenog volumena sperme.

Za liječenje ili poboljšavanje seksualne disfunkcije orgazma i ejakulacije koriste se psihoterapija, određeni lijekovi koji popravljaju uzroke, a pomoći mogu i seksualne igračke ili drugi vid seksualnih dodataka.

Seksualna disfunkcija kod žena

Premda se o seksualnoj disfunkciji kod žena manje govori, ona je dosta česta. Podaci pokazuju da je mnogo češća pojava da će žena imati problema sa seksom nego muškarac. Konkretno, oko 50 posto žena diljem svijeta ima nekih poteškoća vezanih uz seks.

Jedan od socijalno psiholoških razloga je postava društva u kojem živimo i u kojem su žene odrasle. Rijetko se događa da će žene o seksualnoj disfunkciji razgovarati s liječnikom i da će potražiti pomoć ako ne mogu postići vaginalni orgazam sa svojim partnerom. Postizanje vaginalnog orgazma kod žena može biti vrlo složeno pitanje te je mnogima potrebno stimuliranje klitorisa kako bi se isti postigao. Smatra se da tek oko 20 posto žena na svijetu može postići orgazam bez dodatne stimulacije. Međutim, mali je broj žena koje su toga svjesne te često krive sebe, a to uzrokuje dodatne psihološke poteškoće u odnosu i daljnje odgađanje orgazma s partnerom.

Kao i kod muškaraca, seksualna disfunkcija kod žena može biti povezana s libidom ili manjkom seksualne želje i uzbuđenja, poremećajima postizanja orgazma te osjećajem boli za vrijeme odnosa.

1. Problemi sa seksualnom željom kod žena

Na libido kod žena utječu brojni fizički, psihološki i emotivni čimbenici te se pojavljuju kod oko 30 posto žena. U ovom stanju žena ne osjeća potrebu niti želju za seksualnim aktivnostima sama niti s partnerom te ne postoji zainteresiranost za neki vid seksualnih radnji ili nadražaja. Kod smanjenog libida kod žena može doći do izbjegavanja bilo kakvih intimnosti, maštanja, pa čak i maženja i ljubljenja. Krajnji oblik je seksualna averzija kada ženi bilo kakvi intimni ili spolni odnosi postaju odbojni.

Razlog smanjene želje za seksom kod žena može biti u psihološkom i emotivnom stanju osobe, a kod žena na to uvelike može utjecati i kvaliteta odnosa. Bitno je znati da muškarci i žene nemaju jednaku seksualnu želju te da ista uvelike ovisi o koncentraciji hormona. S obzirom na to da kroz mjesečni ciklus kod žena dolazi do velikih promjena, nije neobično da u nekim periodima mjeseca postoji manja, a u nekima veća želja.

Na seksualnu želju kod žena utječu stres, tjeskoba, nemir, anksioznost i depresija, dijabetes, srčane bolesti, problemi s jajnicima, određeni lijekovi. Liječenje ovog stanja je individualno te je za početak potrebno da žena osvijesti da joj se trenutno stanje ne sviđa i da želi vratiti seksualnu želju.

2. Problemi doživljavanja orgazma kod žena

Ova seksualna disfunkcija događa se kod svake četvrte žene, a može se manifestirati kao smanjen intenzitet orgazma, potpuna odsutnost orgazma, rijetki orgazmi ili nemogućnost doživljavanja orgazma bez stimulacije klitorisa.

Seksualna disfunkcija u smislu nemogućnosti postizanja orgazma odnosi se na sve vrste doživljavanja vrhunca. Potpuno odsutni orgazmi stanje su koje se naziva anorgazmija, a može se pojaviti od samog početka seksualnih odnosa ili s vremenom. Međutim, poteškoće prilikom doživljavanja orgazma ne predstavljaju seksualnu disfunkciju već se odnose na individualne odnose. Da bi žena doživjela orgazam središnje mjesto kako bi se to postiglo je klitoris. Taj organ se kod trudnoće razvija iz istog tkiva kao i penis te nije samo dio vanjskog spolovila. Klitoris ima razgranatu strukturu koja se proteže unutar tijela i oko rodnice. Ovo znači da se pravilnom stimulacijom može doživjeti orgazam, no kod nekih žena je teško postići tu, pravilnu stimulaciju.

Uzroci poteškoća kod doživljavanja orgazma kod žena mogu biti različiti – od organskih koji najčešće uključuju poteškoće s hormonalnom ravnotežom, do psiholoških poput anksioznosti, stresa, narušene slike tijela, depresije. Opće lošije zdravstveno stanje također može utjecati na poteškoće kod doživljavanja orgazma.

3. Osjećaj boli za vrijeme seksa

Jedna od seksualnih disfunkcija kod žena može biti osjećaj boli prilikom penetracije. Na pojavu toga može utjecati vaginizam, koji kao uzrok obično ima psihološku pozadinu. Osim prilikom seksualnog odnosa, osjećaj boli prilikom penetracije može izazivati probleme i kod ginekoloških pregleda. U ovom slučaju dolazi do nevoljnog grčenja mišića rodnice.

Kod nekih se žena može pojaviti dispareunija što označava bol u području zdjelice koja se pojavljuje prilikom penetracije, orgazma ili nakon orgazma. Ovo se može pojaviti i kod

muškaraca, no to je vrlo rijetko. Uzrok kod žena može biti fizički poput himena, nagnječenje u području spolnog organa, upale rodnice ili tumori, suhoća rodnice zbog nedostatka estrogena i slično. Osim toga su uzroci i psihološki, najčešće su to strah, anksioznost te odbojnost prema partneru.

Sve navedeno su primjeri seksualne disfunkcije i ako ih zamijetite potrebno je potražiti barem razgovor pa i pomoć liječnika. Na sve je moguće utjecati, neovisno o tome o kojem se uzroku radi.