Superbakterija i otporna bakterija samo su neki od epiteta koji se vežu uz MRSA bakteriju.

Riječ je o obliku bakterije Staphylococcus aureus koja je već 50-ih razvila otpornost na djelovanje penicilina i drugih antibiotika koji se obično koriste za liječenje takvih bakterija. Samo ime MRSA govori o njenoj otpornosti jer u prijevodu znači Methicillin Resistant Staphylococcus aureus.

Najčešće zahvaća bolesnike s oslabljenim imunitetom poput novorođenčadi i starijih osoba te se nerijetko pojavljuje u bolnicama. Vrlo je zarazna, lako izazva infekciju te se zaraza MRSA-om teže liječi.

Što je bakterija MRSA?

Bakterija MRSA je zlatni stafilokok, grampozitivna bakterija koja je otporna na meticilin i širok spektar drugih antibiotika. Jako ju je teško liječiti upravo zbog razvijene otpornosti. Poznato je da je razvila otpornost na ove antibiotike:

– β-lactam (široku grupu antibiotika dobivenih na bazi penicilina)

– meticilin

– dikloksacilin

– nafcilin

– oksacilin

Zbog ove otpornosti se MRSA naziva i superbug ili superbakterija. Zlatni stafilokok se može nalaziti na koži ili u nosu kod zdravih ljudi i to kod oko 25 do 30 posto zdrave populacije kao bezazlena bakterija. Najčešća mjesta kolonizacije su nosnice, pazusi, prepone, kronične rane te oko gastronome. Ovo znači da te bakterije tamo postoje, no ne izazivaju upalu ili bolest. Više od jedne trećine populacije su prenositelji stafilokoka, no MRSA je prisutna kod samo jedan posto populacije.

Kod ljudi koji na sluznici imaju zlatni stafilokok on u najvećem broju slučajeva ne izaziva oštećenja, no oni su često prijenosnici. U tom slučaju dolazi do kolonizacije, stanja kada bolesnik u svom tijelu ima MRSA, ali bez kliničkih znakova ili simptoma bolesti. Osoba može biti stalni ili povremeni kliconoša.

Prijenos superbakterije MRSA se može dogoditi s kože na okolinu fizičkim kontaktom ili kapljičnim putem. Najčešće je prijenos na osjetljive osobe preko ruku osoba koje su imale kontakt s inficiranim bolesnikom, odnosno njegovim izlučevinama.

Tko se može zaraziti MRSA bakterijom?

Iako se stafilokokom može zaraziti bilo tko, najčešće obolijevaju osobe slabijeg imuniteta. To su obično osobe koje borave u bolnicama s kroničnim i težim bolestima, starije osobe te novorođenčad koja nema razvijen imunološki sustav. Osobito se to odnosi na one koji duže borave u bolnici, imaju težu bolest te one koji su nedavno primali antibiotike.

S obzirom na to da je najviše oboljelih među bolesnicima koji već leže u bolnici, MRSA se smatrala bolničkom bakterijom. Smatra se da je bakterija prisutna i kod osoba koje žive u staračkim domovima.

Vrijeme je pokazalo da zarazu MRSA bakterijom može doživjeti i osoba izvan bolničkog okruženja. Ako je zaraza stigla od osobe koja posljednjih godina nije ležala u bolnici ili imala kirurški zahvat, riječ je o CA-MRSA zarazi. To je vrsta zaraze koja je stečena u zajednici, ne u bolnici.

Simptomi zaraze MRSA stafilokokom

Kada dođe do zaraze MRSA stafilokokom kod osobe s normalnim imunitetom upala nije jača niti teža od onih koje inače uzrokuje zlatni stafilokok. Ako dođe do zaraze CA-MRSA mogu se pojaviti simptomi poput gnojnih akni, vrijedova i apscesa. Bakterija može prodrijeti i do pluća, a tada uzrokuje opasnu upalu pluća koja se teško liječi.

Ako dođe do simptoma MRSA zaraze, potrebno je napraviti mikrobiološki pregled za koji se uzimaju brisevi kože i sluznice nosa.

Međutim, ako MRSA napadne osobu slabijeg imuniteta ili one koji imaju duboke rane, može biti pogubna. Kod ovakvih bolesnika dolazi do lakog prodora uzročnika u tijelu te dovodi do teških posljedica poput trovanja krvi, infekcije kostiju i infekcije srčanih zalistaka i druge.

Osim toga, za liječenje ne mogu koristiti uobičajeni antibiotici jer je MRSA na njih otporna. Tada se koriste jači lijekovi koji mogu imati izražene i jake nuspojave na ljudsko zdravlje.

Zaražena osoba sa simptomima mora biti u izolaciji jer se bakterija širi dodirom. U nekim slučajevima se bolesnike stavlja u zasebne sobe ili ih se odvaja paravanom. Osoblje koje radi s takvim bolesnicima također mora imati posebne rukavice i ogrtače, a sve s ciljem da se bakterija ne prenese na druge pacijente.

Kako spriječiti MRSA zarazu?

Ako mikrobiološki nalaz pokaže da imate MRSA tada ćete dobiti odgovarajuću terapiju, ali i savjet da provodite pojačanu higijenu ruku. Ovo se posebno odnosi nakon obavljanja nužde. Pacijenti ruke trebaju prati u dezinficijensu te ih brisati papirnatim ručnikom, a onda dezinficirati alkoholnim dezinficijensom.

Kliconoše će u bolnici dobiti posebne preparate s kojima peru tijelo te posebnu kremu za nos. Kliconoše bez infekcije mogu i kod kuće odraditi dezinficiranje uz posebne upute koje ćete dobiti od bolničkog osoblja. Jedna od najvažnijih stvari je pranje ruku prije svakog kontakta s drugim osobama.

Ovo su još neki savjeti kako se zaštititi od MRSA-e:

– rane, ogrebotine i ožiljke održavajte čistima uz sterilne gaze i zavoje

– izbjegavajte fizički kontakt s osobama koje imaju otvorene rane

– često perite i dezinficirajte ruke alkoholnim dezinficijensom jer se MRSA na koži može zadržati satima

– nemojte koristiti osobne predmete drugih osoba – ručnike, britvice, četkice za zube i slično

– čistite svoju okolinu, posebice toalet

Iskustvo bolesnika s infekcijom MRSA

U nastavku donosimo nekoliko iskustava osoba koje su imale MRSA infekciju.

“Moj svekar je bio u baš jadnom stanju i nakon dvije operacije je bio pozitivan na MRSA-u. Nakon osam dana antibiotika, takav izmučen, organizam se riješio bakterije”, piše korisnik na jednom forumu.

“Meni bliska osoba je zaražena time i nakon sedam mjeseci kontinuiranog uzimanja Targocida od 600mg nije ni blizu izlječenja ili kako već, nekog mirovanja MRSA-e. Liječenje je počelo s Vankomicin te je to prekinuto zbog prejakih nuspojava. Osoba ima 25 godina i sada je invalid zbog MRSA-e. Da se MRSA prenosi tako lako, ja bi je imala odavno”, navodi još jedan korisnik.

“Moj sin i ja smo je pokupili 2010. i na tadašnjem pregledu prvi put mu se pojavi apsces sa samo 15 dana. Na dječjoj kirurgiji smo radili liječenje, s tri mjeseca je opet dobio apsces, mazali smo kremom. Sada u studenom mu je na preponi ponovno izbacilo apsces koji sam kod kuće tretirala ihtiol kremom i oblogama. Isti se aktivirao prije desetak dana. Uzeli smo bris i ponovno je MRSA”, navela je jedna majka za Forum.klix.ba.

