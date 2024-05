Otkrivena skrivena prednost jabuka: Imaju poseban utjecaj na jedan od najvažnijih organa

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Kardiolozi ističu važnost voća u jačanju zdravlja srca i preporučuju koje voće je posebno korisno.

Dr. Deepak Vivek daje prednost jabukama zbog njihove bogate nutritivne vrijednosti, uključujući antioksidanse, vlakna, vitamin C i kalij, a također ukazuje na njihov nizak glikemijski indeks, koji pomaže u smanjenju rizika od dijabetesa tipa 2.

Zašto je dobro popiti vodu s okusom jabuke i cimeta?

Dr. Sushant Khaire preferira banane zbog njihovog bogatstva dijetalnim vlaknima, vitaminom C, vitaminom B6, kalijem, magnezijem i antioksidansima. Ističe da prehrambena vlakna potiču probavu, vitamin C jača imunološki sustav, dok je vitamin B6 važan za razvoj mozga i živaca, prenosi New York Post.

Skrivena svojstva jabuke

Dr. Jennifer Meares naglašava važnost konzumacije voća poput jabuka, krušaka ili trešanja kao popodnevnog međuobroka jer je zasitno i pomaže u zaštiti od srčanih bolesti. Vlakna koja se nalaze u voću mogu sniziti krvni tlak i razinu kolesterola, što su ključni pokazatelji rizika od srčanih bolesti.

Jabuke su zdrave iz mnogo razloga. Prije svega, bogate su antioksidansima koji štite tijelo od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Također su dobar izvor vlakana, osobito pektina, koji podržava zdravlje probavnog sustava i pomaže u regulaciji razine šećera u krvi. Vitamin C, prisutan u jabukama, jača imunološki sustav i potiče zdravlje kože.

Osim toga, jabuke sadrže minerale poput kalija koji su važni za rad mišića i regulaciju krvnog tlaka. Zbog niskog glikemijskog indeksa jabuke su prikladan izbor za kontrolu tjelesne težine i smanjenje rizika od dijabetesa tipa 2. Sve te karakteristike čine jabuku popularnim i zdravim voćem koje se preporučuje u uravnoteženoj prehrani, piše krstarica.com.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Treba li vrt zalijevati ujutro ili navečer? Stručnjakinja kaže: “Oko toga nema nikakve rasprave” Sve je po zakonu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje oglasila se o ministrovoj diplomi iz Travnika