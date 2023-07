Ovog dana u tjednu dogodi se najviše srčanih udara, znanstvenici objasnili

Podijeli :

Vjerojatno ste čuli za nedjeljnu tjeskobu; nervozu koju mnogi osjećaju prije nego počne još jedan radni tjedan, a čini se kako nakon nje slijedi 'opasni ponedjeljak'.

Naime, prema novom istraživanju predstavljenom na konferenciji British Cardiovascular Society (BCS) u Manchesteru, najveća je vjerojatnost da će se ozbiljni srčani udari dogoditi ponedjeljkom.

Znanstvenici ne misle da je to slučajnost. U ovom su istraživanju analizirani zapisi o hospitalizaciji 10.528 pacijenata koji su tijekom zadnjih pet godina pretrpjeli najteži tip srčanog udara; nakon čega su znanstvenici primijetili značajan porast u stopi srčanih udara na početku radnog tjedna, s povećanjem od 13 posto upravo ponedjeljkom, prenosi MBG.

“Uzrok je vjerojatno multifaktorski; no na temelju onoga što znamo iz prethodnih studija, razumno je pretpostaviti cirkadijalni element”, rekao je kardiolog Jack Laffan iz Dublina u priopćenju za javnost. “Kao što možda znate, spavanje je nužno za zdrav organizam; a loša kvaliteta i nedovoljna količina sna mogu utjecati na kardiovaskularno i metaboličko zdravlje”, dodao je.

Odlasci na spavanje i buđenja uvijek u isto vrijeme ključni su za održavanje reguliranog cirkadijalnog ritma, a kad nam je raspored spavanja neuredan, naše tijelo ne zna kada treba proizvesti melatonin, hormon koji signalizira da je vrijeme odmora. Kao rezultat toga stradava cirkadijalni ritam, i to najviše nedjeljom navečer jer vikendom obično spavamo dulje ili kraće nego u tjednu, što posljedično utječe na zdravlje srca.

Iako srčani udari mogu biti češći ponedjeljkom, zaštita zdravlja srca važna je svakog dana u tjednu, a kardiolozi ističu ove savjete:

Regulirajte svoj cirkadijalni ritam

Nastojte u svoju rutinu uvesti vrijeme odlaska u krevet i buđenja kojeg ćete se držati. “U idealnom slučaju od buđenja do ustajanja ne bi trebalo proći više od sat vremena (ili čak pola sata), čak i ako je vikend”, kaže naturopatska liječnica za spavanje Catherine Darley. “Ako vam je potreban dodatni poticaj da se navečer uspavate, pokušajte s uzimanjem melatonina kao dodatka prehrani”.

Jedite mnogo omega-3 masnih kiselina

Važno je redovno konzumirati ribui riblje ulje jer istraživanja pokazuju da su omege u osnovi sinonim za zdravlje srca i dugovječnost. Od podupiranja zdravih razina triglicerida do poboljšanja cirkulacije, te zdrave masti nose značajne kardiovaskularne benefite. Pronađite dodatke prehrani od rbiljeg ulja koji su testirani na čistoću i ima najmanje 500 miligrama (idealno, bliže 1000 do 1500 miligrama) EPA plus DHA masne kiseline.

Izgradite mišiće

Istraživanja pokazuju da redovita tjelovježba može pomoći u kontroli krvnog tlaka, a nedavna studija je otkrila i da mišićna masa kod žena može igrati veću ulogu u zdravlju srca nego njihova količina masnoća ili ukupna tjelesna težina. Zato u svoju rutinu vježbanja pokušajte ubaciti i vježbe snage.

