Ozljede i rane – evo kad treba potražiti liječničku pomoć

Podijeli :

Tatiana Chekryzhova / Panthermedia / Profimedia

Ponekad je teško reći je li za saniranje posjekotine i ozljede potrebna liječnička pomoć. No ako ozlijeđeno područje jako krvari ili je u blizini lica ili genitalija, možda je ipak dobro da odete doktoru.

Svakome se povremeno dogodi da oguli koljeno, poreže se, ubode ili ga ogrebe kućni ljubimac. I dok mnoge manje rane zacjeljuju bez medicinske intervencije, neke ozljede ipak zahtijevaju šavove ili druge vrste liječenja kako bi im se osiguralo pravilno zacjeljivanje. Pogotovo kad su mališani u pitanju.

Oprez! Ovo su tri najčešće ozljede ljeti

Bez obzira radi li se o djetetu ili odrasloj osobi s posjekotinom, to može zahtijevati posjet hitnoj službi. Ali kako prepoznati kada je doista potrebno potražiti liječničku pomoć? “Ponekad može biti teško reći hoće li ozljeda zahtijevati šavove ili ne”, kaže liječnica pedijatrijske hitne medicine Purva Grover. “To je stvar procjene i popriličan izazov za roditelja koji trebaju uočiti razliku”, dodaje.

A za roditelje i skrbnike može biti posebno zastrašujuće i zabrinjavajuće suočavanje s posjekotinama i ubodnim ranama kada su u pitanju djeca. Ako niste sigurni treba li djetetu šivanje, najbolje i najsigurnije je da potražite liječničku pomoć, piše tportal.

Kada je potrebno potražiti liječničku pomoć?

Dakle, kada posjekotina zahtijeva šivanje? Dr. Grover i liječnik hitne pomoći Baruch Fertel daju određene smjernice za to kada je preporučljivo posjetiti hitnu zbog ozljede.

VIDEO Pedijatar otkrio tri vrste obuće koje vam mogu oštetiti stopala Žena kuhala jaja u mikrovalnoj prema receptu s interneta, teško je ozlijeđena

“Određene razderotine i rane gotovo uvijek zahtijevaju posjet hitnoj pomoći ili hitnoj ambulanti”, kaže dr. Fertel. Oba liječnika savjetuju odlazak na hitni pregled ako je rana:

– dovoljno duboka da otkrije dermis ili žuto potkožno masno tkivo – otvorena toliko da ne možete lagano približiti rubove – nalazi se na ili preko zgloba (u tom slučaju možda su također oštećeni živci, tetive ili ligamenti) – posljedica je ugriza životinje ili čovjeka (u tom slučaju možda će vam trebati docjepljivanje protiv tetanusa ili oralni antibiotici, kao i šavovi) – posljedica je uboda stranog tijela – kontaminirana je ili je nastala vrlo prljavim ili hrđavim predmetom – obilno krvarenje se ne usporava – nalazi se na estetski značajnom području poput lica – nalazi se na ili blizu genitalija.

Evo što trebate znati o tome kako zbrinuti nastalu ozljedu dok ne dobijete adekvatnu liječničku pomoć:

Strane predmete ne uklanjajte

“Nemojte uklanjati nikakav strani predmet – poput komada drveta ili metala – koji je zapeo u rani”, savjetuje dr. Fertel. “Ne možete znati u što se strani predmet zabio i što je pritisnuo. Više puta sam vidio slučajeve u kojima se predmet zabio u arteriju i blokirao krvarenje. U trenutku kada ga izvučete, više nema ničega što bi blokiralo arterijski protok krvi i to može izazvati razorne posljedice”, napominje.

Ugrize i prljave rane treba posebno tretirati

Ako se radi o ozljedi nastaloj ugrizom životinje ili čovjeka, a razderotina je više od male površinske ogrebotine – ili je pak kontaminirani ili zahrđali predmet uzrokovao ozljedu – odmah potražite liječničku pomoć. Odrasli, ako su se docijepili protiv tetanusa u zadnjih 10 godina, trebat će primiti cjepivo. Većina djece je cijepljena protiv tetanusa, ali ove vrste ozljeda ionako zahtijevaju liječničku procjenu. Naime liječnik može propisati i oralne antibiotike ako je to potrebno.

Očistite ranu ako možete

Ako je moguće, temeljitim ispiranjem nježno očistite ozlijeđeno mjesto prije posjeta hitnoj službi. Dr. Fertel predlaže korištenje vode iz slavine i razrijeđenog tekućeg antibakterijskog sapuna za to. A upravo je to dobar način za čišćenje gotovo svake rane. Izbjegavajte vodikov peroksid jer može oštetiti tkivo.

“Jedna od najboljih stvari koje roditelji mogu učiniti prije nego što svoje ozlijeđeno dijete dovedu u hitnu je očistiti ranu, ali samo ako imaju vremena i dovoljno su stručni za to”, dodaje dr. Fertel.

Izbjegavajte davanje hrane i pića

Dr. Grover savjetuje roditeljima da izbjegavaju davati ozlijeđenom djetetu bilo što za jelo ili piće prije odlaska na hitnu. “Djeca, ako su netom nešto pojela i popila u stresnim situacijama, mogu povratiti, što pogoršava već ionako stresnu situaciju”, objašnjava ona. “Također, u rijetkim prilikama moglo bi biti potrebno dati kakve sedative ili lijekove za smirenje, pa je svakako preporučljivo izbjegavati obroke netom prije dolaska na hitni prijem.”

Ranu izravno pritisnite i podignite

Na putu do bolnice ili ambulante primijenite izravan pritisak i podignite ozlijeđeno područje. To obično pomaže usporiti ili zaustaviti većinu krvarenja. No, prije svega, ostanite mirni i sigurno vozite. Ne biste htjeli zakomplicirati situaciju zaustavljanjem zbog prebrze vožnje ili, još gore, nesreće.

Što u slučaju šavova?

Ako liječnik utvrdi da su potrebni šavovi, upotrijebit će se šav ili konac za spajanje posjekotine ili rane. Budući da se u ovom slučaju koristi oštra igla, možete dobiti lijek za lokalnu anesteziju ili lokalni anestetik za ublažavanje boli. Važno je da se pravilno brinete o šavovima nakon što se vratite kući. Liječnik će vam sigurno dati više informacija, ali osnovna njega uključuje:

– održavajte područje čistim i suhim oko 48 sati nakon šivanja – nakon tih prvih 48 sati, možete nježno očistiti područje hladnom vodom i sapunom – koristite čisti papirnati ručnik da osušite područje – nemojte trljati niti koristiti pamučni ručnik – svaki dan zamijenite zavoje i primijenite antibiotsku terapiju ako je potrebno.

“Ovisno o mjestu ozljede i vrsti materijala za šavove, liječnik će vam savjetovati kada ih treba ukloniti”, dodaje dr. Grover.

Kako kod kuće liječiti manju posjekotinu

Ako je posjekotina ili ogrebotina vrlo mala – nije duboka ili kontaminirana – liječite je kod kuće ispiranjem kako je već opisano, a zatim stavite lokalni antibiotik i zavoj. Oba liječnika za saniranje rane u kućnim uvjetima preporučuju održavanje područja čistim i nanošenje antibiotske masti i zavoja nekoliko puta dnevno. Pažljivo promatrajte ranu kako biste pratili zacjeljivanje. Ako postanete zabrinuti, odmah posjetite liječnika, piše tportal.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Poznata tvrtka iz Njemačke bankrotirala nakon 229 godina Velika hrvatska tvrtka traži nove radnike, objavili uvjete, ali i plaću