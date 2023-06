Podijeli :

Ako se ne liječi na vrijeme, može uzrokovati vrlo ozbiljne komplikacije poput gubitka sluha.

Jedna od tegoba koja se javlja najčešće u ljetnim mjesecima kada više vremena provodimo u moru, rijekama i jezerima je upala vanjskog uha ili plivačko uho. Naziva se još i otitis externa te zahvaća vanjski otvor uha i ušnog kanala koji povezuje vanjski dio uha s bubnjićem. Ova infekcija vrlo je česta u djece koja vole provoditi vrijeme u vodi, no može se javiti i kod odraslih.

Što uzrokuje plivačko uho?

Plivanje ili prečesto kupanje i tuširanje može dovesti do infekcije vanjskog uha. Voda koja ostane u ušnom kanalu može postati leglo bakterija poput Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa. Međutim, plivačko uho mogu nekada uzrokovati i gljivice, no to je rijetkost.

Plivačko uho također može biti rezultat iritacije ili oštećenja tankog sloja kože koji oblaže ušni kanal zbog korištenja štapića za uši, slušalica ili drugih predmeta. Cerumen ili ušni vosak je prirodna obrana uha od infekcije, ali stalna izloženost vlazi i češanje mogu iscrpiti cerumen iz uha, što povećava vjerojatnost infekcije.

Još neki od čimbenika koji mogu pridonijeti infekciji vanjskog uha su sljedeći:

– prirodno uzak ušni kanal

– začepljenje ušnog kanala stranim tijelom ili ‘čepom cerumena’

– visoka vlažnost zraka

– dermatološka stanja (psorijaza, atopijski dermatitis,…)

Simptomi plivačkog uha

Simptomi plivačkog uha obično su u početku blagi, ali se mogu pogoršati ako se infekcija ne liječi ili ako se proširi. Liječnici često klasificiraju plivačko uho prema blagom, umjerenom i uznapredovalom stadiju progresije.

Blagi znakovi i simptomi:

– svrbež u ušnom kanalu

– lagano crvenilo unutar uha

– blaga nelagoda koja se pogoršava povlačenjem vanjskog uha ili guranjem male “kvrge” ispred uha (tragus)

– istjecanje bistre tekućine bez mirisa iz uha

Umjerena progresija:

– sve jača bol

– intenzivniji svrbež

– prekomjerno curenje tekućine

– veće crvenilo u uhu

– osjećaj punoće u uhu

– djelomična blokada ušnog kanala oteklinom

– smanjen ili prigušen sluh

Napredna progresija:

– potpuna blokada ušnog kanala

– jaka bol koja se širi u vrat, lice ili stranu glave

– crvenilo ili otok vanjskog uha

– vrućica

– oticanje limfnih čvorova na vratu

Plivačko uho – liječenje

Neke infekcije vanjskog uha mogu se izliječiti same od sebe. Ako to nije slučaj, liječnik će nakon razgovora s pacijentom i prema simptomima utvrditi je li zaista riječ o plivačkom uhu. Pregled uha vrši se uređajem otoskopom. Ono sadrži malo povećalo, izvor svjetlosti te nastavak u obliku lijevka koji ulazi u ušni kanal.

Plivačko uho najčešće se liječi kapima za uši s antibioticima ili antifungalnim kapima ako su uzrok upale gljivice. Ova vrsta infekcije je češća kod osoba s dijabetesom ili kod onih s oslabljenim imunološkim sustavom. Kapi također mogu sadržavati kortikosteroide koji smanjuju upalu u uhu.

No, prevencija u kućnoj radinosti također će pospješiti brže ozdravljenje. Održavanje uha suhim što je više moguće smanjuje rizik od infekcije, a pomoći će i sljedeći savjeti:

– koristite kapu tijekom plivanja

– zaštitite uši vatom ili čepićima tijekom tuširanja i kupanja

– izbjegavajte češkanja unutarnjeg uha

– ne uklanjajte samostalno ušni vosak

– dobro obrišite glavu i uši nakon tuširanja i plivanja

– koristite samo mekane štapiće za uši

Ako se ne liječi, plivačko uho može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Jedna od njih je privremeni gubitak sluha koji se vrati kada se infekcija izliječi.

Neliječena infekcija vanjskog uha može izazvati dugotrajne probleme, odnosno kronično plivačko uho. Infekcija vanjskog uha obično se smatra kroničnom ako znakovi i simptomi traju dulje od tri mjeseca.

Kronične infekcije su češće ako postoje stanja koja otežavaju liječenje, kao što je rijedak soj bakterija, alergijska reakcija na koži, alergijska reakcija na antibiotske kapi za uši, dermatitis, psorijaza ili kombinacija bakterijskih i gljivičnih infekcija. Plivačko uho u nekim slučajevima može izazvati oštećenje hrskavice vanjskog uha i kosti donjeg dijela lubanje, uzrokujući sve jaču bol.

Ako se plivačko uho razvije u uznapredovali osteomijelitis baze lubanje, infekcija se može proširiti i zahvatiti druge dijelove tijela poput mozga ili obližnjih živaca. Ova rijetka komplikacija može biti opasna po život.

