Pogledajte što si radite ako svaki dan pijete energetska pića

Energetska pića su privlačan izbor među potrošačima i ne pokazuju znakove opadanja popularnosti, no s tim brojkama dolazi i mnogo razgovora o zdravstvenim učincima tih pića.

Energetsko piće je zapravo gazirano piće koje uključuje visoke razine kofeina, šećera, drugih sastojaka za poticanje energije, B vitamina i dodatnih sastojaka. Razumno je zapitati se što će sve ovi sastojci učiniti vašem tijelu, pogotovo ako svakodnevno otvarate limenke energetskih pića.

Može štetiti vašim zubima

Vaša razina budnosti može vam zahvaliti na konzumaciji energetskih pića, ali vaši zubi sigurno neće. Energetska pića mogu znatno narušiti zdravlje zubi i dovesti do značajnog propadanja zuba, uglavnom zbog izrazito visokih razina kiselosti.

“U svim mojim godinama bavljenja stomatologijom, utvrdio sam da je vodeći uzrok propadanja zubi kod djece sok, a kod odraslih osoba su to energetska pića. Energetska pića, s pH vrijednošću otprilike 3,2, gotovo su kiselija od baterijske kiseline koja ima pH vrijednost 1”, objašnjava zubar Bobby J. Grossi za Healthline. Kada konzumirate energetska pića, vaša zubna caklina dolazi u dodir s kiselom tekućinom i počinje se trošiti.

Nakon konzumiranja energetskog pića, pH vrijednost vaše sline može biti promijenjena do 30 minuta nakon toga, što znači da će vaša caklina nastaviti propadati i nakon što ste progutali piće. Kiselo okruženje također je raj za bakterije, koje će se razmnožavati oko vaših zuba i desni, uzrokujući daljnju dugotrajnu štetu. Razmnožavanje bakterija dodatno se pogoršava visokim udjelom šećera u energetskim pićima. Ako to nije dovoljno, stimulacija izazvana pićem može rezultirati češćim stiskanjem zuba, što ih može istrošiti i potencijalno uzrokovati lom zuba, upozorava zubar Nammy Patel za Healthline.

Može poremetiti razinu šećera i krvnog tlaka

Nakon konzumiranja energetskog pića, većina nas osjeća snažan poticaj energije. No, isti sastojci koji nas tako uzbuđuju mogu značajno utjecati na naše tijelo. Energetska pića mogu sadržavati više od 40 grama šećera i 200 mg kofeina po porciji, prema Harvard T.H. Chan School of Public Health. Ova dva elementa mogu uzrokovati ozbiljan skok razine šećera u krvi i brz porast krvnog tlaka, kako je primijećeno u istraživanju objavljenom u časopisu International Journal of Environmental Research and Public Health.

Česta konzumacija energetskih pića može se smatrati faktorom rizika za dugoročni razvoj kardiovaskularnih bolesti zbog njihovih učinaka na krvni tlak i glukozu u krvi. Česta konzumacija previše šećera također može dovesti do niza drugih zdravstvenih posljedica, odnosno može utjecati na zglobove, zube, kožu, jetru, bubrege, gušteraču i povećati upalu cijelog tijela, piše Health Digest.

Može povećati rizik od migrena

Konzumiranje više energetskih pića svakodnevno može povećati rizik od migrena. Istraživanje objavljeno u časopisu The American Journal of Medicine istražilo je povezanost između konzumacije kofeinskih napitaka i učestalosti migrena. Ustanovljeno je da osobe koje konzumiraju veću količinu napitaka s kofeinom imaju veću vjerojatnost za dobivanje migrene.

Važno je napomenuti da je istraživanje primijetilo povezanost između kofeina i migrena samo kada su sudionici konzumirali tri ili više kofeinskih pića dnevno, prema izvještaju Medical News Today. Osobe koje su konzumirale samo jedno ili dva kofeinska pića dnevno nisu pokazivale simptome migrene uzrokovane kofeinom. Čak i manje količine kofeina mogu pomoći u smanjenju glavobolja, zahvaljujući njegovom protuupalnom djelovanju koje olakšava napetost oko mozga, zbog čega ga često koriste u kombinaciji s protuupalnim lijekovima, prema WebMD-u.

Najvažnija stvar je pratiti specifičnu reakciju vašeg tijela na kofein i energetska pića te smanjiti unos ako primijetite glavobolje ili druge loše zdravstvene efekte.

Može povećati razinu anksioznosti

Osjećaj nervoze i nemira nakon konzumiranja previše kave dobro je poznat mnogima. Postoji suptilna ravnoteža između osjećaja budnosti nakon konzumacije kofeina i iskustva anksioznosti, a ako konzumirate energetska pića svakodnevno, možete iskusiti više potonje. Studija objavljena u časopisu Depression and Anxiety primijetila je jasnu vezu između konzumacije energetskih pića i povećanih razina anksioznosti, posebno uzimajući u obzir prethodne faktore mentalnog zdravlja.

Ako primjećujete da patite od veće anksioznosti, posebno ako sumnjate da je rezultat konzumacije energetskih pića, prva stvar koju trebate napraviti je provjeriti koliko kofeina unosite. Kada jednom prekoračite granicu s kofeinom, često je potrebno samo pričekati dok se razine ne smanje u vašem sustavu, no jednostavne stvari poput konzumacije više vode, šetnje ili dubokog disanja mogu pomoći u olakšavanju simptoma anksioznosti. I, naravno, osigurajte da prestanete s konzumacijom kofeina dok se ne osjećate stabilnije.

Može rezultirati oštećenjem bubrega

Naši su bubrezi ključni za mnoge tjelesne procese, poput filtriranja otpada, zaštite zdravlja kostiju i regulacije krvnog tlaka. Održavanje zdravlja naših bubrega stoga je iznimno važno, a svakodnevno konzumiranje energetskih pića može ih dovesti u opasnost. Jedan od razloga zašto su energetska pića toliko štetna za bubrege je visok udio kofeina u njima, navodi Livestrong. Kofein u tim pićima uzrokuje povećano mokrenje, što doprinosi dehidraciji. To može dovesti do većeg opterećenja bubrega i potencijalnog pogoršanja funkcije bubrega tijekom vremena.

Ako imate prethodno postojeće bubrežne probleme, energetska pića najbolje je izbjegavati. Važno je napomenuti da energetska pića često sadrže više kalija i natrija, kao dio kolekcije elektrolita namijenjenih rehidraciji i poboljšanju sportske izvedbe – ali ti sastojci mogu biti štetni za osobe koje slijede bubrežnu dijetu.

Mogu poboljšati mentalnu izvedbu

Energetska pića često se marketinški prikazuju kao napici koji će vam pomoći da se usredotočite i ostvarite svoj potencijal – bilo da je riječ o sportskim aktivnostima ili radu u knjižnici. Ali zapravo, energetska pića stvarno pomažu u poboljšanju izvedbe i koncentracije, ne samo tijekom tjelesnih vježbi. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Nutrition Reviews, svakodnevno konzumiranje energetskih pića može pomoći poboljšanju mentalne funkcije i sposobnosti optimalnog izvršavanja zadataka.

Istraživanje ukazuje da su prema rezultatima nekoliko studija energetska pića poboljšala “mentalnu i kognitivnu energiju”, pomažući u poboljšanju pažnje, poticanju memorije te pozitivno utječući na izvršnu funkciju. Ono što je manje jasno, kako istraživanje navodi, jest kako dodatni sastojci u energetskim pićima, koji se obično koriste za marketinško isticanje svojstava koja povećavaju energiju, poput taurina ili L-teanina, djeluju u interakciji s kofeinom kako bi poboljšali mentalnu izvedbu. Zaključeno je stoga da je potrebno provesti daljnje istraživanje interakcija između tih sastojaka, ali za sada je kofein u piću taj koji stvarno poboljšava mentalni fokus.

Može povećati rizik od razvoja raka

S obzirom na to da gotovo četvrtini odraslih osoba tijekom života bude dijagnosticiran rak, važno je razmotriti kako naša prehrana može utjecati na rizik od razvoja bolesti. Nažalost, konzumacija energetskih pića svakodnevno može povećati rizik od razvoja raka – i to čak i ako se napitak prodaje kao “zdrava” opcija. Često se pretpostavlja da su “bez šećera” ili “niskokalorične” opcije zdraviji i manje rizični izbori, ali ove vrste pića često dobivaju slatkoću od umjetnih zaslađivača. Kao što pokazuje veliko istraživanje objavljeno u časopisu PLOS Medicine, konzumiranje umjetnih zaslađivača poput aspartama i acesulfame-K povezano je s većom vjerojatnošću razvoja raka. Međutim, istraživanje ističe da to ne znači da postoji direktna veza između ta dva faktora.

Što ako konzumirate energetska pića koja sadrže šećer? Nažalost, ni to nije puno bolje. Drugo istraživanje koje je obuhvatilo veći broj ljudi pokazalo je da konzumacija šećernih pića također povećava rizik od raka, posebno raka dojke.

Može utjecati na zdravlje crijeva

Zdravlje naših crijeva ima veliki utjecaj na opće zdravlje tijela, a održavanje dobrog zdravlja crijeva iznimno je važno. Međutim, postoje stvari koje crijeva ne podnose dobro, a energetska pića su jedna od njih. To je uglavnom zbog kofeina u pićima, koji može uzrokovati “gastritis, upalu, povećanu pokretljivost crijeva i proljev”, prema riječima registriranog nutricionista i autora knjige “The Protein-Packed Breakfast Club”, Laurena Harrisa-Pincusa. Osim toga, kofein može aktivirati mišiće u crijevima koji uzrokuju brži prolaz hrane, što može rezultirati labavijim stolicama, prema sveučilištu Michigan Health.

Šećer u energetskim pićima također može uzrokovati probleme s probavom, posebno ako imate prethodne probleme s probavom. Osobe koje boluju od sindroma iritabilnog crijeva (IBS) mogu primijetiti da visoki nivo šećera u energetskim pićima pogoršava simptome zbog osjetljivosti koju može uzrokovati u crijevima, prema Healthlineu. Unos kofeina također može pogoršati simptome IBS-a i potencijalno uzrokovati proljev, prema Johns Hopkins Medicine.

Mogu utjecati na zdravlje vašeg srca

Ako ste ikada popili previše kave i osjetili jači puls u prstima, znate koliko napici na bazi kofeina mogu utjecati na srce. Energetska pića nisu drugačija. Svakodnevna konzumacija tih pića može potencijalno negativno utjecati na srce, možda čak i više nego drugi napici s kofeinom, zbog dodatnih sastojaka koje sadrže.

Učinak toga viđen je u istraživanju objavljenom u časopisu Journal of the American Heart Association, koje je istraživalo utjecaj energetskih pića na krvni tlak i redovitost otkucaja srca. Znanstvenici su primijetili da nakon konzumacije energetskih pića dolazi do značajnih promjena u vremenu koje srce treba da generira otkucaj, što rezultira opasnom i potencijalno smrtonosnom aritmijom. Energetska pića izazvala su promjene u radu srca koje su bile jače nego kod pića koja su sadržavala samo kofein, kako je naveo vodeći autor studije Sachin A. Shah.

Može utjecati na vašu ovisnost

Mnogi ljudi diljem svijeta ne osjećaju se potpuno budnima dok ne popiju svoju prvu šalicu kave, a isto se može reći i za one koji svakodnevno piju energetska pića. Međutim, ako primijetite da trebate konzumirati energetska pića svaki dan, to može biti znak ovisnosti. Ovisnost o energetskim pićima klasificira se kao ovisnost o hrani i može biti uzrokovana s nekoliko sastojaka u tim napicima, kao što su kofein, umjetni zaslađivači ili šećer, koji svi mogu stvoriti naviku. Neki od sastojaka u energetskim pićima oslobađaju dopamin, što vas čini sretnima – ali kako ta reakcija slabi tijekom vremena, možda ćete primijetiti da trebate piti više tih pića kako biste postigli isti učinak.

Psihološki faktori također mogu imati ulogu. Ako ste navikli piti energetska pića kako biste završili zadatke, na primjer, može biti teško zamisliti kako ćete proći dan bez njih. Ako osjećate snažne porive za pićem energetskih napitaka ili vam je teško smanjiti njihovu konzumaciju, važno je razgovarati o svojim opcijama sa svojim liječnikom.

