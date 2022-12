Pohrana matičnih stanica: Postupak, cijena i tko se sve na ovo može odlučiti?

Podijeli :

Posljednjih godina sve je veći fokus istraživanja na području razvoja matičnih stanica te, srećom, sve veći dio stanovništva postaje svjestan važnosti pohranjivanja matičnih stanica. Radi se o stanicama koje imaju sposobnost razvijanja u različita tkiva, organe i sisteme ljudskog tijela.

Matične stanice iz krvi iz pupkovine mogu stvoriti stanice koštane srži i imunološkog sustava jer iz njih nastaju eritrociti, leukociti te trombociti.

Što su matične stanice?

Matične stanice nalaze se u krvi iz pupkovine, a radi se o pluripotentnim stanicama koje u pravilu mogu postati bilo koji tip stanice kod odraslih osoba. Radi se o najmlađim stanicama tijela koje nisu usmjerene prema nekom određenom tkivu. Njihova posebna odlika je i što imaju sposobnost samoobnavljanja.

Matične stanice sadrže stanice koje prenose kisik, koje služe za obranu organizma i koje sprječavaju nastanak krvarenja – sve najvažnije krvne stanice u našem organizmu.

Stanice iz pupkovine su najmlađe i mogu postati bilo koji tip stanice u tijelu te pružaju roditeljima i djetetu novu sigurnost i mjeru predostrožnosti. Krv iz pupkovine može darovati većina žena koje su punoljetne i koje imaju dobro zdravstveno stanje.

Uzimanje matičnih stanica kod blizanaca ili višeplodne trudnoće u najvećem broju slučajeva nije moguće.

Pohrana matičnih stanica za liječenje bolesti

Sve je veći broj istraživanja koja se bave upravo ovom vrstom liječenja. Matične stanice u liječenju se koriste kod hematoloških bolesti poput leukemije ili oboljenja limfoma. Njihova sposobnost da se razviju u druge stanice tek je nedavno otkrivena, što tek počinje otvarati mogućnosti prema liječenju i drugih bolesti.

S obzirom na to da pohrana matičnih stanica omogućuje da se one naknadno koriste, one bi se mogle koristiti kod liječenja infarkta miokarda, oštećenja spinalne moždine, moždanog infarkta ili liječenja Alzheimerove bolesti.

Zanimljivo je da je transplantacija matičnih stranica u pravilu moguća i kod braće i sestara, samo je važno da se poklapaju karakteristike tkiva jer jedino u tom slučaju neće doći do odbacivanja. Vjerojatnost da će matične stanice djeteta odgovarati i roditeljima je 50%, a kod braće ili sestara 80%.

Matične stanice nalaze se u krvi iz pupkovine

Umbilikalna krv ili krv iz pupkovine nalazi se u krvnim posteljicama pupčane vrpce i posteljice.

Prilikom djetetova rođenja se pupčana vrpca podvezuje i tako krv ostaje u krvnim žilama i posteljici.

Matične stanice iz krvi iz pupkovine mogu uvelike pomoći djetetu ili odrasloj osobi, no razlog zašto se mnoge majke ne odlučuju na pohranu matičnih stanica je neznanje. Nažalost, informiranje o pohrani matičnih stanica nije široko, čak niti kod zdravstvenih djelatnika, ali i visoke je cijene ako pohranu matičnih stanica radite u privatnoj Banci.

Pohrana matičnih stanica iz krvi nije bolna

S obzirom na to da se matične stanice nalaze u posteljici i pupčanoj vrpci, one se prikupljaju odmah nakon rođenja djeteta. Još dok se posteljica nalazi u maternici, pupkovina se dezinficira, a onda se ubode pupčana vena koja je iglom spojena na vrećicu. U tu vrećicu se prikuplja što veća količina krvi zaostale u posteljici. Ovaj postupak traje samo nekoliko minuta, bezbolan je i potpuno siguran za majku i dijete.

Proces pohrane matičnih stanica počinje oko 28. i 34. tjedna trudnoće kada je potrebno prijaviti se za darivanje. Najbolje bi bilo za to se prvenstveno obratiti vašem liječniku koji će vas uputiti u Banku za pohranu krvi za obiteljske svrhe ili u javnu Banku za pohranu krvi. Ovdje je i popis rodilišta u kojima se može darovati krv iz pupkovine. Bit će potrebno ispuniti zdravstveni upitnik i obaviješteni pristanak.

Pohrana matičnih stanica iz krvi pupkovine mora se odviti u roku 48 sati od poroda. Nakon što se prikupi, prenosi se u banku u kontroliranim uvjetima. Iz krvi se uklanjanju eritrociti i plazma te izdvajaju sloj u kojem se nalaze matične stanice. Taj sloj se koristi za transplantaciju. Nakon obrade se dodaje kriptoprotektivna otopina koja omogućuje smrzavanje, a stanice se čuvaju u spremnicima s tekućim dušikom na temperaturi od -196°C.

Pohrana matičnih stanica u Hrvatskoj odvija se od 2007. godine.

Uspješnost pohrane matičnih stanica

Samo prikupljanje krvi nije uvijek uspješno jer je volumen nedostatan ili može doći do zgrušavanja krvi tijekom postupka. Važno je napomenuti da, ako prikupljanje nije bilo moguće, ne znači da je došlo do problema pri porodu ili da nešto nije u redu s djetetom.

Nažalost, tek svaka treća krv zadovoljava kriterije i tek se svaka treća krv može pohraniti u banku matičnih stanica.

Cijena pohrane matičnih stanica u Hrvatskoj

Darivanje krvi iz pupkovine u javnu banku matičnih stanica je dobrovoljno i anonimno te osoba koja daruje krv nema nikakvih financijskih obveza. Ta krv se čuva oko 10 godina i može pomoći bilo kome ako se pronađe adekvatni darivatelj. Naravno, ako zatrebaju vama ili članu obitelji, one će vam biti na usluzi ako se još uvijek tamo nalaze.

Postoji i banka krvi iz pupkovine za vlastite potrebe te je namijenjena za liječenje članova obitelji te darivatelja.

Cijena pohrane matičnih stanica u obiteljskim bankama je od 15 do 30 tisuća kuna, a prijevoz se plaća naknadno te je cijena oko 1.000 kuna, a neke banke naplaćuju i godišnje troškove. Važno je napomenuti kako obiteljske banke nisu dužne slijediti stroge kriterije uzimanja uzoraka niti čuvanja te da se u nekim slučajevima, ako dođe do neplaćanja, stanice uništavaju.

