Pomažu li maske kad je zrak zagađen ili smrdi?

Uz hladnoću, ali i zrak koji ima i miris i okus, ne čudi što se umjesto ili ispod šala često krije kirurška maska ​​koja podsjeća na ne tako davno vrijeme pandemije.

No, ljudi koji nose maske to ne čine zbog zagađenja zraka, već zbog značajnog porasta respiratornih infekcija, uključujući i covid, upozorava pulmologinja dr. Tatjana Radosavljević.

Proteklih tjedana je sve više pacijenata i s covidom i s respiratornim infekcijama, upozorava. Maske mogu pomoći protiv onečišćenja zraka, ali ne sve vrste, naglasila je.

“Nažalost, obične kirurške maske koje se inače mogu kupiti ne mogu zaustaviti prodor najopasnijih i najsitnijih čestica poput PM 2,5 i PM 10. To mogu samo prave nano maske N95. Sada su dostupni, imaju dva ventila i nisu toliko skupi. Trebalo bi ih nositi po ovakvom vremenu”, rekla je.

Prema riječima pulmologa, ove maske trebali bi nositi svi koji se kreću gradom, dok bi za određene skupine ljudi bilo preporučljivo ostati unutra. Što se tiče tzv. ranjivih skupina, a to su kronični bolesnici, djeca i trudnice, oni po ovakvom vremenu ne bi trebali ni izlaziti van, upozorava liječnica.

Objasnila je i zašto:

“Djeca, jer su im pluća nedovoljno razvijena. Trudnice, budući da u sebi nose mladi organizam, a te čestice prolaze kroz pluća i ulaze u krv, mogu doći do svih organa, pa tako i do budućeg djeteta. Kronični bolesnici, bilo da su plućni, srčani ili neurološki, mogu se izložiti riziku od pogoršanja svoje osnovne bolesti ako su izloženi onečišćenju zraka, a to bi trebali učiniti samo u krajnjem slučaju.”

Klasične kirurške maske, pak, mogu pomoći kod običnih respiratornih infekcija, ali, ističe dr. Radosavljević, samo uz držanje određenog razmaka.

“Nažalost, nošenje maski nije zaživjelo, koliko god se mi liječnici trudili u vrijeme covida. Nisu problem ljudi koji nose maske, nego oni koji ih ne nose, pa čak i u zdravstvenim ustanovama, iako Vladina uredba o tome nikada nije prestala važiti. U mojoj ordinaciji svi nosimo maske i uvijek ima maski za pacijente. Dakle, pomažu, ali ne u zatvorenim prostorijama gdje je puno ljudi u malom prostoru”, ponovila je.

Ono što je vrijedilo i prije covida za zimske mjesece je da treba izbjegavati velika okupljanja u malom zatvorenom prostoru, podsjeća.

“I dalje vrijede preporuke za pranje ruku zbog mogućnosti prijenosa gripe. Covid je sada ušao u našu stvarnost, klinički više nije toliko opasan, ali je još uvijek vrlo česta infekcija i nije, niti će ikada biti iskorijenjena”, rekla je.

