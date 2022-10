Povećana gušterača: Uzroci, simptomi i liječenje ove komplicirane bolesti

Podijeli:







Izvor: Unsplash

Povećanje gušterače može se pojaviti zbog mnogo razloga. Gušterača je žlijezda koja se nalazi ispod vašeg želuca u gornjem dijelu abdomena i pomaže kod probave. Proizvodi enzime koji ulaze u tanko crijevo i pomažu probavljanje bjelančevina, masti i ugljikohidrata.

Gušterača proizvodi inzulin koji pomaže regulirati šećer u krvi (glukoza), glavni izvor energije za vaše tijelo.

Uzroci povećane gušterače

Povećanje gušterače ne mora ništa značiti. Možete imati veću gušteraču no što je to uobičajeno. Ili, to može biti zbog anatomske abnormalnosti. Ali drugi uzroci proširene gušterače mogu uključivati sljedeće:

Pankreatitis se javlja kada probavni enzimi postanu aktivni unutar gušterače, napadajući i oštećujući vlastito tkivo. To može izazvati povećanje gušterače.

Akutni pankreatitis je upala koja nastaje iznenada u gušterači. To može biti vrlo ozbiljno, čak i po život opasno. Stanje se obično poboljšava unutar nekoliko dana od liječenja. Alkohol je jedan od uzroka akutnog pankreatitisa. Ostali uzroci uključuju visoku razinu masnoća u krvi, korištenje nekih lijekova, određeni medicinski zahvati, kao i neke infekcije.

Kronični pankreatitis je upala koja se s vremenom pogoršava što dovodi do trajnog oštećenja gušterače. Česta konzumacija alkohola je najčešći uzrok. Ostali uzroci uključuju nasljedstvo, cističnu fibrozu, visoke razine kalcija ili masnoća u krvi, korištenje nekih lijekova i neke autoimune bolesti.

Pseudociste, jer pankreatični sok probavlja i razlaže okolno tkivo, pa se formira šupljina ispunjena nekrotičnim tkivom i tekućinom. Pseudocista može biti uzrok boli ili promjene intenziteta, a moguće su i ostale komplikacije, od kojih su najteže prsnuće pseudociste, krvarenje i gnojenje.

Tumori koji se obično benigni.

Čir je gnojem ispunjena šupljine, obično uzrokovan bakterijskom infekcijom. Pseudociste koje se inficiraju mogu postati čir.

Rak gušterače je nenormalan rast stanica koje počinju rasti u gušterači i mogu se širiti na druge dijelove tijela.

Simptomi povećane gušterače

Bol u gornjem dijelu abdomena je uobičajeni simptom. Bol se može proširiti na leđa i pogoršavati se nakon što ste jeli i pili. Obratite se odmah svom liječniku ako imate ove simptome.

Ostali uzroci povećane gušterače mogu imati malo ili uopće ne imati simptome. Rak gušterače smatra se jednim od najsmrtonosnijih karcinoma jer ga je teško uočiti u ranoj fazi zbog nedostatka simptoma.

Liječnik će vam postaviti pitanja i napraviti temeljit pregled.

Liječnik može obaviti pretrage krvi, urina, stolice i potvrditi uzrok proširenoj gušterači. Na primjer, možete obaviti rendgensko snimanje, ultrazvuk, CT snimanje, ERCP, ili MRCP (magnetska rezonancija), piše Centar zdravlja.

Ostali simptomi koji prate povećanje gušterače uključuju:

– mučninu i povraćanje

– masnu stolicu ili proljev

– gubitak težine

– povišena temperatura

– ubrzani puls

– žutica