Imate prehladu, gripu ili novi soj covida? Ovo su najčešći simptomi

Od neprestanog kihanja i curenja iz nosa do grubog kašlja i groznice - većina ljudi pati u ovo doba godina pati zbog određenih simptoma bolesti. Kako prepoznati radi li o prehladi, gripi ili covidu?

Covid – XEC

Još uvijek ne znamo sa sigurnošću koji su specifični simptomi XEC-a. Do sada se znakovi ne razlikuju previše od onoga što smo vidjeli kod ranijih sojeva. To uključuje umor, glavobolju, grlobolju, visoku temperaturu i suhi kašalj, piše The Sun.

Gubitak okusa i mirisa – koji je nekada bio prepoznatljiv znak – prijavilo je samo dva do tri posto zaraženih Britanaca, prema Uredu za nacionalnu statistiku (ONS).

Ako bolujete od covida, dajte prednost odmoru i hidrataciji dok koristite lijekove bez recepta poput paracetamola za ublažavanje simptoma. Najbolji način da se zaštitite od covida je cijepljenje.

Gripa

Za mnoge ljude gripa će se osjećati kao pretjerana prehlada. NHS navodi da se simptomi gripe mogu pojaviti vrlo brzo.

Oni uključuju:

Iznenadnu visoku temperaturu

Bolno tijelo

Osjećaj umora ili iscrpljenosti

Suhi kašalj

Upaljeno grlo

Glavobolja

Poteškoće sa spavanjem

Gubitak apetita

Proljev ili bol u trbuhu

Osjećaj bolesti

Suhi kašalj može biti sličan kašlju koji imaju ljudi koji su zaraženi koronavirusom.

NHS navodi da su simptomi slični za djecu.

Stope infekcija i hospitalizacija zbog gripe trenutno su stabilne u svim dobnim skupinama, prema podacima UKHSA.

No broj slučajeva vjerojatno će porasti u nadolazećim tjednima, a vrhunac će biti oko Božića, prema NHS-u.

Prehlada

Rinovirus, poznatiji kao prehlada, blaga je virusna infekcija koja cirkulira tijekom cijele godine.

Profesor John Tregoning s Imperial Collegea u Londonu ranije je rekao za The Sun da prehlada obično dostigne vrhunac otprilike u listopadu, ali “nikad zapravo ne nestane”.

Normalno je da dijete ima osam ili više prehlada godišnje, a odrasli dvije, stoji u službenim smjernicama.

NHS kaže da obična prehlada može uzrokovati:

Začepljen nos ili curenje nosa

Upaljeno grlo

Glavobolje

Bolove u mišićima

Kašalj

Kihanje

Povišenu temperaturu

Pritisak u ušima i licu

Gubitak okusa i mirisa

Razlika

Razlika između prehlade i gripe je da prehlada obično ne uzrokuje tako nagli porast temperature.

Može doći do većeg začepljenja sinusa i osjećaja začepljenosti, za razliku od gripe kod koje se javlja umor tijela.

Kod obične prehlade obično možete očekivati ​​poboljšanje nakon manje od tjedan dana, iako to može varirati.

