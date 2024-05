Prestanak uzimanja kontracepcijskih pilula je jednostavan, ali očekujte nuspojave

Podijeli :

Prestanak uzimanja kontracepcijskih pilula je jednostavan, ali izaziva brojne nuspojave koje nisu ugodne. Većina tih nuspojava traje kratko i prođu same od sebe, ali se neke mogu odužiti i na nekoliko mjeseci pa čak i godinu dana.

Kontracepcijske pilule, osim što se koriste za sprječavanje neželjene trudnoće, često se uzimaju i za stabiliziranje menstrualnog ciklusa i uklanjanje menstrualnih bolova te općenito stabiliziranje hormona koji su uzrokovali pojavu akni, dlačica na neželjenim mjestima i slično.

Kako prestati uzimati kontracepcijske pilule?

Kada jednom počnu uzimati kontracepcijske pilule, žene ih uglavnom uzimaju godinama pa je, nakon tako dugog perioda korištenja kontracepcijskih pilula, potrebno napraviti pauzu. Također, neke se žene odlučuju na prestanak korištenja pilula zbog želje za trudnoćom.

Prestanak uzimanja kontracepcijskih pilula je vrlo jednostavan, odnosno potrebno je samo više ne uzimati pilule. No, iako je prestanak jednostavan, tijelu će biti potrebno neko vrijeme da ponovno uravnoteži hormone pa je garantirana pojava određenih nuspojava. Stoga, prije prestanka uzimanja kontracepcijskih pilula, važno je posavjetovati se s liječnikom, odnosno ginekologom kako bi cijeli proces prilagodbe bio pod nadzorom.

Prestanak uzimanja kontracepcijskih pilula nuspojave

Nakon što prestanete uzimati kontracepcijske pilule, odnosno putem pilula unositi hormone kao što su progesteron i estrogen, tijelo će se morati naviknuti da samo proizvodi te hormone te da ih ‘nauči’ balansirati.

Time će doći do pojave brojnih simptoma kao što su:

• neredovit menstrualni ciklus

• bolne menstruacije sa snažnijim krvarenjima

• intenzivniji simptomi PMS-a i razdražljivost

• naglo debljanje ili mršavljenje

• glavobolje

• pojava prištića

• ispadanje kose

• promjene u libidu

Trajanje ovih simptoma je različito od osobe do osobe pa neki mogu trajati nekoliko tjedana, a dok se neki, poput neuravnoteženog menstrualnog ciklusa i bolnih menstruacija, mogu odužiti i na nekoliko mjeseci.

Također, važno je naglasiti i da je odmah po prestanku uzimanja kontracepcijskih pilula moguće i zatrudnjeti bez obzira na neuravnoteženost hormona.

Svoje iskustvo je snama podijelila i Valentina. Ona je pilule koristila nekoliko godina, a na kraju ih je prestala uzimati jer je već za vrijeme uzimanja primijetila određene promjene u organizmu.

“Pilule sam prestala uzimati jer su mi i za vrijeme uzimanja stvarale određene probleme i to s probavom. Ipak, kada sam ih prestala uzimati sam primijetila smanjeni libido, povremenu bezvoljnost, a menstruacije su mi ponovno postale jako obilne i bolne, kakve su bile i prije uzimanja pilula. Uz to, pojavio mi se i celulit, kojeg se jako teško riješiti”, otkrila nam je sugovornica.

Liječenje simptoma nakon prestanka uzimanja kontracepcije

Za navedene simptome ne postoje konkretni lijekovi niti načini kako ih spriječiti. Brojni simptomi će proći sami od sebe, ali s obzirom na to da su neki od njih, poput menstrualnih bolova, prilično nelagodni, preporuča se uzeti lijekove za ublažavanje bolova bez recepta poput brufena, ketonala i slično.

“Nuspojave su mi trajale nekoliko mjeseci, a vjerujem da to ovisi i o samom vremenskom periodu uzimanja pilula. Jedno vrijeme mi je trebalo da mi se ciklus ustabili i bude na razini kakav je bio za vrijeme uzimanja pilula, ali i to je onda došlo na svoje. Rekla bih da je najvažnije biti strpljiv, i po potrebi, u slučaju većih problema, se treba konzultirati s ginekologom”, rekla nam je Valentina.

Zaključak

Prestanak uzimanja kontracepcijskih pilula je vrlo jednostavan, odnosno potrebno je samo više ne uzimati pilule. Odmah nakon prestanka uzimanja pilula, tijelo će se početi navikavati na to da mora samo proizvesti i balansirati hormone pa će to dovesti do određenih nuspojava. Te nuspojave uključuju neredovit menstrualni ciklus i bolne menstruacije, pojavu prištića, ispadanje kose, razdražljivost, variranje u tjelesnoj težini i slično. Većina tih simptoma će nestati sama od sebe, ali neki se mogu odužiti. Također, ne postoje lijekovi kojima se oni mogu spriječiti, ali se neki poput bolnih menstruacija, mogu ublažiti lijekovima poput brufena i ketonala.

