Premda višak sala na trbuhu i oko kukova nekada simpatično zovemo "šlauf", skladištenje dodatne masti u ovom dijelu tijela može ozbiljno utjecati na zdravlje, čak i kod osoba koje nisu pretile, upozoravaju liječnici.

Višak sala na trbuhu nije samo pitanje toga hoćemo li ući u omiljeni par uskih traperica, već je i znak našeg općeg zdravlja.

Također poznata kao visceralna, ova konkretna masnoća se skuplja oko vašeg trbuha i značajno povećava rizik od srčanih bolesti, dijabetesa tipa dva i nekih karcinoma.

Štoviše, studija koju je proveo Journal of American Heart Association među Britancima starosti od 40 do 69 godina, otkrila je da se žene koje imaju više masti na sredini tijela, suočavaju sa 10 do 20 posto većim rizikom od srčanog udara, u odnosu na one koje koje imaju istu težinu.

Liječnik opće prakse Sarah Garsed rekla je za The Sun: “Pacijenti znaju da prekomjerna težina ili pretilost nisu zdravi, ali su često šokirani kada saznaju da mogu imati ‘zdravu’ težinu, a i dalje biti izloženi riziku od bolesti ako nose višak masti oko sredine svoga tijela.”

Sarah je dodala da je debljanje u ovoj regiji posebno opasno baš zbog vrste masti o kojoj je riječ. Upozorila je da je visceralna mast opasna jer vrši pritisak na unutrašnje organe i kao rezultat toga dovodi u puno veći rizik da postanete žrtva ozbiljnih zdravstvenih problema.

Posljedice uključuju bolesti srca, srčane udare, visok krvni tlak, moždane udare, dijabetes, rak dojke i Alzheimerovu bolest – za koje stručnjak upozorava da bi se mogle pojaviti odmah.

Kako spriječiti pojavu “trbuščića”?

Međutim, nije svako trbušno salo visceralno. Našim tijelima je potreban sloj masti da zaštiti nas i naše organe, međutim, kada to preraste u više od jednog sloja zdrave masti, izlažemo se ozbiljnim problemima.

Dakle, kako se mjeri ili uočava visceralna masnoća? Dr. Sarah kaže da ne postoji pravi način za točno mjerenje koliko visceralne masti imate, ali otkriva nekoliko savjeta.

“Ako je vaše tijelo oblika jabuke, s više kilograma oko sredine, ali vitkijim nogama i gornjim dijelom tijela, ovo je znak visceralne masti. Također možete omotati metar oko struka, preko pupka i provjerite svoje mjere u skladu sa smjernicama Nacionalne zdravstvene službe za zdravu liniju struka.”

Za žene, ako imate 90 centimetara ili više oko trbuha, to može značiti da možda nosite visceralnu masnoću, dok za muškarce ta brojka iznosi 100 centimetara i više.

Sarah kaže da su dostupni i testovi koji precizno mjere visceralnu masnoću, ali se oni jako rijetko nude i mogu biti prilično skupi.

Kako izgubiti visceralnu masnoću?

Visceralna masnoća gubi se, prije svega, redovnim vježbanjem, a aerobne vježbe su odličan izbor i izuzetno učinkovite u ovom polju, kaže ova liječnica.

Aerobna vježba je fizička vježba niskog do visokog intenziteta i uključuje aktivnosti poput brzog hodanja, plivanja, trčanja ili vožnje bicikla. Poznata i kao kardiovaskularne vježbe – može se raditi kod kuće s malo ili bez opreme, a najbolje je zagrijati se pet do 10 minuta prije nego što počnete.

Ove vrste vježbi povećavaju broj otkucaja srca tijekom određenog vremenskog perioda, potičući vaše tijelo na sagorijevanje visceralne masnoće za energiju. Zdrava, uravnotežena prehrana je važan dio održavanja dobrog zdravlja, a također pomaže da se salo na trbuhu svede na minimum.

Dobar početak je smanjenje prerađene hrane, poput kobasica, keksa, čipsa, peciva i hrane za van. Također, vrlo je važno svesti alkohol na minimum.

Odlučite se za prehranu punu voća, povrća, i kvalitetne proteine kao što su jaja, pileća prsa i riba. Tu su i integralne žitarice – smeđa riža i kruh od integralnog brašna – koji vam mogu pomoći da uravnotežite zdravu prehranu u svakodnevnom životu.

