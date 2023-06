Podijeli :

Nakon šest mjeseci agoniji je došao kraj. Osmero hrvatskih državljana vraćaju se kući zajedno sa svoje četvero djece, možda već danas. Kada će svi biti u Hrvatskoj još se ne zna.

Osvrćući se na odluku zambijskog suda saboraska zastupnica Možemo! Sandra Benčić nije htjela spekulirati o mogućem povratku dok konačno ne slete na tlo Europe, no nije štedjela kritike na račun nekih političara koji su, po njenom mišljenju, kroz ovaj slučaj otvoreno pokazali homofobiju i rasizam.

Plenković o slučaju Zambija: “Koliko znamo vode se daljnji postupci” “Čitajući reakcije čini mi se da smo kao društvo postali prilično zločesti”

Benčić rekla je da se nada da će Hrvati iz Zambije već danas stići kući.

Komentirajući presudu dodala je:

“Grozna haranga desnice, mržnja motivirana homofobijom i čistim rasizmom, to je bilo nešto što rijetko imamo prilike vidjeti. To je bila jedna od najgorih stvari koje sam vidjela u Saboru, da se netko može naslađivati tuđom nesrećom i to koristiti za stjecanje političkih poena, to je na sramotu svih njih i nadam se da su svi vidjeli tko je spreman na tuđoj nesreći grabiti poen u anketi. To su stranke koje ovaj parlament ne bi trebao vidjeti.”

