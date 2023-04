Simptomi nedostatka vitamina D na jeziku koje ne smijete ignorirati

Podijeli :

Nedostatak vitamina D prilično je čest među ljudima koji ne provode dovoljno vremena na suncu – poput onih koji rade u zatvorenom prostoru, nose široku odjeću ili onih koji zbog zdravstvenih razloga teško napuštaju kuću.

Međutim, nedostatak vitamina D u vašem tijelu može dovesti do nekoliko zdravstvenih problema kao što su slabe kosti, deformacije kostiju, grčevi u mišićima, umor, a taj nedostatak čak može doprinijeti problemima mentalnog zdravlja. Važno je redovito se testirati kako biste utvrdili nedostaje li vam ovaj ili neki drugi nutrijent. Vaše tijelo vam također može reći da imate manjak vitamina D putem različitih znakova. Jedan takav mogao bi biti prisutan u vašim ustima.

Simptomi

Studije su otkrile da nedostatak vitamina D može dovesti do sindroma peckanja u ustima, što je bolno stanje koje dovodi do osjećaja žarenja, peckanja ili bockanja u ustima, osobito na jeziku, piše Times of India.

Glavni simptom sindroma pečenja u ustima (BMS) je bol koja se može manifestirati kao osjećaj peckanja ili bockanja na jeziku ili drugim dijelovima usta kao što je nepce. Bol se može javiti s osjećajem obamrlosti, koji dolazi i prolazi. Ostali simptomi uključuju suha usta ili promijenjen okus hrane i pića.

Kada posjetiti liječnika

Osim liječenja, postoje određeni savjeti koji mogu pomoći u smanjenju simptoma. Pokušajte piti hladna pića, sisati kockice leda ili žvakati žvakaću gumu bez šećera. Izbjegavajte stvari koje mogu iritirati vaša usta kao što je duhan; vruća i začinjena hrana; alkoholna pića; vodica za ispiranje usta koja sadrži alkohol; i proizvodi s visokim udjelom kiseline kao što su citrusno voće i sokovi.

