Škaričić o oduzimanju zdravstvenog osiguranja: Nad građanima se provodi teror

Podijeli :

Nataša Škaričić, novinarka tjednika Novosti koja dugi niz godina prati zdravstvenu politiku u N1 Studiju uživo komentirala je oduzimanje zdravstvenog osiguranja za oko 260.000 hrvatskih građana koji nisu zaposleni u Hrvatskoj, a pritom nisu evidentirani na Zavodu za zapošljavanje.

Cilj je “izbrisati” iz evidencije sve one zaposlene u inozemstvu, no sami način izvedbe je sporan.

Hoće li propasti 95 milijuna eura za nabavu onkoloških uređaja?

“Po ovim uredbama se ne može imati dva zdravstvena osiguranja. U tom smislu je ideja u redu, ali način na koji se to napravilo je toliko sramotan jer za posljedice ima isključivo teror nad građankama i građanima. Mislim da bi zbog ovoga netko morao politički odgovarati. Ako je ono prvo cilj, a je, trebalo je naći načina da se s našim državljanima koji rade u inozemstvu riješi to umjesto terorizirati ih”, kazala je Škaričić pa dodala:

“Sve skupa je napravljeno sa smiješnim financijskim učincima na sustav. Nemamo točnu procjenu, što je skandalozno jer se ne može donositi ovakva mjera bez da se zna stvarni učinak. A riječ je o nekoliko desetaka tisuća kuna. Također, ne zna se kako dokučiti tko je u inozemstvu, a tko nije.”

U HZZO-u su podosta zatvoreni što se tiče transparentnosti u ovom smislu. Tvrde da provode zakon.

“To je točno, ali moram reći da je zdravstvena administracija toliko zatvorena za medije. Kao netko tko prati zdravstvo 25 godina, moram reći da je ovo apsolutno nevjerojatno. Koliko oni ignoriraju medije i novinare, to je strašno. Ovo je stvar o kojoj bi trebali izvještavati na dnevnoj razini”, istaknula je novinarka Novosti.

Poduzetnik Lucijan Carić je podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti ovog poteza i tek treba vidjeti u kojem će smjeru to otići.

Bressan: “Događa se slom javnog zdravstvenog sustava. Situacija je vrlo opasna”

“Voljela bih vidjeti točnu argumentaciju, ali tu ima više razloga za preispitivanje ustavnosti”, navela je Škaričić pa se osvrnula na prosvjed vozača Hitne pomoći zbog incidenta na Bundeku, gdje su pregažena trojica mladića:

“Kako bi netko mogao biti na strani vozača? Naravno, oni spašavaju živote, ali ne bi trebali gaziti druge ljude. Isto kao što to nitko ne bi trebao. Što se prosvjeda tiče, zaposleni u zdravstvu misle da imaju ekskluzivan status u društvu. Naprosto misle da zbog specijalne uloge u društvu ne odgovaraju ovozemaljskim zakonima. Pogazio je troje maloljetnika, od kojih je jedan životno ugrožen. Ne razumijem što se traži. Jasno mi je da vozaču nije lako, ali činjenica je da mu nije prvi put, što je otegotna okolnost i zbog toga mu je određen istražni zatvor. No, vratimo se na neospornu činjenicu, pogazio je troje djece. Ne zanimaju me njihovi argumenti jer je pogaženo troje djece i oni trebaju biti u središtu pažnje, ne zaposlenici u zdravstvenom sustavu.”

Još jedna tema koja je ovih dana zanimljiva jest da se izgradnja privatne onkološke klinike Medikol proglasi strateškim projektom. Što u praksi ubrzanje dobivanja građevinskih dozvola znači?

Oko 230.000 građana mora se javiti HZZO-u da ne ostanu bez zdravstvenog

“Nije samo Medikol u fokusu već činjenica da otkad imamo tzv. plan borbe protiv karcinoma, po čemu smo na katastrofalno niskim granama i Vlada ništa nije napravila osim potpomogola privatnom sektoru da se uzdigne iznad javnog. Imamo situaciju da je poželjnije otići privatniku umjesto u javni sektor”, rekla je Škaričić pa podsjetila na Memorandum o suradnji između Vlade i društva Roche, potpisan 2019. godine:

“Po njemu jedna velika korporacija ima pravo na jedan vrlo važan segment u liječenju oboljelih od karcinoma, a to je pravo na onkološku bazu podataka, u čijoj je izradi Roche financijski i sudjelovao. I ima pravo na pretragu genskog profiliranja tumora. A treći dolazi Medikol, s kojim HDZ ima vrlo nemoralnu i problematičnu prošlost, da tako kažem, ali proglasili su ga strateškim projektom. Kad bude gotov, Medikol će se morati itekako oslanjati na HZZO. Privatnici su poželjni, ali ne može biti da oni koji vuku naprijed budu privatnici, a ne javni sektor.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO Mrki medvjed jurio prema turistima, pogledajte što su učinili Doskočili nemaru gostiju koji klime ostavljaju upaljene dok ih nema u smještaju HZZO detaljno objasnio tko bi mogao ostati bez osiguranja