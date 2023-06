“Ne može šef Vrhovnog suda jahati na čelu kolone, a iza njega sudski službenici”

Podijeli :

Štrajk sudskih službenika koji traje već gotovo mjesec dana u N1 Studiju uživo komentirao je sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić.

“Sigurno ćemo krajem godine vidjeti posljedice jednomjesečnog zastoja. Ne znamo koliko će to trajati. Prva dva tjedna bila su katastrofa, mi u dva tjedna na Visokom kaznenom sudu nismo riješili niti jedan istražni zatvor iz razloga što ga nismo ni dobili”, rekao je Turudić.

Četvrti tjedan štrajka u pravosuđu, Vladu naljutila podrška šefa Vrhovnog suda Dobronić odgovorio Plenkoviću: Moja plaća je veća od one koju je premijer naveo

Oko toga ga je demantirao predsjednik Suda, kaže da se takve stvari rješavaju po hitnom postupku, no Turudić inzistira: “To nije točno. Tvrdim da od prvog pa do svetog Ante nijedan takav spis nije riješen. Predsjednik me demantirao i drugi dan je došla hrpa istražnozatvorskih predmeta, uvjetnih otpusta i tako dalje”.

Rekao je da postoji uputa predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića koja je potpuno nejasna.

“O kaznenoj grani sudovanja ne govori gotovo ništa. Svaki sudac odlučuje koji je slučaj hitan što stvara pravnu nesigurnost, nejednakost građana pred zakonom, to je čista arbitrarnost. Štrajk najviša pogađa pojedince, ljude. Život je paraliziran, sudovi su važni, sudski službenici su prevažni”, rekao je Turudić.

Komentirao je pismo suca Dobronića premijeru Andreju Plenkoviću koji je dosta burno reagirao na to pismo.

“Djeluje kao pismo sindikalnog povjerenika. Ja sam to rekao prije nego premijer. Ne može predsjednik Vrhovnog suda biti sindikalni povjerenik. On traži sastanak s predsjednikom Vlade. Ne može to. Ako je htio tražiti, onda je trebao tražiti sastanak s predsjednikom Sabora, ali nikako da predsjednik Vrhovnog suda jaše na čelu kolone, a iza njega da idu sudski službenici. To je stvarno nepoznavanje načela podjele vlasti”, rekao je Turudić.

Dodao je da su “sudski zapisničari prevažni i potplaćeni i moraju se što brže riješit njihovie plaće”. “Mislim da su zahtjevi sindikata opravdani. Ja bih volio da dođe do dogovora jer ova situacija je već neizdrživa.”