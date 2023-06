Podijeli :

Na Odjelu neonatologije KB Sveti Duh najmanje šestoro novorođenčadi zaraženo je enterovirusnim meningitisom. Koliko je to opasno i učestalo u Newsroomu je komentirao Leonardo Bressan iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.

“Meni se čini da je ovaj događaj možda medijski prenapuhan jer primjerice u SAD-u su preko ljeta i na jesen učestale epidemije s eneterovirusima. Ne radi se o pojedinčanim slučajevima kao što mi se čini u ovim vijestima. Moguće su takve infekcije jer ne možete iziolirati trudnicu ni osobe pod staklenim sterilinim zvonom”, kazao je Bressan.

Bebe na Sv. Duhu zaražene enterovirusnim meningitisom, oglasila se bolnica

Komentirao je i koliko je opasno za djecu. “Tako mala djeca i bebe nisu razvile puni imunološki potencijal. Sretna okolnost je da takve infekcije nisu uglavnom težeg karaktera, rijetki su slučajevi kad se to zakomplicira s encefalitisom.”

“Ne bojim se za te bebe, one su u dobrim rukama. Ali, takve se stvari događaju svugdje”, dodao je.

“Sad smo pred zidom”

Bressan se osvrnuo i na neke od gorućih problema u zdravstvenom sustavu. Kako je na svom Facebooku neki dan objavio, na web stranicama Državnog ureda za reviziju objavljeno je “Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti” s posebnim osvrtom na “Dostupnost obiteljske (opće) medicine, zaštite zdravlja žena i predškolske djece u javnom zdravstvu”.

“Ovo je interesantan dokument koji je u najmanju ruku poražavajući za zdravstvenu administraciju i državne zavode jer je to dokaz nezavisne institucije koja je analizom došla do potvrde onog što mi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uporno ponavaljamo desetak godina. Sad smo pred zidom – što učiniti s tim dokumentom? Car je gol! Sad se to vidi s državne razine”, poručio je Bressan.

Kazao je da za sada nema povratne informacije iz ministarstva zdravstva o ovom dokumentu. “Mislim da ići analizirati cjelokupni rad ministarstva, HZZO-a, HZJZ-a od strane takve institucije, mislim da je razlog bio u nepobitnim činjenicama; valjda su i ti ljudi shvatili gledajući oko sebe što se zbiva, da se pred našim očima događa slom javnog zdravstvenog sustava.”

Bressan navodi da su oko 40 posto liječnika u obiteljskoj medicini zapravi mogući umirovljenici, a u nekim slučajevima su to liječnici koji su se morali vratiti iz mirovine. “Najstariji imaju 79 godina. Vrlo je opasna situacija.”

