Smije li se jesti hrana čija je ambalaža napuhnuta? Posljedice mogu biti vrlo opasne

Plastična folija na pakiranju hrane poput piletine, govedine ili ribe ponekad bude izbočena i ispunjena zrakom, a konzerva poput graha ispupčena jer je također zrak pronašao pukotine. To može dovesti do problema i zato se ne preporuča takvu hranu konzumirati direktno iz ambalaže ili je uopće konzumirati.

Prema stručnjacima za sigurnost hrane, nije sva hrana pronađena u takvoj oštećenoj ambalaži opasna, ali neka može dovesti do ozbiljnih bolesti. Važno je znati razliku i rizike. Provjera pakiranja hrane ključni je korak u očuvanju zdravlja. Gledanje ambalaže kako bi se uvjerili da nije napuhnuta, trebao bi biti korak koji svi poduzimaju prije jela, slično gledanju rokova upotrebe ili njenom mirisu.

Zašto uopće dolazi do napuhnute ambalaže? Kad se pakiranje počne napuhivati, to gotovo uvijek ukazuje na rast bakterija. Bakterija proizvodi plin, ugljični dioksid. Kako se plin unutar paketa povećava, paket se širi, što dovodi do ispupčenja, piše Huffington Post.

Rjeđe, napuhnutost mogu uzrokovati drugi čimbenici. Promjene u nadmorskoj visini mogu uzrokovati promjene u tlaku unutar paketa. Limenke koje su bile smrznute vjerojatno će se također ispuniti zrakom, ali su sigurne za upotrebu sve dok su šavovi netaknuti i limenka nije zahrđala. Vrećice špinata i drugog lisnatog povrća mogu se napuhnuti zbog prirodnog procesa disanja zelenog povrća, što nema nikakve veze s bakterijama. Međutim, gotovo je nemoguće dokučiti zašto je ambalaža napuhnuta i zato hranu u njoj treba izbjegavati. Prvenstveno jer je u takvoj situaciji moguća prisutnost botulina. Simptomi botulizma uključuju dvostruki vid, otežano gutanje, slabost mišića.

Naravno, određena ambalaža mora biti ispunjena zrakom i samim time napuhnuta. Vrećice za čips namjerno su dizajnirane kako bi bile ispunjene zrakom jer čips ima manju vjerojatnost stvaranja mikroba i plinova od druge hrane pa je i manja šansa da ćete se razboljeti ako ga jedete iz vrećice.

