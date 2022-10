Što se događa u vašem tijelu kad jedete kasno navečer?

Podijeli:







Izvor: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Odličan je osjećaj kad dođete kući s posla i imate dovoljno vremena da pripremite ukusno jelo za sebe, svoju obitelji ili svoje najbliže prijatelje. Osigurati da ste vi i vaši voljeni siti i da je još uvijek dovoljno rano da se opustite uz bingeanje nekoliko epizoda vaše omiljene serije može se činiti kao odlično postignuće. Dok ovaj scenarij predstavlja idealne okolnosti, u stvarnosti to ne ispadne uvijek tako. Ponekad radimo do kasno ili je vaš večernji raspored jednostavno prenatrpan da biste imali spremnu ranu večeru.

Ako imate naviku redovito kasno večerati, vjerojatno ste se pitali kako to utječe na vaše zdravlje. Često slušamo da je kasna večera “loša za naše zdravlje” i postoji općeniti konsenzus da je idealno posljednji obrok u danu pojesti oko 19 sati, ali je li to istina?

Portal Eat This, Not That razgovarao je s nekoliko nutricionista o tome što kasna večera čini vašem tijelu. Iznenađujuće, njihovi odogovori otkrili su i prednosti i mane.

1. Mogli biste imati bolju kontrolu razine šećera u krvi

Prema nutricionistici Lauren Manaker, konzumacija zdravog obroka u večernjim satima može biti korisna za osobe s određenim zdravstvenim komplikacijama.

“Za osobe s dijabetesom tipa 1, konzumacija zdravog obroka prije odlaska na počinak može pomoći u boljoj kontroli razine šećera u krvi”, rekla je Manaker.

2. Mogla bi vam se nakupljati masnoća na trbuhu

Dok je noćni obrok i kasna večera najlakši potez ako ste imali gužvovit dan, neki nutricionisti upozoravaju da to može voditi do nakupljanju masnoća u području trbuha.

“Kako biste reducirali masnoće na trbuhu, bilo bi dobro da izbjegavate kasne obroke”, kaže nutricionistica Trista Best. “Ustanovila sam s nekoliko svojih klijenata da im je to što su jeli samo kad je vani dan omogućilo da izgube kilograme, posebno masnoće oko trbuha.”

3. Vaš refluks želučane kiseline može se pogoršati

Jedenje kasno ili neposredno prije potencijalno može simptome želučanog refluksa učiniti gorima ili intenzivnijima.

“Želučana kiselina može se činiti još i gora tijekom noći zato što ste tijekom dana jel i vaša probava polako počinje probavljati hranu, a jedenje kasno može sve pogoršati, neovisno o kvaliteti i količini hrane koju ste konzumirali”, kaže Best.

4. Možda ćete se probuditi usred noći

Može biti frustrirajuće probuditi se naglo sat vremena nakon što ste zaspali. Nažalost, jedenje kasno može imati ključnu ulogu u tome.

“Podaci pokazuju da se ljudi koji jedu neposredno prije odlaska u krevet češće bude, posebno ako je to unutar tri sat prije odlaska u krevet”, ističe Manaker.

Jedenje prije 19 sati može biti od pomoći i daje vašem tijelu dovoljno vremena da probavi sve što ste konzumirali tijekom dana.

5. Možete oporaviti glikogen u mišićima

Iako je puno više negativnih učinaka, jedenje kasno može imati i neke prednosti, posebno ako volite vježbati na kraju dana.

Nutricionistica Rachel Fine kaže da jedenje kasno navečer može biti od velike koristi za vaše mišiće, omogućujući im da se brže oporave i budu izdržljiviji tijekom treninga.

“Posebno za one koje vježbaju kasno navečer i za sportaše, glikogen se prilično brzo troši. Obnavljanje razine glikogena u mišićima hranom dat će vam energiju za sljedeće jutro”, ističe Fine.

