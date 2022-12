Stomatolog: Ova pića trebate izbjegavati prije dolaska na pregled i nakon njega

Podijeli :

Izvor: Photo by Evelina Zhu from Pexels

Odlazak stomatologu mogao bi vam reći da trebate redovitije čistiti koncem ili malo pažljivije četkati određena područja zubi kako biste se riješili plaka. To su uobičajene pogreške koje svi znamo da radimo. No, jeste li znali da možda griješite prije i nakon odlaska na pregled kod zubara?

Stomatolog dr. Khaled Kasem, glavni ortodont u Impressu, otkrio je što biste trebali učiniti prije posjeta stomatologu i što biste trebali izbjegavati nakon pregleda. Započeo je s ukazivanjem na ono što je očito – trebali biste oprati zube prije posjeta, piše Mirror.

“Važno je da perete zube i izbjegavate jesti određene vrste hrane, poput češnjaka, prije svog termina kod zubara. Prije nego što dođete, također biste trebali izbjegavati piće poput kave, čaja, Coca-Cole i crnog vina jer svi oni mogu obojiti vaše zube”, rekao je stomatolog.

No, i nakon posjeta, kada su vam zubi ispolirani i u najboljem stanju, postoji još nekoliko stvari koje nikako ne biste smjeli raditi. Stomatolog Kasem tvrdi da izbjegavate kisela pića poput soka od naranče ili gaziranih sokova jer oni stvarno mogu utjecati na zube. Naime, pijenje soka od naranče i odmah nakon toga oprati zube, je najveća pogreška koju možete učiniti, jer možete izgubiti bitne minerale, a to zauzvrat može oslabiti caklinu.

“Postoji faza kada pijete kiseli napitak, to je ono što mi zovemo demineralizacija, i to je faza u kojoj se minerali uklanjaju iz zuba. Nakon toga, slina bi tada učinila ono što mi zovemo remineralizacija i to pomaže vratiti minerale u zube. Ako operete zube prije nego što dođe do faze remineralizacije, izbjeći ćete ovu fazu, stoga je obično dobra ideja pričekati pola sata do sat vremena nakon konzumiranja kisele hrane i pića prije pranja zuba”, objasnio je.

Stomatolog također preporučuje da perete zube dva puta dnevno, najmanje dvije minute svaki put, ali i duže noću ako je moguće. To je tako da fluorid u vašoj zubnoj pasti, koji pomaže u sprječavanju karijesa, može djelovati cijelu noć dok vi spavate, prenosi Večernji list.

