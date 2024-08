Stomatologinja upozorava: Ako imate ove simptome, javite se svom liječniku..

Podijeli :

Pixabay

Praćenje zdravlja naših zubiju i usne šupljine izuzetno je bitno jer time možemo prepoznati ranije simptome opasnih bolesti.

Kao i kod svakog drugog raka, uočavanje simptoma raka usta može uvelike utjecati na ishod ove bolesti. No, stomatologinja Smita Mehra ističe kako mnogi ljudi nisu svjesni suptilnih znakova koji bi im mogli spasiti život.

Za Express je podjelila ključne simptome na koje bi trebali posebno pripaziti.

Trajne rane ili čirevi u ustima

Iako nije svaka ranica ili čir u ustima pokazatelj raka, važno je s vašim liječnikom i stomatologom provjeriti sve uporne ili neuobičajene rane koje se zadržavaju dulje od dva tjedna.

Neobjašnjivo krvarenje

Kako kancerogeni tumori rastu mogu zahvatiti i oštetiti okolna tkiva. To može dovesti do puknuća krvnih žila što dovodi do krvarenja.

Rak usne šupljine često može uzrokovati kroničnu upalu, što može učiniti tkiva sklonijima krvarenju. U kombinaciji s drugim simptomima kao što su uporne ranice, kvržice, bol ili otežano gutanje, to može biti znak raka usne šupljine.

Nevjerojatno! Stomatologinja s diplomom iz Sarajeva godinama nije mogla raditi u Hrvatskoj. Doznajemo zašto

Crvene ili bijele mrlje

Crvene ili bijele mrlje u ustima treba pregledati kako biste bili sigurni da nisu simptom tumora. Pojavljuju se na jeziku, desnima, unutar obraza ili dnu usta.

Ako ove mrlje potraju tjednima mogu biti rani pokazatelj raka.

Glasovne promjene

Čest rani znak raka usne šupljine je promuklost koja traje dulje od dva tjedna bez očitog uzroka poput prehlade. Glas pritom postaje “hrapaviji” ili dublji.

Ostale promjene kojih biste trebali biti svjesni uključuju zadihaniji glas i bol tijekom govora.

Otekline

Kako stanice raka napreduju mogu formirati kvržice uzrokujući primjetno oticanje. Takve otekline trebao bi pregledati stručnjak pogotovo ako krenu utjecati na oralne funkcije kao što su žvakanje i govor.

Otekline često dolaze sa značajnom boli što može biti ključni pokazatelj ozbiljnosti otekline.

Stomatolog upozorio: Pretjerano jedenje ovog uobičajenog voća može nagrizati vaše zube!

Gubitak težine

Značajan gubitak težine bez jasnog razloga simptom je koji se često povezuje s rakom, uključujući rak usne šupljine. To može biti posljedica složenog sindroma poznatog kao kaheksija raka, koji dovodi do umora i gubitka težine, čak i kada unosimo dovoljne količine hrane.

To se djelomično može pripisati metaboličkim promjenama koje je pokrenuo tumor.

Gubitak težine može progresivno biti sve veći jer se tijelo bori protiv raka što rezultira većom potrošnjom energije i gubitkom težine.

Bol u uhu

Osjećaj boli u uhu bez ikakvog gubitka sluha može biti simptom raka usta. Ako se ovaj problem nastavi, treba ga istražiti jer bi mogao ukazivati ​​na širenje raka na obližnja područja kao što su grlo ili baza lubanje.

Kronični loš zadah (halitoza)

Rak usne šupljine i njegovo liječenje, poput terapije zračenjem, mogu utjecati na žlijezde slinovnice, smanjujući proizvodnju sline. Slina pomaže očistiti usta i ukloniti bakterije, tako da smanjenje njene količine može dovesti do lošeg zadaha.

Nadalje, smanjena proizvodnja sline može uzrokovati propadanje tkiva u ustima, stvarajući neugodan miris koji doprinosi kroničnom lošem zadahu. Ako patite od dugotrajnog lošeg zadaha koji se ne popravlja dobrom oralnom higijenom, ključno je potražiti savjet liječnika.

Kronični kašalj ili iskašljavanje krvi

Rak usne šupljine može se proširiti na pluća, što može uzrokovati simptome poput kroničnog kašlja i iskašljavanja krvi zbog tumora u plućnom tkivu. Do toga dolazi zbog kronične upale uzrokovane prisutnošću tumora, što je odgovor tijela koje pokušava ukloniti iritaciju iz dišnog trakta.

Ako primijetite ijedan od ovih simptoma, konzultirajte se s vašim liječnikom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Prilagodljivi su, odani i inteligentni: Ovo su psi koji se najbolje ponašaju Kako se jednostavno riješiti neugodnog zadaha bijelog luka