Prehlade kod djece: Uzrok, simptomi i liječenje bolesti koju mališani imaju čak osam puta godišnje

Shutterstock / Ilustracija

Dok je dijete prehlađeno, čuvajte ga podalje od duhanskog dima jer on nadražuje sluznicu i otežava disanje.

Prehlada je najčešće respiratorna bolest i kod djece i kod odraslih. Istraživanja pokazuju da se djeca godišnje mogu prehladiti osam puta i više.

Prehladu može uzrokovati više od 200 vrsta virusa, ali većinu njih uzrokuju rinovirusi. Ako prehlađena osoba kiše ili kašlje, male količine virusa mogu otići u zrak. Dijete potom udahne taj zrak i vrlo lako se zarazi.

Do prehlade može doći i ako dijete dođe u direktan kontakt s osobom koja je zaražena nekim od virusa prehlade. Zarazu potencira i to što djeca često dodiruju nos, usta i oči, a zatim dodiruju druge ljude ili predmete na kojima se nalaze infektivne čestice.

Ti predmeti mogu biti razni – od bočica, kućanskih površina do igračaka. Svako dijete može dobiti prehladu, no postoje neki faktori koji uvelike utječu na zarazu.

Djeca predškolske dobi nemaju dovoljno jak imunološki sustav jer se on još uvijek razvija pa češće i obolijevaju. No, prehlade se nakon šeste godine života prorjeđuju.

Osim toga, djeca koja idu u vrtić češće će imati prehladu nego ona koja ostaju kod kuće, a veća vjerojatnost za infekciju je tijekom jeseni i zime. Tada je zrak u prostorijama suh pa je rizik od prisutnosti klica veći.

Simptomi prehlade

Simptomi prehlade počinju jedan do tri dana nakon što je dijete bilo u kontaktu s virusom- Najčešće traju oko tjedan dana, ali mogu se protegnuti i do dva tjedna. No, ne mora značiti da će baš svako dijete razviti iste simptome.

Kod beba simptomi prehlade mogu uključivati:

– probleme sa spavanjem

– probirljivost u hrani

– začepljen nos

– ponekad povraćanje i proljev

– vrućicu

Stariju djecu osim gornjih simptoma mogu mučiti i:

– grebanje i škakljanje u grlu

– suzne oči

– kihanje

– blagi kašalj

– grlobolja

– bolovi u mišićima i kostima

– povišena temperatura

– zimica

– vodenasti iscjedak iz nosa koji postaje zgusnut i postaje žut ili zelen

Navedeni simptomi slični su onima gripe pa je važno s djetetom otići liječniku ako predugo traju.

U nekim slučajevima simptomi prehlade mogu biti uzrokovani drugim stanjima, kao što su bronhiolitis, bronhitis, laringitis, hripavac, upala pluća, astma ili covid-19.

Liječenje prehlade kod djece

Ako se ne liječi na vrijeme, prehlada kod djece može uzrokovati brojne komplikacije poput infekcije uha, grla i upale pluća. Liječenje prehlade kod djece je slična kao i kod odraslih, a uključuje puno odmora, sna i olakšavanje simptoma.

Kako prehladu uzrokuju virusi, djeci se nipošto ne bi trebali davati antibiotici jer oni djeluju samo na bakterije. Najbolje što možete napraviti jest dati djetetu puno tekućine – vodu, čajeve, otopine s elektrolitima i tople juhe koje će pomoći ubrzati oporavak i ojačati imunitet.

U slučaju bolova, liječnik može propisati analgetike protiv glavobolje ili pak sirupe protiv grlobolje i kašlja. Začepljen nos tretira se neagresivnim sprejevima ili ispiranjem fiziološkom otopinom.

Iznimno je važno da dijete bude kod kuće dok se ne oporavi kako ne bi zarazilo drugu djecu u vrtiću ili školi te da se ne izlaže dodatnim infekcijama. Osim toga, držite dijete podalje od duhanskog dima i suhog zraka jer oni nadražuju sluznicu i pogoršavaju stanje.

Kako biste mu olakšali disanje tijekom noći, u sobi gdje spava koristite ovlaživač zraka.

Kada se zbog prehlade javiti liječniku?

Ako primijetite da prehlada ne prestaje nakon nekoliko dana i da je djetetu sve lošije, obratite pažnju na ove simptome:

– iskašljavanje puno sluzi

– kratkoća daha

– neobičan umor

– nemogućnost zadržavanje hrane ili tekućine

– jaku glavobolju

– jako bolno grlo koje otežava gutanje

– temperaturu veću od 39°C ili višu

– bolove u prsima ili trbuhu

– natečene žlijezde (limfne čvorove) na vratu

– uhobolja

U tom slučaju postoji mogućnost da je posrijedi nešto puno ozbiljnije pa svakako što prije posjetite liječnika.

