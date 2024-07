Stručnjak izračunao koliko bi trebale koštati cigarete: Brojka je astronomska

Podijeli :

Pexels

Hoće li si u budućnosti samo bogati moći priuštiti porok poput pušenja? Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), ta loša navika mogla bi dodatno poskupjeti.

A koliko… Šef Odjela za promicanje zdravlja u WHO-u Rudiger Krech izračunao je koliko bi trebala koštati kutija cigareta na temelju troškova koje država ima za liječenje pušača. Trenutno, kutija cigareta u Njemačkoj je između sedam i deset eura, u Hrvatskoj između četiri i šest eura.

Došao je do izračuna od 23 eura – za Njemačku. U to je uračunao troškove liječenja, posjeta liječnicima, lijekova te troškova rehabilitacije i njege. Za hrvatske prilike, to bi bilo otprilike između devet i 13 eura.

“Pušenje Njemačku košta 82 milijarde eura svake godine”, objašnjava stručnjak, a prenosi Fenix.

Ostale zemlje su daleko ispred Njemačke, navode mediji. Kao primjer navode Irsku, gdje cigarete sada koštaju 15,60 eura. Iznenađujuće je da posebno Njemačka ne napreduje dobro na području kontrole duhana, a Krech smatra da bi slatkiši i alkohol također trebali poskupjeti.

“Tako je, treba povećati i poreze na alkohol i šećer, o čemu se već govori u Njemačkoj”, smatra Krech.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_0

#related-news_1