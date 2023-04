Studija daje nadu: Pretvaranjem vena u arterije mogla bi se izbjeći amputacija

Podijeli :

Kirurzi su osmislili kako pretvoriti venu u arteriju s ciljem izbjegavanja amputacije kod ljudi s ozbiljno blokiranim protokom krvi u stopalima.

Studija objavljena u časopisu The New England Journal of Medicine uključila je 105 pacijenata, čije su arterije bile toliko začepljene da su razvile rane koje nisu zacjeljivale i gangrenu zbog nedostatka krvi koja prenosi kisik do tkiva. Kod svih njih su bile iscrpljene druge mogućnosti liječenja i bili su suočeni s amputacijom.

Vene normalno nose krv do srca, a ne do tkiva. Koristeći prilagođenu opremu koju je proizveo sponzor studije Limflow Inc, kirurzi su spojili venu na začepljenu arteriju na mjestu ispred začepljenja i preusmjerili arterijsku krv u venu. Zatim su deaktivirali zaliske u veni koji inače usmjeravaju krv u srce, dopuštajući joj da teče do tkiva kojima nedostaje kisika, prenosi Reuters.

Šest mjeseci kasnije, dvije trećine pacijenata još uvijek nije moralo na amputaciju iako su neki trebali dodatne intervencije za optimizaciju protoka krvi, rekao je voditelj studije Mehdiju Shiseboru, dr. med., sa sveučilišne bolnice Harrington Heart and Vascular Institute u Clevelandu. Četvrtina rana potpuno je zacijelila, a još 51 posto je u procesu zacjeljivanja, rekli su istraživači.

U popratnom uvodniku, dr. Douglas Drachman iz Opće bolnice Massachusetts u Bostonu nazvao je novi postupak “novim i hrabrim pristupom”.

Još uvijek nije jasno hoće li se prenamijenjene krvne žile na kraju same začepiti. I hoće li svi pacijenti s takvim blokadama opasnim po udove imati koristi ili će neki, poput onih sa zatajenjem bubrega, vjerojatno imati lošije ishode.

Unatoč tim nesigurnostima, ova nova opcija “nudi potencijalno obećanje za pacijente koji bi inače često bili upućeni na amputaciju”, napisao je dr. Drachman.

