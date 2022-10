Podijeli:







Izvor: Pexels/Ilustracija

Ljudi sa slabom cirkulacijom, dijabetičari te oni skloni krvnim ugrušcima imaju povećan rizik od gangrene.

Gangrena se naziva stanje kada tkivo tijela odumire i obično je povezana s gubitkom opskrbe krvlju u zahvaćenom dijelu. Tada obično dolazi do lakšeg prodora bakterija u bolesno tkivo, što može biti vrlo opasno. Gangrena obično zahvaća ekstremitete – područja najudaljenija od srca, poput prstiju na nogama i rukama. Međutim, može zahvatiti i druge dijelove tijela pa i unutarnje organe.

Uzrok gangrene

Gangrena obično nastaje zbog infekcije bakterijama klostridijama, a ponekad i drugim vrstama bakterija. Klostridije su anaerobne bakterije jer rastu bez prisustva kisika. Naime, krvne žile dovode kisik i hranjive tvari do dijela tijela, a ako se one oštete zbog ozljede ili zastoja krvi, dolazi do odumiranja tkiva jer ono ne dobiva potrebne tvari.

Tada bakterije s površine kože prodiru u tkivo i mogu se širiti tijelom. Ako se gangrena ne liječi, dolazi do septičnog šoka kada bakterije uđu u krvotok. Septički šok može biti opasan po život i smatra se hitnim medicinskim stanjem.

Gangrena može nastati i u kirurškoj rani, posebice kada je krvna opskrba rane siromašna. Najveći rizik za dobivanje gangrene imaju ljudi sa slabom cirkulacijom, dijabetičari zbog smanjenog osjeta u nogama, povišenog šećera u krvi i sporijeg zarastanja rana, oni koji imaju bruh te pacijenti skloni krvnih ugrušcima.

Gangrenu također možete razviti ako:

– imate smanjen imunitet zbog zdravstvenog stanja ili liječenja raka

– nedavno ste operirani

– doživjeli ste ozbiljne ozebline ili ozljedu glave, ugriz životinje ili opekline

– ozlijeđeni ste na traumatičan način koji uključuje nagnječenje tjelesnih tkiva

Vrste gangrene

Postoji čak nekoliko vrsta gangrena:

1. Suha gangrena

Suha gangrena nastaje kada jedan od dijelova tijela ne dobiva dovoljno kisika. Na kraju taj dio počinje propadati, a najčešće stradaju nožni prsti. Kod suhe gangrene koža je zatvorena i nema znakova infekcije. Ova vrsta gangrene najčešće se razvija zbog arterioskleroze – nakupljanja masnih tvari na stijenkama arterija, zbog ozeblina i dijabetesa.

2. Vlažna gangrena

Ako na mrtvom tkivu dođe do infekcije, stvara se vlažna gangrena. Tkiva reagiraju na prisutnost bakterija vlaženjem i raspadanjem. Anaerobne bakterije se vrlo brzo razmnožavaju tako da je potrebno brzo reagirati kako ne bi došlo do sepse koja može izazvati smrt.

3. Plinska gangrena

Bakterije klostridije uzrokuju plinsku gangrenu jer stvaraju mjehuriće plina i toksina unutar zahvaćenog područja, a ti plinovi mogu uzrokovati smrt tkiva. Iako je rijetka, plinska gangrena također može imati fatalan ishod.

Kako prepoznati simptome gangrene?

Suha gangrena obično zahvaća noge, a jedan od prvih znakova je crvenkasta linija koja se razvija oko zahvaćenog tkiva te kasnije postaje crna. Ostali simptomi uključuju:

– bolna, crvena i natečena rana

– rana je ispunjena gnojem i ispušta neugodan miris

– nedostatak osjeta u izoliranom području

– neobična boja kože – zelena, plava, crvena, brončana

Kod unutarnje gangrene možda nećete imati nikakve simptome na koži ili udovima, no zato se može javiti neobjašnjiva groznica, bol, niski krvni tlak, zimica, tresavica, slabost i umor.

Liječnik može dijagnosticirati gangrenu na nekoliko načina: laboratorijskom analizom uzoraka tkiva ili tekućine iz tkiva, krvnim pretragama kod kojih neobično visok broj bijelih krvnih stanica može ukazivati na gangrenoznu infekciju, rentgenom, CT-om ili magnetskom rezonancom. Liječnik također može napraviti arteriogram ako posumnja da je gangrena povezana s problemom cirkulacije.

Liječenje gangrene

Ako se posumnja na gangrenu, liječnik može prepisati antibiotik koji djeluje na širok spektar bakterija. Primjerice, protiv klostridija je najefikasniji penicilin. Kod težih slučajeva gangrene potrebno je ukloniti mrtvo tkivo ili amputirati dio tijela koji je gangrena zahvatila zbog slabe ili nikakve cirkulacije.

Za liječenje proširene plinske gangrene upotrebljava se hiperbarična oksigenoterapija – liječenje kisikom pod visokim tlakom. Kod takvog liječenja pacijent je u komori koja sadrži kisik pod visokim tlakom koji pomaže ubiti bakterije.

Osobe koje boluju od dijabetesa ili bolesti krvnih žila trebaju redovito provjeravati svoje ruke i stopala i sanirati otvorene rane kako se ne bi razvili simptomi gangrene. Također, osobe sa slabom cirkulacijom trebaju obratiti pažnju na bilo kakve promjene na koži ili ako odjednom osjete bol. Prestanak pušenja, zdrava prehrana i redovita tjelovježba mogu poboljšati cjelokupnu cirkulaciju.