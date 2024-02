Tko ima više koristi od tjelovježbi, muškarci ili žene?

Podijeli :

Gotovo svatko ima koristi od redovite tjelovježbe, no u žena je ta korist u odnosu na muškarce veća, osobito kada je posrijedi zdravlje krvožilnog sustava, pokazala je studija objavljena u časopisu Journal of the American College of Cardiology.

Studija je otkrila i da su žene uz kraće trajanje tjelovježbe postigle sličnu ili veću zdravstvenu korist od muškaraca, prenosi portal Medical News Today.

Znanstvenici američkoga Nacionalnog instituta za zdravlje dvadeset su godina pratili zdravstveno stanje velike grupe od 400.000 muškaraca i žena u Sjedinjenim Državama.

Zaključili su da je u žena koje su redovito vježbale uočena 24 posto manja vjerojatnost od preuranjene smrti od bilo kojeg uzroka tijekom razdoblja istraživanja. Istodobno je kod njih evidentiran i 36 posto manji rizik od fatalnoga srčanog udara, moždanog udara i ostalih kardiovaskularnih problema u usporedbi sa ženama koje nisu redovito vježbale.

Po rezultatima istog istraživanja u muškaraca koji su redovito vježbali uočena je 15 posto manja vjerojatnost od preuranjene smrti i 14 posto manji rizik od smrtonosnog kardiovaskularnog ishoda u usporedbi s muškarcima koji su preferirali sjedilački način života.

Dakle, studija je pokazala da od redovite tjelovježbe veću zdravstvenu korist od muškaraca imaju žene kada su posrijedi smanjen rizik od smrti i kardiovaskularnih oboljenja.

Koliko bi trebalo vježbati?

Znanstvenici su ustanovili da je muškarcima tjedno dovoljno oko 300 minuta umjerene tjelesne aktivnosti ili 110 minuta žešće tjelesne aktivnosti.

Kod žena koje su tjedno prakticirale 140 minuta umjerenih aerobnih vježbi uočen je 18 posto manji rizik od preuranjene smrti, dok je samo 57 minuta energičnih aerobnih vježbi tjedno rezultiralo 19 posto manjim rizikom od smrtnog ishoda, što znači da žene imaju veću korist i od kraće tjelovježbe.

Muškarci su, da bi postigli jednaku korist od tjelovježbe poput žena morali vježbati dvostruko više od njih. Tako je kod njih uočen 18 posto manji rizik od smrti nakon 300 minuta umjerene aerobne vježbe tjedno i 19 posto manji rizik nakon 110 minuta intenzivnog vježbanja tjedno.

Vježbe snage

Prednosti redovitog vježbanja nisu ograničene samo na kardio-vježbe, važnim se pokazao i trening snage, a i u ovom je slučaju u žena uočena veća korist u odnosu na muškarce.

Primjerice, među ženama koje su redovito prakticirale trening snage uočen je 19 posto manji rizik od smrti, dok je u muškaraca taj postotak iznosio 11 posto u usporedbi s njihovim neaktivnim vršnjacima.

U žena je uočen i 30 posto manji rizik od kardiovaskularnih problema, a u muškaraca je, u slučaju treninga snage on iznosio 11 posto.

Znanstvenici kažu da je razlog tomu vjerojatno činjenica da su muška tijela anatomski i fiziološki različita od ženskih.

Razlike su vidljive u neuromuskularnoj funkciji, gustoći kapilara i cirkulaciji, metabolizmu masnoća i trenutku kada se javlja glad.

Važan zaključak ove studije je da, bez obzira na spol, redovita tjelovježba znatno utječe na smanjen razvoj kardiovaskularnih problema”, zaključila je dr. Eleanor Levin, kardiologinja i profesorica na Stanfordu.

