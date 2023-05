Touretteov sindrom: Zašto nastaje, koji su simptomi i može li se izliječiti?

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Glavni uzrok Touretteovog sindroma još uvijek nije poznat, ali najčešće se radi o genetski naslijeđenom poremećaju ili se može razviti zbog određenih moždanih abnormalnosti.

Georges Gilles de la Tourette, francuski neurolog je 1885. godine opisao pacijenta s neobičnim i mnogobrojnim tikovima kojima se nije znao točan uzrok. Danas taj neurološki poremećaj nosi naziv upravo po njemu – Touretteov sindrom.

Što je Touretteov sindrom?

Radi se o rijetkom poremećaju živčanog sustava koji se pojavljuje u djetinjstvu i to najčešće u dobi od druge do 12. godine. Kod dječaka je ovaj poremećaj prema istraživanjima češći i to tri do četiri puta.

Simptomi Touretteovog sindroma

Touretteov sindrom uključuje ponavljajuće pokrete, a ponekad i zvukove koje oboljela osoba ne može kontrolirati.

Tikovi najčešće zahvaćaju glavu, ruke, noge, ramena i gornjeg dijela tijela, ali to mogu biti i ove stvari:

– treptanje očima

– grimase lica

– okretanje očima

– skakanje

– vrtnja tijela

– dodirivanje stvari ili drugih ljudi

– kašljanje

– zviždanje

– mrmljanje

– mljackanje

– cvoktanje

– oponašanje zvukova životinja

– ponavljanje određenih riječi ili rečenica

– psovanje

Uzroci poremećaja

Touretteov sindrom javlja se kod pet od 1.000 osoba, a još uvijek se ne zna što ga točno uzrokuje. Ipak, smatra se da se najčešće radi o genetski naslijeđenom poremećaju ili se može razviti zbog određenih moždanih abnormalnosti.

Sindrom nemirnih nogu: Uzrok, simptomi i kako se liječi ovo neugodno stanje?

Kod genetsko naslijeđenog poremećaja smatra se da najveći rizik za njegovo prenošenje imaju sinovi čija majka boluje od Touretteovog sindroma. S druge strane, kod moždane abnormalnosti koja utječe na nenasljedni razvoj Touretteovog sindroma, smatra se da određene kemikalije u mozgu koje prenose živčane impulse u tome imaju ključnu ulogu.

Uz to, na pojavu tikova bi mogli utjecati i određeni lijekovi, ali i određena zdravstvena stanja poput cerebralne paralize, Huntingtonove bolesti, infekcije streptokokom i hiperglikemije.

Ima li lijeka za Touretteov sindrom?

Kako se ne zna točan uzrok ovog poremećaja, tako za njega nema konkretnog lijeka. Ipak, s Touretteovim sindromom se može živjeti normalno, a s godinama u odrasloj dobi u nekim slučajevima tikovi skoro u potpunosti nestanu.

Aspergerov sindrom: Uzrok, simptomi i kako se tretira ovaj poremećaj?

Tikovi mogu biti i prolazni, odnosno javljaju se samo u određenim situacijama kad je oboljela osoba izložena određenom stresu, uzbuđenju ili napetosti. Prolazni tikovi ne zahtijevaju liječenje jer traju od četiri tjedna do godine dana.

Kronični tikovi su glasovni i motorički te se javljaju u svega pet posto slučajeva. Iako postoje određeni lijekovi koji bi pomogli kod ublažavanja simptoma, pokazalo se da oni zapravo imaju više štete na pacijente nego koristi. Ipak, stanje se može liječiti klonidinom ili antipsihoticima, a ovisno o jačini tikova i koliko utječu na normalno funkcioniranje života oboljele osobe liječnik može odlučiti propisati lijek.

Touretteov sindrom kod djece

Kao što smo naveli na početku, ovaj sindrom najčešće se javlja kod djece, a prosječna dob kod koje su simptomi najintenzivniji je sedam godina.

Najbolje igre za poticanje govora: Primjeri zabavnih, a poučnih vježbi za bebe

Ako ste primijetili da dijete ima neke od ovih tikova ili sumnjate da ima više nego obično određene pokrete tijela ili radnje, posjetite pedijatra. Važno je napomenuti kako nisu svi tikovi ili pokreti Touretteov sindrom i kod većine djece oni nestanu nakon nekog vremena, a ako se to ne dogodi, na liječnicima je da procijene o čemu je točno riječ.

Dijagnoza se postavlja klinički, odnosno kako bi se utvrdilo da se radi o Touretteovim sindromu liječnici moraju promatrati pacijente tijekom određenog vremena.

Zaključak

Touretteov sindrom rijedak je neurološki poremećaj kojemu se ne zna točan uzrok, a niti postoji određeni lijek za to. Život s Touretteovim sindromom većinom može biti sasvim normalan, a iako se smatra da je doživotan, simptomi se s godinama mogu ublažiti ili čak skoro u potpunosti nestati.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Afazija: Uzrok, simptomi i kako se tretira ovaj neugodan poremećaj govora? Sindrom praznog gnijezda: Sve je češći među roditeljima, evo kako si olakšati Walk and talk: Terapijska metoda protiv anksioznosti kombinira razgovor i šetnju