Kada dođe do zatajenja bubrega ili nekog drugog problema koji onemogućuje normalno funkcioniranje bubrega, tada je transplantacija najbolje rješenje. Transplantacijom bubrega znatno se poboljšava kvaliteta života, a i produljuje život u usporedbi s dijalizom.

Transplantacija bubrega je postupak u kojemu se bubreg donora stavlja drugoj osobi kada njeni bubrezi više ne rade kako treba. Ovaj postupak najčešće se radi kod kronične bolesti bubrega i kod zatajenja bubrega.

Koja je funkcija bubrega?

Bubrezi su organi u obliku grahorice, a veliki su otprilike kao stisnuta šaka. Nalaze se sa lijeve i desne strane točno ispod rebara. Njihova glavna funkcija je filtriranje i uklanjanje otpada, minerala i tekućine iz krvi tako da se kroz njih stvara urin.

Ako bubrezi ne rade dobro ili počinju otkazivati, u tijelu se krenu nakupljati štetna tekućina i otpad. To može dovesti do povišenog krvnog tlaka zbog čega bubrezi zataje te se radi o posljednjem stadiju bolesti bubrega, odnosno kada su bubrezi izgubili oko 90 posto svog normalnog funkcioniranja.

Koji su uzroci zatajenja bubrega?

Do zatajenja bubrega ne dolazi se preko noći, već se radi o nekoliko čimbenika koji, ako se ne dijagnosticiraju na vrijeme i ne liječe, mogu dovesti do njihovog otkazivanja: dijabetes, kronični i nekontrolirani visoki krvni tlak (hipertenzija), kronična upala i stvaranje ožiljaka na malim filterima u bubrezima (glomerulonefritis) i policistična bolest bubrega.

Ljudi koji dođu do završnog stadija zatajenja bubrega trebaju dijalizu (strojno uklanjanje otpada iz krvotoka) ili transplantaciju bubrega.

Kada je potrebna transplantacija bubrega?

Transplantacija bubrega znatno poboljšava kvalitetu života, a samim time život se produljuje, za razliku od dijalize.

Je li osoba kandidat za transplantaciju bubrega ili ne, najbolje će procijeniti liječnik, ali općenito se od kandidata očekuje da ispunjavaju sljedeće kriterije za transplantaciju: da su u završnom stadiju zatajenja bubrega i već su na dijalizi, da imaju kasni stadij kronične bolesti bubrega i sve je veća potreba za dijalizom i ako im je očekivano trajanje života najmanje pet godina.

Transplantacija bubrega najčešće se radi kod osoba u dobi od 45 do 65 godina, ali ne postoji gornja dobna granica za ovaj postupak.

No, u ovim slučajevima transplantacija neće biti preporučena:

– ako imate ozbiljno zdravstveno stanje koje operaciju za vas čini vrlo opasnom

– teška srčana oboljenja

– aktivni ili nedavno liječeni rak

– demencija ili loše kontrolirana mentalna bolest

– ako imate ponavljajuće infekcije

– zloupotreba droga ili alkohola

– bilo koji drugi razlog koji transplantaciju čini opasnom za pacijenta ili zbog kojeg postoji mogućnost odbacivanja organa

U slučaju da je transplantacija prevelik rizik, pacijent će morati podleći dijalizi.

Kako izgleda transplantacija bubrega?

Ako je osoba došla do toga da joj je potrebna transplantacija bubrega, prvo će se krenuti u potragu za odgovarajućim donorom. Najčešće se kreće s provjerom članova obitelji, ali bubreg se može primiti i od preminulog donora.

Potencijalni donori bubrega prolaze kroz niz pretraga kako bi se utvrdila kompatibilnost s osobom koja prima bubreg i kako ne bi došlo do većih komplikacija nakon transplantacije, poput odbacivanja organa. Potreban je samo jedan zdravi bubreg kako bi zamijenio funkciju dva bubrega koja su zatajila, tako da i živući donor i primatelj bubrega mogu normalno živjeti s jednim bubregom.

Novi bubreg kirurški se postavlja na donju desnu ili lijevu stranu vašeg trbuha. Nakon što se izvadi loš bubreg, vena i arterija novog bubrega spajaju se na venu i arteriju primatelja organa. Uz to, mjehur se pričvršćuje na mokraćovod novog bubrega kako bi urin mogao izaći iz tijela pacijenta koji je primio transplantirani bubreg.

Transplantacija bubrega može trajati dva do četiri sata, ovisno o težini operacije. Nakon operacije ostat će ožiljak veličine od pet do 12 centimetara.

Kako izgleda život nakon transplantacije bubrega?

Nakon što je osoba dobila novi bubreg, trebala bi moći normalno živjeti kao prije. To uključuje i normalnu prehranu jer sada tijelo može normalno filtrirati štetne tvari iz organizma.

Oporavak od operacije u prosjeku traje do šest tjedana, ali to ovisi od osobe do osobe tako da nekima može trajati kraće, a nekima dulje. Neposredno nakon operacije pacijent će ostati u bolnici još nekoliko dana, a morat će imati i kateter koji se najčešće uklanja tri do pet dana nakon transplantacije.

Lijekovi nakon transplantacije bubrega

Nakon operacije posebno treba paziti na sljedeće stvari: izbjegavanje podizanja teških stvari i naporan fizički rad (najmanje šest do osam tjedana nakon operacije), izbjegavanje vožnje najmanje šest tjedana nakon operacije, važno je vježbati (istezanje, hodanje, vožnja bicikla, plivanje i sl.), ali izbjegavati kontaktne sportove.

Kako ne bi došlo do odbacivanja doniranog bubrega, poslije operacije pacijent dobije lijekove koji će suzbiti imunološki sustav. Takvi lijekovi oslabit će imunitet te će osobe biti sklonije infekcijama pa liječnik može propisati druge lijekove da se takva stanja kontroliraju. Izuzetno je važno da se lijekovi uzimaju točno onako kako je propisano.

Odbacivanje novog bubrega

Tijelo može odbaciti novi bubreg ako samo na kratki period osoba preskoči lijekove. Ako do toga dođe, potrebno je odmah se obratiti liječniku. Isto tako, ako osoba primijeti određene nuspojave kod uzimanja tih lijekova, potrebno je javiti se liječniku.

Iako će nakon transplantacije bubrega pacijenti moći normalno jesti, neposredno nakon operacije važno je da se pridržavaju ovih uputa:

– pijte dovoljno tekućine (do 2 litre vode dnevno)

– ograničite unos kofeina

– konzumirajte najmanje pet porcija voća i povrća svaki dan

– unosite dovoljno vlakana

– izbjegavati konzumaciju sirove ili nedovoljno kuhane hrane (posebice nedovoljno kuhano meso i jaja)

– unosite puno proteina

– konzumirajte mlijeko i druge mliječne proizvode s nižim postotkom masnoće

– češće jedite nemasno meso (perad i riba)

– izbjegavati grejp i sok od grejpa (može izazvati snažnu reakciju na lijekove)

– nemojte koristiti nesteroidne protuupalne lijekove (lijekovi koji sadrže ibuprofen, naproksen, kao i antihistamnik, antacid)

– izbjegavati određene vitamine i biljne dodatke prehrani (gospina trava, šisandra, biljni čajevi ili neki drugi dodaci prehrani koji utječu na lijekove za transplantaciju)

Ljudi mogu imati transplantaciju bubrega čak četiri puta. Ako donirani bubreg otkaže, osoba se mora prebaciti na dijalizu ili će ponovno ići na transplantaciju. Kako ne bi došlo do odbacivanja bubrega, nužno je strogo slijediti upute liječnika nakon transplantacije.

Komplikacije nakon transplantacije bubrega

Nakon transplantacije bubrega osoba će redovito ići na kontrole, ali ako primijeti neki od ovih simptoma, odmah se moraju obratiti svom liječniku.

Simptomi do kojih može doći su: nova bol ili osjetljivost oko bubrega, oteklina, simptomi slični gripi (zimica, glavobolja, vrtoglavica, mučnina i povraćanje), temperatura veća od 37,7°C i ako primijete da im se količina mokraće znatno smanjila.

Rizici transplantacije bubrega

Transplantacija bubrega sa sobom nosi rizik od mnogih komplikacija kao što su: infekcije, infekcija ili rak koji se može prenijeti sa doniranog bubrega, krvni ugrušci i krvarenje, curenje ili začepljenje cijevi koja povezuje bubreg s mokraćnim mjehurom, zatajenje ili odbacivanje doniranog bubrega, smrt, srčani ili moždani udar kao i nuspojave lijekova protiv odbacivanja organa.

Osim potencijalnih opasnosti koje mogu doći s transplantacijom bubrega, postoje i određene nuspojave i kod uzimanja lijekova protiv odbacivanja organa: dijabetes, visoki krvni tlak, infekcija, visoki kolesterol, stanjivanje i/ili oštećenje kostiju, pretjerani rast kose ili gubitak kose, dobivanje na težini, akne i povećan rizik od raka kože i limfoma.

Zaključak

Transplantacija bubrega značajno može poboljšati život pacijenta, ali sa sobom donosi i određene rizike. Postoje i slučajevi kada se pacijenti ne mogu opovrgnuti operaciji pa im je jedina opcija dijaliza.

Oporavak nakon transplantacije bubrega je dug i potrebno se pridržavati uputa koje pacijent dobije od liječnika, a najvažnije je da pacijent redovito i bez preskakanja uzima lijekove koji su namijenjeni da tijelo ne odbaci novi organ.

