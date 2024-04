Velike količine određenih dodataka prehrani mogu oštetiti bubrege

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Dodatke prehrani mnogi koriste kako bi zamijenili nedostatke u prehrani te uklonili zdravstvene poteškoće. Međutim, niz dodataka sa sobom nosi i rizike. Pojedini dodaci mogu biti opasni ako se konzumiraju u velikim količinama. To uključuje nekoliko onih koji bi mogli utjecati na zdravlje naših bubrega.

Na primjer, u ovu grupu se ubrajaju velike količine vitamina C, kao i proteinski dodaci.

Velike količine vitamina C

Vitamin C posjeduje svojstava koja jačaju imunitet, ali ključno je biti oprezan s količinom koju konzumiramo. Dok je vitamin C dobar za zdravlje, prevelike količine, dakle više od 2000 miligrama na dan, mogu dovesti do stvaranja bubrežnih kamenaca.

Bubrežni kamenci mogu začepiti urinarne putove, što dovodi do infekcija i oštećenja bubrega, stoga je važno pridržavati se preporučene količine.

Dodaci prehrani: Iskustva pokazuju da mogu pomoći, ali važno je znati nuspojave

Proteinski dodaci

Proteinski dodaci popularni naročito kod pojedinca koji žele izgraditi mišiće ili se bave sportom. Međutim, pretjerani unos proteina može imati negativne učinke na zdravlje naših bubrega, piše Klix.ba.

Velike količine unosa proteina mogu dovesti do oštećenja bubrega. Bubrezi igraju ključnu ulogu u filtriranju otpadnih proizvoda iz metabolizma, a preveliki unos proteina može opteretiti ovaj proces filtriranja. Potencijalno, to može dovesti do oštećenja bubrega.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Milanović tvrdi da neće dati ostavku. Pitali smo ustavne stručnjake što ako se u zadnji tren predomisli Znate li zašto trebate staviti aluminijsku foliju iza rutera?