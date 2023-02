Podijeli :

Paradentoza ili parodontitis je najraširenija oralna bolest koja uzrokuje gubitak zuba. Kod ove bolesti dolazi do propadanja potpornih tkiva zuba – desni, kosti i parodontnog ligamenta koji veže ključnu kost sa zubima.

Uzrok paradentoze najčešće su naslage na zubima koje nisu pravovremeno očišćene te manjak higijene zuba. Liječenje paradentoze je nužno jer može uzrokovati gubitak svih zuba, a može biti i čimbenik kod povećanja rizika za kardiovaskularne ili reumatoidne bolesti.

Paradentoza je nepovratna i iznimno utječe na cjelokupni izgled zuba i lica.

Što je paradentoza?

Paradentoza obično počinje upalom jednog od zubnih tkiva te se vrlo brzo prenosi na ostala tkiva. Do paradentoze dolazi tako da plak, naslage i kamenac na zubima uzrokuje karijes. Plak i kamenac, posebno u većim naslagama stvaraju iznimno plodno tlo za bakterije što uzrokuje dodatne upale.

Kada nastane karijes, a koji se ne liječi, dolazi do upale zubnog mesa. Zubno meso kod paradentoze postaje crveno, otečeno i može krvariti kod pranja zubi, ali i kada se ne dodiruje. Ako se ovo stanje zanemaruje, odnosno, ako se paradentoza ne liječi, može uzrokovati klimanje i ispadanje zuba.

Početak paradentoze obično je gingivitis ili upala zubnog mesa. U tom slučaju bakterije sve intenzivnije napadaju strukture zuba koje su dublje. Tada dolazi ne samo do upale zubnog mesa, već do upale čeljusne kosti i cementa zuba. Tamo se nalaze glavna vlakna koja drže zub, a zbog količine bakterija ta vlakna počinju propadati. Tako nastaje parodontni džep, prostor između zuba i kosti što je još jedno posebno plodno tlo za bakterije. Kada dođe do parodontnog džepa dolazi do vrlo jasnih simptoma paradentoze.

Postoje različite vrste paradentoze:

1. kronični paredontitis – najčešći oblik, karakterizira ga sporo razvijanje bolesti, stvaranje parodontnih džepova, obično kod odraslih

2. agresivni paredontitis – može se razvijati već u djetinjstvu čak i prije treće godine života, zubi mogu ispasti do 20. godine života

3. nekrotični paredontitis – uzrokuje promjenu oblika i oštećenja desni i alveolarne kosti, obično se javlja kod osoba oboljelih od HIV-a

Simptomi paradentoze

Nakon karijesa koji je vrlo česta bolest zuba, dolazi paradentoza. Simptomi se obično ne mogu zanemariti jer uzrokuju poteškoće kod svakodnevnog života. Pokazatelji paradentoze slični su onima kod upale zubnog mesa zbog čega neki bolesnici ne reagiraju na vrijeme i ne primaju adekvatno liječenje.

Prepoznajte simptome paradentoze na vrijeme:

– osjetljivo zubno meso

– krvarenje zubnog mesa

– neugodan zadah iz usta

– natečene desni

– ogoljavanje zubnih korijena (odvajanje mesa od zuba u korijenu)

– klimanje zuba

– ispadanje zuba

Kod pojave ovih simptoma paradentoze trebate odmah reagirati. Obično sve počinje pljuvanjem krvi kod pranja zubi te se tada prepoznaju i drugi pokazatelji.

Uzrok paradentoze

Postoje različiti uzroci paradentoze, no najčešće bolest pokrene loša oralna higijena i nakupljanje bakterija koje se moglo spriječiti.

Količina nastalog plaka na zubima razlikovat će se od osobe do osobe neovisno o oralnoj higijeni, no manjak iste će sigurno povećati rizik od paradentoze.

Osim loše oralne higijene tu su i loše životne navike koje uzrokuju brže nakupljanje plaka i propadanje zuba – pušenje, konzumiranje alkohola, loša prehrana i škripanje zubima zbog stresa.

Ovo su još neki mogući razlozi zašto nastaje paradentoza:

– hormonalne promjene kod žena

– loša prehrana bez vitamina

– slab imunitet

– pušenje cigareta

– dijabetes

– starenje zuba

– loša oralna higijena i nakupljanje plaka

– alergija na zubnu pastu

– AIDS

– kemoterapija

– zloćudne bolesti

– lijekovi

– stres

– genetika

Prehrana u kojoj nema dovoljno vitamina C ili generalni manjak unosa navedenog vitamina može uzrokovati propadanje zuba i zubnog mesa.

Postoje i brojni lijekovi koje koriste starije osobe zbog snižavanja visokog krvnog tlaka, kao i lijekovi koji se koriste protiv depresije, a koji mogu uzrokovati suhoću usta. Suhoća usta može biti poticajni čimbenik za stvaranje plaka.

Međutim, dobru ulogu igra i genetika pa će tako neke žene tijekom hormonalnih promjena u različitim dijelovima života možda doživjeti upalu zubnog mesa. To se može događati za vrijeme puberteta, trudnoće i menopauze.

Liječenje paradentoze

Kod prepoznavanja simptoma paradentoze je važno da se odmah obratite stomatologu kako bi se što prije krenulo s liječenjem.

U početku je važno dobro očistiti zahvaćeno područje i ukloniti bakterije. Tako se sprječava daljnje uništavanje tkiva. Ako paradentoza nije zahvatila više od toga važno je da se u nastavku osoba pridržava pravila dobre oralne higijene.

Liječenje paradentoze će se provoditi ovisno o stupnju zahvaćanja zuba i zubnog mesa. S obzirom na to da je riječ o kroničnoj bolesti, oralna higijena je iznimno bitna kao i redovite posjete stomatologu. Paradentoza se može uspješno liječiti.

Kod liječenja paradentoze mogu pomoći i domaći pripravci i trikovi. Neki od navedenih mogu biti odlična prevencija bolesti zuba i zubnog mesa. To su:

– ispiranje usta maslinovim i nerafiniranim suncokretovim uljem

– masiranje desni eteričnim uljima čajevca, origana i drugih koje imaju antibakterijsko djelovanje

– uzimanje vitamina C i D

– uzimanje antioksidansa koenzima Q10

– primjena propolisa na desni

Paradentoza se može uspješno liječiti, no to će ovisiti o stanju zuba, vremenu otkrivanja i ponašanju pacijenta. Vrlo je bitno da se što prije krene s liječenjem.

