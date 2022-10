Znakovi koji upućuju da imate imate visoki krvni tlak

Podijeli:







Izvor: Pixabay

Visoki krvni tlak veliki je zdravstveni problem za koji većina ljudi ne zna da ga ima jer često nema znakova upozorenja, ali ako se ne liječi, stanje može uzrokovati ozbiljne komplikacije poput bolesti srca, moždanog udara i više.

Visoki krvni tlak je uobičajeno stanje koje utječe na tjelesne arterije. Također se naziva i hipertenzija. Ako imate visok krvni tlak, sila pritiska krvi na stijenke arterija stalno je prevelika. Srce mora raditi više kako biste pumpali krv. Krvni tlak se mjeri u milimetrima žive (mm Hg). Općenito, hipertenzija je očitanje krvnog tlaka od 130/80 mm Hg ili više, piše portal Eat This, Not That.

“Redovne posjete liječniku uvijek se preporučuju jer prva stvar koju će medicinska sestra učiniti je provjeriti vaš krvni tlak”, poručuje dr. Jagdish Khubchandan, profesor javnog zdravstva na Državnom sveučilištu New Mexico.

“Većina odraslih Amerikanaca ima visok krvni tlak. Međutim, većina možda ne zna za njega ili ga ne može kontrolirati. Nažalost, visoki krvni tlak ima negativne učinke na naše tjelesne organe i sustave i kratkoročno i dugoročno. Kao rezultat toga, za više od pola milijuna smrtnih slučajeva u SAD-u hipertenzija je izravni uzrok. Prema nekim najnovijim studijama, svijest o visokom krvnom tlaku i liječenju su u opadanju i postoji hitna potreba da se naglasi povećanje svijesti o tome”, rekao je.

Iako je istina da obično nema znakova visokog krvnog tlaka, dr. Khubchandani objašnjava: “Ako je visoki krvni tlak ozbiljan i težak, kod pojedinaca se mogu pojaviti neki simptomi. Međutim, ne treba čekati niti predviđati ove simptome jer su dio hipertenzivne krize koja može biti praćena moždanim udarom, srčanim udarom, akutnim zatajenjem bubrega ili drugim teškim ishodima. Stoga su redoviti pregledi i održavanje ključni.”

1. Bol u prsima

Bol u prsima je simptom koji će se vjerojatno pojaviti sa ili bez drugih simptoma tijekom hipertenzivne krize. Međutim, kod većine ljudi s hipertenzijom, to nije uobičajeno opažen simptom tijekom rutinskih pregleda. Bol u prsima je vjerojatnija s ekstremno visokim krvnim tlakom, posebno kada osoba možda ima srčani udar.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti navode: “Visoki krvni tlak može oštetiti vaše arterije čineći ih manje elastičnima, što smanjuje dotok krvi i kisika u vaše srce i dovodi do bolesti srca. Osim toga, smanjeni dotok krvi u srce može uzrokovati:

Bol u prsima, koja se naziva i angina.

Srčani udar, koji se događa kada je dotok krvi u vaše srce blokiran i srčani mišić počinje odumirati bez dovoljno kisika. Što je duže protok krvi blokiran, to je veće oštećenje srca.

Zatajenje srca, stanje koje znači da vaše srce ne može pumpati dovoljno krvi i kisika drugim organima.

2. Problemi s disanjem

“Postoji više objašnjenja za bol u prsima”, naglašava dr. Khubchandani.

Visoki krvni tlak može utjecati na krvne žile čineći ih manje fleksibilnima, što dovodi do smanjenog protoka krvi u srce, što uzrokuje bol u prsima. Tijekom hipertenzivne krize, ovaj stres se može povećati što dovodi do nedostatka zraka i kisika. Isto tako, ljudi mogu doživjeti srčani udar što može dovesti do povećane potrebe za kisikom i poteškoćama s disanjem.

Ako osjećate kratak dah, možda imate određenu vrstu visokog krvnog tlaka. Plućna hipertenzija je vrsta visokog krvnog tlaka koji utječe na arterije u plućima i desnu stranu srca. U jednom obliku plućne hipertenzije, koja se naziva plućna arterijska hipertenzija (PAH), krvne žile u plućima su sužene, blokirane ili uništene. Oštećenje usporava protok krvi kroz pluća, a krvni tlak u plućnim arterijama raste. Srce mora jače raditi kako bi pumpalo krv kroz pluća. Dodatni napor na kraju uzrokuje slabljenje srčanog mišića i otkazivanje. Kod nekih se ljudi plućna hipertenzija polako pogoršava i može biti opasna po život.

3. Glavobolja

Prema dr. Khubchandaniju, “glavobolje se mogu pojaviti zbog vrlo visokog krvnog tlaka koji je dio hipertenzivne krize i treba se smatrati hitnim medicinskim slučajem. Kada se pojavi hipertenzivna kriza ili ekstremno visok krvni tlak, to može uzrokovati prekomjerni pritisak na mozak, što često dovodi do curenja krvi iz krvnih žila u mozgu. Takve su glavobolje po prirodi pulsirajuće i mogu se pogoršati sa stresnim aktivnostima”.

Najbolji dokaz je to što pokazuje da visoki krvni tlak ne uzrokuje glavobolju ili krvarenje iz nosa, osim u slučaju hipertenzivne krize, hitne medicinske pomoći kada je krvni tlak 180/120 mm Hg ili viši. Ako je vaš krvni tlak neuobičajeno visok i imate glavobolju ili krvarenje iz nosa i ne osjećate se dobro, pričekajte pet minuta i ponovite mjerenje. Ako vaše očitanje ostane na 180/120 mm Hg ili više, nazovite 911. Ako imate jake glavobolje ili krvarite iz nosa i inače se ne osjećate dobro, obratite se svom liječniku jer to mogu biti simptomi drugih zdravstvenih stanja.

4. Vroglavica

Prema dr. Khubchandaniju, konfuzija, vrtoglavica, napadaji slični glavoboljama, pritisak na mozak i abnormalni dotok krvi u mozak mogu dovesti do simptoma povezanih s mozgom tijekom hipertenzivnih kriza ili kada je krvni tlak loše kontroliran. Neki ljudi mogu doživjeti moždani udar ili krvarenje u mozgu zbog hipertenzije gdje ovi simptomi mogu postati izraženiji i pogoršati se.

Nacionalni institut za starenje navodi: “Postoji izreka: ‘Što je dobro za vaše srce dobro je i za vaš mozak’. Dokazi podupiru prevenciju ili kontrolu kardiovaskularnih stanja kao što je visoki krvni tlak kako bi se zaštitilo zdravlje mozga. Opservacijske studije pokazuju da visok krvni tlak u srednjim godinama života—od 40-ih do ranih 60-ih—povećava rizik od kognitivnog pada kasnije u životu.

5. Problemi s govorom

Iako mnogi od ovih simptoma nisu dobro shvaćeni i razloge koji stoje iza takvih simptoma potrebno je dodatno istražiti, neki sugeriraju da mehanički stres na stijenke krvnih žila vjerojatno dovodi do pritiska ili oštećenja krvnih žila i živaca. Kao rezultat, pojedinci mogu imati poteškoća s govorom ili mogu imati abnormalnosti vida tijekom hitne hipertenzije.

Ovi simptomi također postaju zbunjujući jer mnogi ljudi s visokim krvnim tlakom imaju i druge bolesti koje mogu utjecati na tjelesnu funkciju (npr. ljudi također mogu imati dijabetes s hipertenzijom, a on ima tendenciju utjecati na vid).

Visoki krvni tlak može uzrokovati promjene vida, a American Heart Association kaže: “Vaše oči sadrže mnogo sitnih krvnih žila. Kada su podvrgnute dugoročnim učincima visokog krvnog tlaka, mogu se razviti sljedeća stanja: oštećenje krvnih žila (retinopatija), nedostatak dotoka krvi u mrežnicu dovodi do zamućenog vida ili potpunog gubitka vida… Osim što ugrožava anatomiju oka, visoki krvni tlak može uzrokovati i moždani udar, koji može oštetiti vidni živac ili oštetiti područje mozga odgovoran za obradu slika.

6. Zdrav način života radi veliku razliku

Nažalost, većina ovih simptoma je nespecifična i nedosljedna. Neki od ovih simptoma mogu ili se ne moraju pojaviti u vrijeme hipertenzivne krize ili s teškim visokim krvnim tlakom. Čak i ako se dogode, ne može se biti siguran da su isključivo posljedica visokog krvnog tlaka. Stoga je ključno biti svjestan razine krvnog tlaka i dobiti dijagnozu ispravnu dijagnozu.

Osim toga, treba se pažljivo pridržavati mjera zdravog načina života i propisanih lijekova. Ove mjere životnog stila uključuju povećanje tjelesne aktivnosti, unos manje soli i više voća i povrća, upravljanje stresom i tjelesnom težinom, održavanje higijene spavanja i dnevnih rutina te izbjegavanje alkohola, duhana ili upotrebe droga.

Ostali nedosljedni, neuvjerljivi i nespecifični simptomi koji se mogu pojaviti tijekom hipertenzivne krize ili rijetko s hipertenzijom su umor, problemi s vidom, tjeskoba, bol u tijelu, mučnina, povraćanje, krvarenje iz nosa, samo da spomenemo neke.

