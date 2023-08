Znanstvenici otkrili novi simptom dugog covida

“Akrocijanoza”, stanje gdje koža poprima plavu boju zbog zadržavanja venske krvi u nogama, mogla bi biti još jedan simptom dugotrajnog covida, kako pokazuje izvješće objavljeno u časopisu The Lancet.

U izvješću je opisan slučaj 33-godišnjeg muškarca koji je nakon 10 minuta stajanja vidio da mu noge plave, a imao je i osjećaj težine i svrbeža. Boja kože se vratila u normalu nakon samo dvije minute ležanja, piše CIDRAP.

Do tog trenutka muškarac nikada prije nije imao plave noge, sve do dijagnoze dugotrajnog Covida te kasnije sindroma posturalnog ortostatskog tahikardija (POTS), poremećaja koji uzrokuje nepravilan porast srčanog ritma pri stajanju. Dok je ležao, puls mu je bio 68 otkucaja u minuti, no nakon osam minuta stajanja puls mu se popeo na visokih 127 otkucaja u minuti.

Autori izvješća napominju da su zabilježeni slučajevi akrocijanoze kod djece nakon post-viralnih bolesti, no rijetki slučajevi su dosad povezani s dugotrajnim covidom.

“Osobe koje doživljavaju ovaj simptom možda nisu svjesne da bi to moglo biti povezano s dugotrajnim covidom i disautonomijom, što može izazvati zabrinutost. Slično tome, liječnici možda nisu svjesni veze između akrocijanoze i dugotrajnog covida”, istaknuo je glavni autor izvješća, dr. med. Manoj Sivan, u priopćenju Sveučilišta u Leedsu.

