Veliki financijski rez: Njemačka ipak uvela mjeru koja je razbjesnila roditelje

Njemačka vlada pokrenula je najavljeno smanjenje roditeljske naknade – Elterngelda za osobe s visokim primanjima.

Vlada je usvojila Zakon o financiranju proračuna ministra financija Christiana Lindnera, koji je zatražio štednju od svih ministarstva, pa i ministarstva obitelji, koje je zaduženo za ovu naknadu, piše Fenix Magazin.

Sukladno tome, dohodovna granica za ostvarivanje prava na roditeljsku naknadu smanjuje se na 150.000 eura godišnje, umjesto dosadašnjih 300.000 eura.

Odluci prethodila burna rasprava

Kako pišu njemački mediji, nova granica odnosi se na osobe koje zajednički ostvaruju pravo na roditeljski dodatak, kao i na samohrane roditelje.

Donesenoj odluci je prethodila kontroverzna rasprava.

Lindner je tražio od ministrice za obiteljska pitanja Lise Paus štednju na roditeljskom dodatku. Paus je odlučila ograničiti dozvoljenu granicu prihoda, kako bi izbjegla smanjenje roditeljskih naknada za kućanstva s nižim prihodima.

Roditeljska naknada – Elterngeld namijenjena je kao financijska nadoknada na koju roditelji u Njemačkoj imaju pravo ako nakon rođenja djeteta ne odu na posao, nego ostanu kući brinuti za dijete.

Do sada je ova naknada bila dostupna prilično velikom broju ljudi, no zbog novih mjera to bi se uskoro moglo promijeniti.

Na koliko bi kućanstava moglo utjecati smanjenje roditeljske naknade?

Procjene uvelike variraju o tome na koliko bi njih utjecala niža granica prihoda. Njemačka ministrica obitelji Lisa Paus (Zeleni) rekla je da vjerojatno oko 60.000 obitelji više neće imati pravo na državne naknade tijekom roditeljskog dopusta.

Institut za njemačku ekonomiju u Kölnu (IW) u vlastitim izračunima dolazi do znatno veće brojke. Prema njihovim podacima, u Njemačkoj je 2020. godine živjelo 435.000 parova koji bi potencijalno mogli imati djecu i koji bi u budućnosti mogli biti isključeni iz roditeljskog dodatka zbog svojih visokih prihoda.

Berlinska profesorica ekonomije Katharina Wrohlich, pak, procjenjuje da će smanjenje gornje granice primanja pogoditi najviše četiri do pet posto svih parova s ​​novorođenim djetetom.

Prema podacima Njemačkog zavoda za statistiku, dobrih 1,8 milijuna ljudi primalo je prošle godine roditeljsku naknadu, od čega najviše žena (gotovo 1,4 milijuna).

