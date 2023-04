Zajednička japansko-australska znanstvena ekspedicija prvi je put dosad snimila specifičnu vrstu ribe na dubini većoj od osam tisuća metara, što je novi rekord kada su posrijedi ribe na velikim dubinama jer je za 158 metara nadmašio stari.

Riječ je zapravo o vrsti ribe iz roda Pseudoliparis i porodice Liparidae, snimljenoj kako pliva na 8336 metara dubine, rekao je voditelj ekspedicije, profesor Alan Jamieson. Prije ovog otkrića znanstvenici su 15. kolovoza prošle godine uočili sličnu vrstu na 8178 metara dubine u Marijanskoj brazdi.

Dugo se smatralo da ribe ne mogu preživjeti na dubinama od 8200 do 8400 metara zbog pritiska. Jamieson je pojasnio da su, uz snimke znanstvenici uspjeli i fizički u zamku uloviti dva primjerka na dubini od 8022 metra u Japanskom rovu, južno od Japana te su postavili još jedan rekord – onaj za ulov u dosad najdubljim morskim vodama.

Dvomjesečnu ekspediciju su, uz znanstvenike Sveučilišta Zapadne Australije (UWA) vodili i stručnjaci s Tokijskog sveučilišta za znanost o moru.

Kažu kako se još ne zna precizno koliko su ribe velike, no dosad je evidentirano da ta vrsta može dosegnuti duljinu od oko 11 centimetara.

