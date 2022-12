Podijeli :

Izvor: Shutterstock, ilustracija

Poznato je većini vozača da se za prometne prekršaje može izreći kazna zatvora i to s popriličnim brojem dana kao i uvjetna osuda sukladno kojoj se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ako okrivljenik u određenom roku ne počini jedan ili više prekršaja za koje mu je izrečena ista ili teža kazna od one izrečene uvjetnom osudom.

Međutim, postoji i obrnuta situacija. Situacija kada vam se lišenje slobode u startu oduzima od ukupnog iznosa izrečene novčane kazne. Prvo vas liše slobode, izreknu novčanu kaznu, a od te izrečene kazne oduzmu vam tu „ležarinu u prostoriji“ u kojoj ste bili bez slobode, odnosno lišeni slobode.

Svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost, tako bar proklamiraju pravni dokumenti najvišeg ranga. No nekada se ta sloboda ograničava, a ograničenje slobode ima svoju cijenu. Cijena se za sada izražava u kunama a od 1. siječnja u eurima, piše Revija HAK.

Naravno da svakog vozača, zanima, koliko košta to lišenje slobode, točnije cijena slobode ili zapravo „vrijednost ležarine u posebnoj prostoriji“ u koju vas smjeste zbog opojnog sredstva! Vrijeme provedeno u uhićenju, zadržavanju i svako oduzimanje slobode u vezi s prekršajem uračunava se u izrečenu kaznu zatvora, kaznu maloljetničkog zatvora i novčanu kaznu. Prilikom uračunavanja izjednačuje se svaki započeti dan uhićenja, zadržavanja i svakog drugog oduzimanja slobode te započetih tristo kuna novčane kazne s jednim danom zatvora, odnosno u 39,82 eura od 1. 1. 2023.

Najlakše se u stanje lišenja slobode možete dovesti u svojstvu vozača ukoliko vas zateknu pod utjecajem opojnog sredstva. Rekli bi onako jednostavnijim rječnikom, najlakše vam se dočepati statusa osobe lišene slobode u postupku, primjerice, triježnjenja. Budući da slijedi blagdansko vrijeme u kojem se malo više, učestalije i temeljitije zaviruje u čašu ili čašicu treba imati na umu da nakon opijanja slijedi vrijeme triježnjenja.

To vrijeme se može i mimo vlastite volje provesti u smještaju u posebnoj prostoriju u koju vas isprate policijski službenici kako bi za vaše dobro i dobro trećih osoba spriječili da počinite kakvo zlo u tom stanju. Znate kako se kaže bolje spriječiti nego liječiti! Bolje smjestiti nego stradati!

O čemu se tu zapravo radi? Kako završiti u smještaju u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, pri čemu vam se svaki započeti dan tog smještaja izjednačava sa 39,82 eura, odnosno vrijedi tristo kuna? Nije teško! Doista! Prekršajni zakon je to vrlo jasno propisao. Ukoliko ste pod utjecajem opojnih sredstava ili pokazujete znakove utjecaja opojnih sredstava pri čemu se odbijate podvrći njihovom utvrđivanju, vi ste potencijalna „mušterija“ za smještaj u posebnu prostoriju!

Prema osobi pod utjecajem opojnih sredstava ili osobi koja pokazuje znakove utjecaja opojnih sredstava, a odbija se podvrgnuti utvrđivanju prisutnosti opojnih sredstava u organizmu koja je zatečena u počinjenju prekršaja, ako osobite okolnosti upućuju da će nastaviti s radnjom prekršaja, policija može naredbom radi neposrednog sprječavanja nastavka činjenja prekršaja odrediti mjeru: smještanja u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva ali ne u trajanju duljem od 12 sati i premještanja motornog vozila na određeno mjesto do prestanka djelovanja opojnog sredstva ali ne dulje od 12 sati.

Dakle policija to može naredbom odrediti, ali nigdje ne piše da mora! Znači, može! O mjestu premještanja vozila, policija obavještava osobu prema kojoj je naređena ta mjera i vlasnika vozila, ako je riječ o osobi različitoj od vozača, čim je to moguće, a najkasnije do prestanka mjere. Nakon prestanka poduzete mjere vozač ili vlasnik mogu preuzeti vozilo. Ako policija smatra da to ne ugrožava ostvarivanje svrhe mjere, može vozilo i prije isteka roka na koji je mjera određena predati vlasniku ili od njega opunomoćenoj osobi. Troškove premještaja i čuvanja vozila snosi vozač.

Što se tiče cijene ležarine u posebnoj prostoriji, tu treba uzeti u obzir da vi tamo imate status osobe lišene slobode! Vrijeme provedeno u uhićenju, zadržavanju i svako oduzimanje slobode u vezi s prekršajem uračunava se u izrečenu kaznu zatvora, kaznu maloljetničkog zatvora i novčanu kaznu. Prilikom uračunavanja izjednačuje se svaki započeti dan uhićenja, zadržavanja i svakog drugog oduzimanja slobode te započetih tristo kuna (39,82 eura) novčane kazne s jednim danom zatvora.

Koliko to zapravo može iznositi u zbroju, s obzirom da u posebnoj prostoriji ne možete provesti više od 12 sati, ovisi jeste li u prostoriji dočekali ponoć i malo je premašili ili niste! Jeste li započeli novi dan u njoj ili ne! Možete uštedjeti, odnosno zaraditi zapravo maksimalno 600 kn (79,64 eura).

To je zapravo vrlo jednostavno kad se pokaže na konkretnom primjeru! U presudi Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske Ppž-4665/2021 od 16. lipnja 2021. okrivljenikuje u izrečenu novčanu kaznu u iznosu 10.000,00 (desettisuća) kuna, vrijeme lišenja slobode 25. i 26. veljače 2021. uračunato kao 600,00 (šesto) kuna novčane kazne pa je okrivljeniku preostala novčana kazna u iznosu 9.400,00 (devettisućačetiristo) kuna. Znači, prenoćilo se! Dva dana se računaju! Ukoliko Vas smjeste u posebnu prostoriju u 11,40 sati do 23, 25 sati istog dana to Vam je jedan dan, tj. tristo kuna za koje se umanjuje novčana kazna!

Ima situacija u kojem taj smještaj traje svega dva, tri sata i to u tijeku jednog dana. Uvijek je to svega tristo kuna! Nisu bitni sati, bitni su započeti dani! Tako je iz presude Visokog prekršajnog suda Pž-4447/2020 razvidno da je okrivljenik bio smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva u vremenu od dana 15. ožujka 2020. u 00,10 do dana 15. ožujka 2020 u 02,30 sati. To je dakako, jedan dan i tristo kuna!

Dobro je to sve znati, dobro je znati što vas može snaći ukoliko se kanite svojevoljno kao vozač podvesti pod pojam „osobe pod utjecajem opojnih sredstava ili osoba koja pokazuje znakove utjecaja opojnih sredstava, a odbija se podvrgnuti utvrđivanju prisutnosti opojnih sredstava u organizmu“ a uz to ste i zatečeni u počinjenju prekršaja! Mogućnost osiguranog smještaja! Neovisno o njegovoj cijeni, preporuka je svakako da ga se izbjegava, kao i stanja koja do njega mogu dovesti. Vozite sigurno, ne koristite alkohol i opojna sredstva!

