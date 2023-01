Austrijski BIP preuzeo 50 posto udjela u domaćoj IT tvrtki Verso Altima

Podijeli :

Austrijska tvrtka Best in Parking (BIP) postala je vlasnikom 50 posto udjela domaće IT tvrtke Verso Altima, čime BIP osigurava nadogradnju ponude digitalnih usluga, a Verso osnažuje međunarodnu prisutnost i komercijalizaciju vlastitih rješenja, izvijestili su u ponedjeljak iz Verso Altime.

Verso Altima posluje 20 godina te je međunarodno prepoznat poslovni integrator u mrežnom poslovanju, IoT i digitalnoj transformaciji, s uredima u Hrvatskoj i pet europskih zemalja, s ukupno 150 zaposlenih.

Zadnjih nekolika godina u srednjoj i istočnoj Europi usmjerena je na specijalizaciju za digitalnu i zelenu transformaciju s naglaskom na smart city rješenja.

Ne navodeći vrijednost te akvizicije, iz Verso Altime dodaju da će BIP tim snažnim iskorakom ka digitalnoj transformaciji uz parkiranje i e-naplatu imati dostup individualno razvijenim rješenjima za gradove uključujući rasvjetu, potrošnju energije i vode, kvalitetu zraka, upravljanje prometom, pametna rješenja za digitalno plaćanje, učinkovito upravljanje zgradama kao i rješenja za kibernetičku sigurnost.

“Cilj je stvaranje održivih, pametnih, povezanih i sigurnih gradova, a specijalizacija u rješenjima za pametne gradove ima središnje mjesto u strategiji tvrtke. Mobilnost mora biti pametnija, klimatski prihvatljivija i digitalnija, zbog čega je učinkovito upravljanje parkiranjem i prometom neophodno za gradove budućnosti”, izjavio je izvršni direktor BIP-a Johann Breiteneder.

Naglašava i da s investicijom u Verso Altimu jačaju i svoju poziciju aktivnog partnera javnih uprava u povećanju kvalitete života i štednji resursa.

Direktor Verso Altime Mario Gerenčir uz zadovoljstvo suradnje s tim partnerom ističe da time počinje nova fazu rasta, kao i da će konsolidirati vlastiti portfelj rješenja i proizvoda, ići ukorak s Nacionalnom strategijom, smjernicama EU-a i svjetskim trendovima u stvaranju održivih i samodostatnih gradova.

“Promjenom vlasničke strukture omogućit ćemo brz i kvalitetan razvoj vlastitih resursa, povećanje vidljivosti referentnih proizvoda te osigurati nova zapošljavanja i ulaganje u razvoj i istraživanja. Ponosni smo što je BIP prepoznao upravo nas kao svog strateškog partnera”, kaže Gerenčir.

