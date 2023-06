Banke najavile otpuštanje 11.000 radnika: “Ovo nismo vidjeli od 2008. godine”

Podijeli :

Pixabay

Otpuštanja u najvećim američkim bankama ove mogla bi premašiti brojku od 11.000.

Posljednja velika banka koja je najavila značajne rezove prošlog tjedna postala je Citigroup koja planira otpustiti 5.000 radnika do kraja drugog tromjesečja, uglavnom u investicijskom bankarstvu i trgovanju, piše Financial Times, a prenosi Poslovni dnevnik.

Ova najava uslijedila je nakon sličnih rezova koji su pogodili tisuće zaposlenika u Goldman Sachsu i Morgan Stanleyju. Do ukidanja radnih mjesta došlo je i dijelom jer menadžeri pokušavaju smiriti bujicu zapošljavanja započetu oporavkom nakon pandemije Covida-19.

Banke su tada dramatično povećale broj zaposlenih kako bi se nosile s procvatom poslova i trgovine u vrijeme kada je rad od kuće zamijenio tradicionalne načine poslovanja.

Šef Uprave Holdinga otkrio koliko su uštedjeli otpuštanjem 749 radnika

“Ovo je vjerojatno jedno od najizazovnijih tržišta rada koje smo vidjeli od financijske krize 2008.”, rekao je direktor za bankarske i financijske usluge u tvrtki za regrutiranje Michael Page u New Yorku, Max Kemnitzer.

“Pogledate li metriku kao što je broj poslova koji dolaze, životopisi koji rezultiraju intervjuima i intervjui koji se pretvaraju u ponude, brojevi najsporiji nakon dugo vremena”, dodaje.

Financial Times navodi da je oskudno tržište rada tijekom i nakon pandemije potaknulo tvrtke da ponude izdašne plaće da postojeće zaposlenike motiviraju na ostanak, no paralelno su i agresivno zapošljavali u straha da će izgubiti u ratu za talente. Krajem ožujka pet velikih banaka koje dominiraju Wall Streetom, JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley i Citi, zajedno su zapošljavale rekordnih 882.000 ljudi na globalnoj razini, gotovo bez promjene u usporedbi s krajem 2022. No, u odnosu na kraj ožujka 2020. riječ je više od 100.000 zaposlenih više.

Jedina banka koja je izvijestila o značajnom smanjenju osoblja u prva tri mjeseca ove godine bio je Goldman Sachs koji je brojku zaposlenih smanjio 6,4 posto na 45.400, najviše u posljednjih nekoliko godina.

Morgan Stanley je blago pao na 82.266 zaposlenih, dok je u Citiju brojka ostala nepromijenjena. JPMorgan nije najavio velika smanjenja. Tijekom prošle godine zaposlenost u industriji vrijednosnih papira u New Yorku skočila je gotovo 6 posto, što je najveći porast u najmanje 20 godina.

Malenica otkrio je li zaista nemoguće dobiti otkaz u državnoj službi

“Prošle godine zapošljavanje je bilo ludo”, rekla je Jeanne Branthover, voditeljica financijskih usluga zapošljavanja u tvrtki za pretraživanje DHR Global. “Mnoge su mi tvrtke rekle da ne zapošljavaju samo zato što su zauzeti, već da zaposle najbolje talente i zadrže ih kako bi ostali konkurentni”, pojašnjava.

Taj se trend u 2023. preokrenuo. “Prije je bilo jedan van, jedan unutra, ali sada se menadžerima govori da mora postojati vrlo specifičan razlog za zapošljavanje. Danas, iako je jedan vani, to ne znači da dobivaju odobrenje za zapošljavanje zamjena”, zaključuje.

Trend se preokrenuo kada je Fed započeo podizati kamatne stope zbog inflacije, a očekivani oporavak ove godine nije se ostvario. Globalne naknade za investicijsko bankarstvo u 2023. pale su oko 16 posto na 43,7 milijardi dolara.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.