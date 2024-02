Cijene kampiranja u Hrvatskoj vrtoglavo rastu. Do kada će takav odmor imati smisla?

Podijeli :

Dusko Marusic/PIXSELL / Ilustracija

Ljetno kampiranje uz hrvatsku obalu vrlo je popularno među Slovencima. Unatoč tome što cijene paušalnog poreza posljednjih godina rastu, sve je teže doći do besplatne parcele. Koliko će se plaćati paušal ove godine i do kada će se takav odmor isplatiti?

Na visoke cijene paušala za N1 Sloveniju požalio se paušalac koji je godinama godišnji odmor provodio u jednom od kampova u Istri. Prije desetak godina, prema njegovim riječima, paušalna cijena parcele uz more kretala se oko 2.000 eura, no posebno posljednjih godina cijene su skočile u nebo. Kako je pojasnio, cijena najma parcele uz more u ovom kampu sada je i do 9.000 eura.

Porez na nekretnine podijelio Hrvate: Ima ljudi koji teže žive i lošije, ali…

“Napustili smo kamp u Istri prije dvije godine jer su prije toga cijene paušala svake godine nerealno rasle”, rekao je za N1 Sloveniju.

Cijene sezonskih paušala i ove su godine više, što je ponajprije rezultat općeg rasta cijena u turizmu, ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj Europi. “One su odraz općeg trenda zadnjih desetak godina”, objasnio je za N1 Klemen Hren, urednik portala Avtokampi.si. “Neki ponuđači svake godine malo podignu cijene dok drugi malo više dižu cijene u jednoj godini. Cijene su samo porasle. Ako su prije sedam-osam godina normalne cijene paušala bile oko 2.000 eura, sada su normalne cijene između 3.000 i 4.000 eura”, dodao je.

Dodatni troškovi: Zimovanje prikolice uz paušal

Ovogodišnja povećanja paušala vrlo su različita. U kampovima u Premanturi, Novigradu, Savudriji, Poreču, Puntu i na Cresu poskupljenje je od 100 do 200 eura, u kampovima oko Vrsara i Fažane od 300 do 400 eura, na Lošinju između 500 i 700 eura. Ipak, najviše je paušal poskupio u Valamarovim premium kampovima, poput Lanterne kod Poreča i Ježevca na Krku gdje su cijene više i do 30 posto.

Turisti napravili kamp u centru Zagreba, oglasili su se iz Grada Pogledajte koliko Hrvata ima nekretninu koju iznajmljuje

“U jednom od najboljih kampova s ​​pet zvjezdica, Krk Premium Camping Resortu, cijene paušala kreću se od 8.000 do 10.000 eura. Imaju i najbolju ponudu jer imaju animacije tijekom cijele godine i grijane bazene što omogućuje kampiranje od početka do kraja sezone.”

Za Slovence je najam parcela najpopularniji tamo gdje su blizu domovine. U kampu Veli Jože u Savudriji ove ćete godine za četiri osobe platiti između 2.500 i 2.700 eura, a parcelu uz more od 3.100 do 3.300 eura. Kamp Valkanela u Vrsaru skuplji je za usporedbu – paušalna cijena za četiri osobe kreće se između 4.600 i 5.900 eura.

Osim sezonskih paušala, potrebno je posebno platiti i eventualnu zimsku pripremu prikolice. Uglavnom vlasnik prikolice nakon sezone odvozi je u spremište koji je u sklopu kampa ili negdje u blizini. Malo je kampova koji vlasnicima omogućuju da prikolicu ostave na samoj parceli. To im omogućuje kamp Veli Jože u Savudriji dok vlasnici kamp kućice dodatno plaćaju 250 do 350 eura za zimovanje.

Iz godine u godinu sve je manje parcela namijenjenih paušalcima. Kako je za N1 rekao Hren, kampovi ograničavaju broj parcela paušalcima jer rastu i cijene klasičnog kampiranja. U mnogim kampovima, posebice u Istri i na Kvarneru, ne primaju nove paušale. “Uglavnom stari paušalci imaju mogućnost produljenja ugovora za sljedeću sezonu do kraja veljače i tek tada će kampovi znati koliko će se točno parcela osloboditi i koliko će ih moći ponuditi novi paušalci”, napisali su na stranici Avtokampi.si.

Hoće li se fiksna stopa i dalje isplatiti u budućnosti?

Budući da je potražnja veća od ponude, sasvim je realno očekivati ​​da će cijene u kampovima, popularnim među slovenskim gostima, sljedeće godine biti još više. Do kada će se isplatiti ovakav ljetni odmor? Kako je rekao Hren, paušal je posebna vrsta odmora jer si ga ne priušte samo oni koji imaju novca, nego posebno oni koji imaju vremena i priliku provesti dva mjeseca na moru – srpanj i kolovoz.

Kordić: Treba uvesti međukategorije ulaska u višu ili nižu stopu poreza za iznajmljivače Rastu naknade: Ležaljke, suncobrani i druge zanimacije na plaži bit će još skuplje

“Svijet se promijenio nakon pandemije covida-19. Ljudi sada mogu više raditi od kuće što znači da mogu ljetovati na moru, makar i radno, jer većina kampova ima pristup internetu”, naglasio je Hren.

Hoće li vam se ubuduće isplatiti iznajmljivati ​​parcelu, prema Hrenovim riječima, najlakše ćete saznati ako sami izračunate. “Ako netko može dva mjeseca godišnje provesti na moru, ili kamp dijeliti s članovima obitelji, poput baka i djedova koji onda čuvaju djecu, isplati se. Ali ako će netko ići samo na vikend i onda na 10 dana, paušal se ne isplati”, rekao je Hren.

Prema njegovom mišljenju, u tom slučaju bolje im je otići negdje drugdje za vikend i pronaći nešto drugo ili čak kupiti kamper i posjetiti druge destinacije. Ima nešto u novcu, a ima i u tome koliko se paušalnog iznosa zapravo koristi. Ako netko provede 80 dana na moru i odbije 3.500 eura paušala, takvo je plaćanje razumno. Ali ako odmara samo 20 dana, nije ekonomično”, zaključio je Klemen Hren, urednik portala Avtokampi.si.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nakon drame s Turudićem ustavni stručnjak upozorava na novu prijetnju: “To je najgori mogući scenarij” Grbin otkrio kako zaustaviti Turudića: “To je jedini siguran proces da se spriječi zlo”