Nakon drame s Turudićem ustavni stručnjak upozorava na novu prijetnju: “To je najgori mogući scenarij”

Podijeli :

Nakon što je predsjednik Milanović ju nedjelju u intervjuu N1 televiziji poručio premijeru Plenkoviću da neće prestati tražiti sigurnosnu provjeru Turudića, isto traži i lijevo-liberalna oporba. Dok se pripremaju za prosvjed u subotu neki najavljuju da će tražiti i reakciju tijela Europske unije kao što su znali reagirati u slučajevima Mađarske i Poljske.

Nakon izbora Turudića za glavnog državnog odvjetnika, oporba i dalje inzistira na njegovoj temeljitoj sigurnosnoj provjeri. Njegov dolazak na čelo DORH-a, uporno ponavljaju, treba spriječiti.

“Apsolutno Ivan Turudić koji dolazi izvana u sustav Državnog odvjetništva, mora proći sigurnosnu provjeru, mora se za njega raditi temeljita sigurnosna provjera, ona koja obuhvaća sve. Vi znate da je Europska komisija reagirala na situacije s pravosuđem u Poljskoj i Mađarskoj i očekujem da će reagirati i sada”, istaknula je Sandra Benčić, zastupnica Možemo!.

Grbin otkrio kako zaustaviti Turudića: “To je jedini siguran proces da se spriječi zlo”

“Koktel Lex AP-a i Turudića”

Subotnji prosvjed prvi je korak u sprječavanju eksplozivnog koktela Lex AP-a i Turudićevog imenovanja, tvrdi Davorko Vidović.

“Mislim da se došlo u jedno stanje, u situaciju kad u Saboru više ništa ne možemo napraviti da se pozove javnosti i da se upozori, ovo je prosvjed, iz moje perspektive, prosvjed upozorenja. Ovdje se radi o prosvjedovanju protiv jednoga modela zarobljavanja institucija od strane političke stranke”, objasnio je Davorko Vidović, predsjednik Socijaldemokrata.

Plenković: “Podignimo glavu iz našeg dvorišta i pogledajmo kakav svijet vidimo oko Hrvatske”

S druge strane, iz redova vladajućih naglašavaju – Turudić je, u posljednjih 15 godina, prošao tri sigurnosne provjere.

“U ovome trenutku mi ne vidimo koji bi to bio razlog da bi se morala provoditi nova sigurnosna procjena. Ne vjerujem da bi procjena koja bi se provodila bila na bilo koji način sustavnija, sistematičnija, od one koja se radi za predsjednika županijskog, možda najvažnijeg suda u državi, a to je Županijski sud u Zagrebu”, rekao je Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i HDZ-a.

No u oporbi se s tim ne slažu.

“Na čelo DORH-a žele dovesti čovjeka koji je povezan s kriminalom. To je skandalozno. Žele dovesti čovjeka koji otvoreno u javnosti laže, to je drugi skandal. I zadnje, žele dovesti svoga dečka koji je sam za sebe rekao da je obilježen HDZ-om. I sad ćemo mi razgovarati o tome je u zakonu predviđena sigurnosna provjera danas, sutra”, kazao je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a.

Ustavni sud napušta 10 od 13 sudaca, a natječaja nema

Izbor ustavnih sudaca

Turudić bi mogao pasti u drugi plan ako se vladajući i oporba ne uspiju dogovoriti i oko izbora ustavnih sudaca s obzirom na to da većini u lipnju istječe mandat. Iako je već najavljeno da će im se automatski produžiti mandat za još šest mjeseci, postoje scenariji koji bi mogli biti veliki problem ako nitko u novom sazivu Sabora ne oformi potrebnu većinu.

“Sad zamislite situaciju da predsjednik, nakon toga, bude prinuđen formirati privremenu nestranačku vladu, raspisati prijevremene izbore za Hrvatski sabor i mi možemo biti negdje u studenom ili u prosincu, nama ističe mandat za deset ustavnih sudaca i mi smo u ustavnoj krizi. To je najgori mogući scenarij koji bi se mogao dogoditi”, pojasnio je Robert Podolnjak, ustavni stručnjak.

Pa bi uz izmjene Kaznenog zakona i Turudića kao glavnog državnog odvjetnika ostali i bez tijela koje odlučuje o ustavnosti i zakonitosti izbora, a situacija je to u kojoj se nitko ne želi pronaći.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Znate li koja su četiri stadija raka i što svaki od njih znači? Scena iz horora: Presreo bivšu na ulici, razbijao joj auto, prijetio “K…….., ubit ću te”