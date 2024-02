Grbin otkrio kako zaustaviti Turudića: “To je jedini siguran proces da se spriječi zlo”

Podijeli :

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin bio je gost Newsrooma koda naše Anke Bilić Keserović s kojom je komentirao političke aktualnosti.

Podsjetimo potpredsjednik Vlade Branko Bačić izjavio je da ne vidi razlog zbog kojeg bi se radila nova sigurnosna provjera novog državnog odvjetnika Ivana Turudića dodavši kako smatra da se za takvog pravosudnog dužnosnika obavlja iznimno stroga i dubinska procjena.

Predsjednik Republike Zoran Milanović u velikom intervju za N1 rekao je da Ivan Turudić može biti zaustavljen. Peđa Grbin objasnio je u kojem slučaju do toga može doći,

“Prvo moram doći sebi jer nakon ove gluposti koju sam čuo iz usta Branka Bačića moram to procesuirati prije nego što mogu nešto suvislo odgovoriti. Ali bih samo pitao cijenjenog ministra zašto još nijedna kuća koja je pod ingerencijom njegova ministarstva, gotovo četiri godine nakon potresa, na području Krapinsko-zagorske županije nije obnovljena. Razgovarao sam sa županom Željkom Kolarom i čovjek ne može doći sebi. Rekao mi je “dajte mi da to napravim, sagradit ću bar jednu u ovom razdoblju”, rekao je Grbin.

“Turudić se sastajao s Mamićem, prvo je lagao o tome što su govorili pa je onda priznao da su razgovarali o njegovom predmetu netom nakon što je on izašao iz istražnog zatvora. To je prva laž i prvo neprihvatljivo ponašanje. Čovjek je na saborskom odboru tvrdio da je spis svoga bratića držao u ladici nepunih mjesec i pol dana, onda smo saznali da je to činio sedam mjeseci. Onda je rekao da je bratić osuđen, da, ali nije na služenju kazne zatvora i to je druga laž”, dodao je Grbin.

“Žele svog čovjeka na čelu Državnog odvjetništva”

Prokomentirao je i odnos Ivana Turudića i Josipe Pleslić.

“Rekao je da se slabo poznaju, a onda smo saznali da su imali duboko inspiriranu korespondenciju koja je trajala mjesecima. Radi se o čovjeku koji je otvoreno lagao, čija su poznanstva takva da ne bio smio biti ni na kojoj poziciji u Državnom odvjetništvu ili pravosuđu, a kamoli glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske”, kazao je.

“Na čelo Državnog odvjetništva žele dovesti čovjeka koji je povezan s kriminalom i to je skandalozno. Žele dovesti čovjeka koji otvoreno u javnosti laže i žele dovesti svoga dečka koji je sam za sebe rekao da je obilježen HDZ-om. Ključna stvar je da žele svog čovjeka na čelu Državnog odvjetništva kako bi kontrolirali procese u represivnom aparatu Republike Hrvatske”, dodao je.

“Izbori odmah, smjena vlasti”

Grbin je objasnio da postoji način na koji se može zaustaviti Ivan Turudić.

“Izbori odmah, smjena vlasti na izborima i prije nego što on 27. ili 28. svibnja stupi na dužnost njegovo razrješenje. To je jedini siguran proces da se spriječi da zlo zavlada Hrvatskom i ne samo njega nego i Plenkovića čijom je rukom postavljen na poziciju na koju dolazi”, rekao je Grbin.

“Ja smatram Turudića zvonom za uzbunu i kod onih koji se još uvijek nisu osvijestili što se događa”, dodao je.

Grbin je odgovorio na pitanje jesu li moguće oporbene koalicije.

“Onog dana kada smo krenuli organizirati prosvjed dogovorili smo se da sljedećih deset dana dok traje prosvjed nećemo razgovarati o načinu na koji ćemo nastupati na izborima”, rekao je Grbin.

