Era jeftinog ljetovanja završena: Gdje putuju Hrvati kojima je naša obala skupa?

Za dio građana Hrvatske odlazak na more ovo ljeto biti će nemoguća misija. Na cijeni će biti i prijateljski i obiteljski kapaciteti. No oni koji si mogu priuštiti višednevni odmor, iz putničkih agencija napominju, radije će potrošiti na ljetovanja na Mediteranu. Tako su Tunis, Egipat i Grčka hit destinacije djela Hrvata dok će se oni koji za to nemaju 'kuhati' na asfaltu jer je ljetovanje na Jadranu postao luksuz.

Sunce je užarilo zagrebački asfalt, pa građani zaklon traže u hladu. No bijeg od vrućina na Jadran ove sezone rijetki će si moći priuštiti. Era jeftinog ljetovanja u Hrvatskoj očigledno je – gotova.

“Morate se s tom činjenicom pomiriti i tražiti neka druga riješenja. Kao i 93 posto naših ljudi koji nemaju vikendice, apartmane na moru, ne idemo na ljetovanje”, rekao je Siniša Horvat.

Kad je u pitanju odmor, Siniši malo što ide na ruku. Kaže, cijene apartmana rastu brže nego plaća, pa će i ove godine noge ”toćati” u lavoru.

No oni koji imaju nekretnine na moru ipak će ovo ljeto lakše disati. Uz to i prijateljski i obiteljski kapaciteti biti će na cijeni.

“Definitivno je jednostavnije kad imaš nešto svoje s obzirom na cijene, mislim, u principu je postalo puno jeftinije otići van Hrvatske na ljetovanje nego ljetovati u Hrvatskoj što je u principu žalosno, ali eto, tako je dobro za turizam, ali je loše za stanovnike”, rekla je Valentina iz Zagreba.

“Sasvim sigurno i bez obzira na rast cijena možemo zaključiti da će naši prijatelji i rođaci biti ključni faktor, pokretač domaćeg turizma”, rekao je Neven Ivandić iz Instituta za turizam.

Da se euri “lakše” troše na Mediteranu ističu i iz putničkih agencija.

Prosječna cijena smještaja, krajem srpnja, na Jadranu za 7 dana četveročlanu obitelji košta do 1.200 eura za privatni smještaj, a oko 4 tisuće za hotelski. Tunis i Egipat jeftinija su opcija, radilo se o privatnom ili hotelskom smještaju gdje cijene variraju od 280 do 1.400 eura, a Grčka obala je skuplja samo što se tiče hotela. Tjedan dana stoji 5 tisuća eura.

“Zemlje poput Tunisa ili Egipta još uvijek nude povoljnije ljetovanje nego u Hrvatskoj jer tamo za all inclusive, bez dodatnih troškova, s uključenom avionskom kartom možete po osobi ljetovati za 600-700 eura dok u Hrvatskoj za taj iznos možete dobiti smještaj od 3 zvjezdice, noćenje, doručak i polupansion, a čak ne možete dobiti 7 dana apartmana za taj iznos”, rekla je Ana Magdić, voditeljica prodaje u turističkoj agenciji.

Cijene su za dio građana otišle u nebo. Oni koji mogu, za ljetovanja se pripremaju cijelu godinu, no oni u mirovini, kažu, to si ne mogu priuštiti.

“U sezoni ne mogu priuštiti ništa, problem su vrućina, gužva, hotelski smještaj. Ništa to ne volim, a onda dolaze i cijene. Premda, kažem možda bi si ga ja i mogla priuštiti, ali mislim da je to preskupo, jednostavno ne vrijedi toliko”, rekla je

“Ja mislim da je stranim turistima lakše isfinancirati nego domaćima”, rekla je Zorka koja misli da je gotovo s jeftinim odmorima na Jadranu.

“Najvažniji strah hrvatskog turizma ove godine bi trebao biti odnos kvalitete i vrijednosti koje se dobivaju za novac, ako tu pogriješimo, sad ne govorimo samo o domaćim stanovnicima koji su žrtva svega ovoga što se događa oko nas, nego ako narušimo odnos kvalitete i novca, stvarno ćemo biti u problemima”, rekao je Ivandić.

No problema danas nisu imali ovi građani koji su boju odlučili dobiti baš ovdje – u centru Zagreba jer će Istra i Dalmacija dijelu njih ovih mjeseci biti nedostižan san.

