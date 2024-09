Novo normalno: Visoki računi za energiju, industrija koja se gasi i jedna šansa da se to popravi

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Njemački proizvođači se guše, a Europska unija osjeća taj pritisak. Bivši premijer Italije Mario Draghi u ponedjeljak je upozorio da EU-u možda prijeti "spora agonija".

Možda vam nije poznato ime Hans Keim Kunststoffe, ali ste se susreli s nekim njegovim proizvodima – od prekrivanja uređaja za magnetsku rezonancu do otvora na mobilnim karavanima i niza drugih.

Svi ti plastični dijelovi izrađeni su u tvornici na rubu mjesta Zimmern ob Rottweil, malog grada smještenog u njemačkoj regiji Schwarzwald.

Povećanje troškova

To je mali, ali energetski intenzivan posao: tvrtka ima osam pećnica koje zagrijavaju i oblikuju plastične ploče u ono što kupac zatraži. No, pokretanje tih peći postalo je puno skuplje od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Ekonomist: Njemačko gospodarstvo tapka na mjestu dok druge zemlje rastu Koliko su rasle realne plaće u Njemačkoj: Savezni ured za statistiku objavio nove podatke

Prije rata godišnji račun za struju iznosio je oko 80.000 eura. Od tada se gotovo udvostručio, rekao je generalni direktor Christoph Keim, sin osnivača tvrtke. Cijene za kupce su porasle, dok su se profitne marže smanjile, piše Politico.

Iako su se s vremenom troškovi smanjili, stvari se nikad nisu vratile na stanje kakvo je bilo prije rata. Umjesto toga, za Keim je nastupilo “novo normalno” u kojemu su cijene energije duplo veće nego kod prekomorskih rivala.

To novo normalno polako je počelo nagrizati tisuće sličnih tvrtki diljem industrijskog središta Europe. Njemačka, europska proizvodna sila, zapala je u recesiju za koju se očekuje da će se produžiti do kraja godine. Čak i globalne njemačke tvrtke poput Volkswagena, imena koje je gotovo sinonim za moćni Das Auto, suočavaju se s mogućim zatvaranjem tvornica.

Problem u cijeloj Uniji

Politico piše da u cijeloj Uniji opada proizvodnja ključnih energetski intenzivnih sektora poput kemikalija i čelika, gase se postrojenja, a industrijski divovi najavljuju otpuštanja.

“Trenutak je stvarno zabrinjavajući, ne možemo to više ignorirati”, upozorio je u ponedjeljak Draghi, ekonomski guru EU-a i bivši šef Europske središnje banke, koji poručuje da se Europa mora pripremiti na veliku reviziju načina na koji posluje.

Ursula von der Leyen, glavna izvršna direktorica EU-a, poručila je da je Draghijev prijedlog za ubrzanje zelene industrije u Europi “ista ideja koju promičemo”.

Šef financija VW-a: “Vrijeme nam istječe. Imamo još godinu do dvije” Automobilski div zatvara pogone u Njemačkoj? Radnici najavljuju: Žestoko ćemo se braniti

No, vremena je malo. Dok dolazi jeftinija obnovljiva energija, trebat će godine da se dođe do strukturnih promjena. U međuvremenu, kineska prekomjerna proizvodnja nagriza europski tržišni udio, a nove tehnologije poput električnih vozila i umjetne inteligencije opteretit će lokalne elektroenergetske mreže.

“Prvi put od Hladnog rata moramo se iskreno bojati za svoje samoodržanje”, rekao je Draghi.

Novo normalno

Europa je izbjegla trenutni energetski šok koji je uslijedio nakon ruske invazije na Ukrajinu bolje od očekivanog. Cijene su skočile, ali rezerve nisu nestale. Zemlje su pronašle nove izvore goriva. Kućanstva su, u cjelini, nastavila grijati, čemu su pripomogla selektivna gašenja industrije.

Iako su cijene energije otada padale, i dalje su više nego prije 2022., i više nego kod konkurenata. Međunarodna agencija za energiju procjenjuje da je 2023. struja u Europi koštala dvostruko više nego u SAD-u.

Politico navodi da je glavni razlog za to prelazak s jeftinog ruskog plina na skupi ukapljeni prirodni plin. LNG također nosi veće troškove transporta. Helen Thompson, profesorica političke ekonomije na Sveučilištu Cambridge, navodi da je Europa, srećom, mogla platiti te vrlo visoke cijene. No, Europa se sada oslanja na plin koji košta četiri do pet puta više nego u SAD-u.

Posljedice na tvrtke

Christoph Keim objasnio je da je tvrtka 2022. zbog skoka cijena morala pažljivo pregledati svoju liniju proizvoda. Gdje je to bilo moguće, povećali su cijene, a neki proizvodi su ukinuti. Moralo je biti i otpuštanja.

BASF, najveći proizvođač kemikalija na svijetu, izgubio je trećinu svoje vrijednosti na burzi od energetskog udara. A veliki proizvođač čelika Thyssenkrupp zatvorio je tvornicu i smanjio proizvodnju.

Ove industrije su građevni blokovi modernog društva – farmaceutski proizvodi, mikročipovi, pročišćavanje vode, automobili – gotovo sve zahtijeva kemikalije ili čelik.

Samer Mosis, voditelj odjela za temelje u pružatelju tržišnih podataka Energy Aspects, rekao je da Njemačka trenutačno zaostaje u gospodarskoj aktivnosti. “Dugoročno, to stvarno dovodi u pitanje položaj zemlje u globalnom industrijskom poretku.”

Nije samo Njemačka

No, ne pati samo Njemačka. Industrijska proizvodnja također je ispod razine iz 2021. u Francuskoj i Italiji. A EU je ukupno izgubio preko 800.000 radnih mjesta u proizvodnji od pandemije, pokazala je analiza Europskog sindikalnog instituta.

Olivier Rakau, glavni njemački ekonomist u Oxford Economicsu, navodi da su cijene energije sada glavna prepreka. “Nema dobrog razloga za proizvodnju određenih stvari u Europi iz poslovne perspektive.”

Bilo je to posebno teško razdoblje za europski čelik. Pandemija je nakratko zaustavila izgradnju, smanjivši potražnju. Zatim je uslijedio energetski šok. U međuvremenu, kineska hiperprodukcija otežavala je natjecanje u inozemstvu i kod kuće. Proizvodnja čelika u EU-u 2023. dosegla je najnižu razinu od 1960.

Rješenje je u obnovljivoj energiji?

Zagovornici zelenih iskoristili su ovu priliku i progurali svoje željeno rješenje: obnovljivu energiju. Prošle je godine EU dobivao 44 posto električne energije iz obnovljivih izvora, što je porast u odnosu na 37 posto prije rata.

No, nisu svi zagovornici obnovljive energije. Christoph Keim tako tvrdi da je plan Bruxellesa da ukine tradicionalne automobile s motorima s unutarnjim izgaranjem bio pogreška, a da zelena tranzicija čini ljude siromašnijima.

Njemačka kompanija naručila vjetroturbine iz Kine, europski proizvođači na nogama Instaliranje solara u zadnje dvije godine bilježi strelovit rast

Obnovljivi izvori energije nisu lijek za industriju, barem ne još. Za sada je solarna energija najbrže rastući obnovljivi izvor energije. Jeftini kineski paneli subvencionirani iz Pekinga su posvuda. Za kupce, to je isplativo. Za političare, to izaziva tjeskobu. Europski proizvođači solarne energije propadaju bez slične državne potpore, a Kina sada ima gotovo potpunu kontrolu nad solarnom opremom na kontinentu.

Za razliku od prirodnog plina, solarni paneli nakon postavljanja nastavljaju proizvoditi godinama. Ali Kina, moćni geopolitički suparnik, sada učinkovito kontrolira uvođenje fotonaponske energije u EU.

Opstanak najjačih

Rješavanje ovih zagonetki sada je glavni prioritet EU-a jer sljedeći tjedan otkriva novi popis visokih dužnosnika. A što točno podrazumijeva novi prijedlog zakona – “Clean Industrial Deal”?

Za početak, stručnjaci i industrija slažu se da su europske elektroenergetske mreže zastarjele, loše povezane i nemaju odgovarajuće skladište za višak energije. Tu je i pitanje kako dati prednost domaćim industrijama. EU je povijesno pobornik slobodnog tržišta, ali je pod velikim pritiskom da nametne carine na jeftini zeleni uvoz i da osigura da samo europske energetske tvrtke dobiju državne ugovore.

Draghi je pozvao na zaštitu određenih industrija, što je nužna točka s obzirom na povijest Europe kao “najotvorenije ekonomije na svijetu” koja ju je učinila “ranjivijom od drugih”.

“Kina bi mogla ponuditi najjeftiniji put za postizanje naših klimatskih ciljeva. No, kinesko državno sponzorirano natjecanje predstavlja prijetnju razvoju naše čiste industrije”, rekao je Draghi.

U međuvremenu, bilo kakva odgađanja i čekanja znače više izgubljenih radnih mjesta, više industrija koje napuštaju Europu i manje nade u europski projekt.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Mnogi vozači imaju ovu naviku, a pogubna je za auto: Uništava motor Žena je jela jabuke svaki dan tjedan dana, evo što joj se dogodilo