FOTO | Ekipa N1 prošetala je po Lungo Mare: “Nije za svaki džep, ali…”

Opatija kao kolijevka turizma, u kojoj su od 19. stoljeća ljetovali članovi dinastije Habsburg, poznata je kao dobro posjećena destinacija.

Ove godine, ako se pita Turističku zajednicuč brojke su neovisno o inflaciji dobre, porast dolazaka je i do 15 posto

No, mi smo se zaputili po Lungo Mare do jednog od hotelijera smještenih tik uz more, vlasnika malog boutique hotela Milana Sesara.

On kaže, ako gledamo od travnja naovamo, osjeti se promjena. Ferragosto je svakako vrijeme kada se broj noćenja povećava, ako ništa zbog dobro nam znanih gostiju – Talijana. No, sve u svemu, primjeti se slabija posjećenost.

Standard kaže, treba održavati, no treba se zapitati i zašto rado viđeni gosti ove godine dolaze u manjoj mjeri. Sesar ne sumnja da će biti dobra sezona, no kaže da želi da se turistički standard svake godine ponavlja s obzirom na ponudu.

Ističe, njegov restoran je riblji. Friška riba svakog jutra. I dok je svjestan da takav menu nije za svaki džep, smatra da će onaj tko si može priuštiti i cijeni takvu gastronomsku ponudu, i izdvojiti za nju.

