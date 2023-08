“Mistična, neopipljiva…”: Može li se prodati ova dalmatinska tradicija?

Podijeli :

Bivši predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, Marin Medak, gostovao je u Novom danu gdje je komentirao aktualno dizanje cijena u turizmu i ugostiteljstvu.

Kaže da su ljudi mahom nezadovoljni jer misle da ono što dobiju ne vrijedi toliko novaca. “Ima stanova koji su amortizirani još prije 40 godina, a ljudi ih i dalje iznajmljuju po cijenama novogradnje. To je kapital i treba ga izregulirati porezom na kapital. Zasad se to ne oporezuje i u zadnjih 10 godina dobili smo 600 do 700 tisuća apartmana, a u protekle dvije smo dobili izvanredne goste, s visokom platežnom moći i oni su nabili cijene. S otvaranjem aviodestinacija, recesijom Njemačke i ratom u Ukrajini doći će nam lošija kvaliteta gostiju koji paze kako troše”, rekao je.

Ostvarila se upozorenja: Dio vlasnika apartmana sada spušta cijene i do 50 posto

O cijenama hrane kaže da broj fiskaliziranih računa govori da je sve u skladu s inflacijom. “Točno vidimo koliko što raste i vjerujem da je sve u skladu s inflacijom. Nije se osjetio drastičan pad broja izdanih računa, a i sam zakon ponude i potražnje govori da je to sve i dalje prihvatljivo. Mi imamo situaciju da je espreso u Veneciji 9 eura, ali možemo li mi to? Možda na Stradunu i nigdje dalje. Suludo je bilo kome da očekuje da će na Stradunu imati espreso za euro, a isto tako postoje i situacije da u nekim malim lokalima možete popiti kavu za euro. Danas svatko tko može priuštiti dolazak u Hrvatsku, može priuštiti i ugostiteljske objekte u Hrvatskoj – da ne može priuštiti ne bi ni dolazio”, tvrdi.

Dodaje da broj noćenja nije mjerodavna jedinica, već zadovoljstvo gosta i količina novca koju troši. “Jedriličari i zdravstveni turisti troše puno više novca nego ostali. Moramo se strateški podijeliti, otkriti koji grad pokriva koju vrstu turizma i strateški razviti naš turizam”, objasnio je Medak.

Pričao je i o vlastitom projektu Fjaka Forest.

“Tamo pokušavam napraviti temelj turizma kako ga ja vidim. Smatram da svatko može doživjeti fjaku ako se ona dovoljno stimulira. Mislim da se može postići taj dio koji obuhvaća mističnu, neopipljivu vrijednost o kojoj možete pričati cijeli život. Moramo se oslanjati na te dodatne vrijednosti koje su besplatne, a oko njih se trebamo samo malo potruditi – tada naš turizam neće ići u rizik. Imamo situaciju da je turizam nešto što nam se događa, a ne nešto čime upravljamo”, rekao je.

