Željko Ivanković o prodaji Fortenove: Slijedi čerupanje zdravih dijelova, ta megalomanija nema kraja

Ekonomski analitičar Željko Ivanković, urednik portala Ideje.hr, u Novom je danu s našim Domagojem Novokmetom komentirao prodaju Fortenove.

Fortenova Group TopCo B.V., nizozemska holding kompanija koja je krovni vlasnik Fortenova grupe d.d. u Hrvatskoj i regiji, odnosno dobro poznatih kompanija kao što su primjerice Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant, Jamnica i PIK Vrbovec, najavila je transakciju promjene vlasničke strukture koja bi trebala ojačati i osigurati buduće uspješno poslovanje Fortenova grupe.

Na pitanje tko je procijenio kompaniju na 660 milijuna eura Željko Ivanković naglašava da to apsolutno nije jasno:

“To je nejasno, tko je s kim pregovarao. Iskreno, mislim da se pregovara s Rusima. Mislim da bi trebalo voditi računa najviše o tom dijelu, ne znamo tko je ovih 22 posto. Imamo delistanje kompanija, smanjenu transparentnost, morate tražiti iz raznih relativno nepouzdanih izvora koliki su prihodi kompaniji, profiti i slično.”

Komentirajući je li upravo Pavao Vujnovac imao ključnu riječ kad su u pitanju cijene, Ivanković naglašava da o svemu možemo samo spekulirati:

“U priopćenjima se govori kao da je on pregovarao s Fabrisom Peruškom, a on formalno kontrolira Fabrisa Peruška. Zato možemo samo spekulirati i mislim da je važno da je taj ruski udio ključ priče, a za ovih 22 posto nemamo pojma o kome je riječ.

Politička dimenzija vijesti je da se zaoštrava bitka za menadžera godine. Naime, Večernji i Poslovni dnevnik organiziraju izbor menadžera godine i dosad je po anketama vodila Martina Dalić. Znamo njenu ulogu u Agrokoru i Fortenovi, u Podravci je sada, a sad odjednom u prvi plan izbija Pavao Vujnovac. Kad govorim o transparentnosti, usporedbe veličina su jako važne kad se govori o kompanijama. Podravka ima 700 do 800 milijuna prihoda do kraja godine, a samo PPD ima četiri milijarde do deset puta više, čisto da imamo predodžbu koji se novac vrti. PPD je registriran u Vukovaru, jednoj od najsiromašnijih županija, a PPD zapošljava puno manje ljudi nego Podravka i njihovi profiti nisu takvi. Imamo čudnovate kljunaše u našoj ekonomiji.”

Dodaje da je Vujnovac poslovao prema modusu operandi sličnom Todoriću:

“Vujnovac je čovjek koji kao i Todorić radi s dugom, on ne raste organski, nego se zadužuje i kupuje što je na tržištu. A kad dođete u situaicju da ste tako veliki, a jako dužni i profit vam nije razmjeran prihodu, onda je svaki dug velik.”

“Todorić je kupovao kad je imao priliku. On je u teškoćama bio cijelu 2016. Govorili su mu da se mora konsolidirati. Ova prodaja/kupnja samo su dramatsko intenziviranje priče o tome da ponovno dolazi pitanje kako će se stvar konsolidirati, kako će se cijeli konglomerat konsolidirati. Od početka se očekuje čerupanje zdravih dijelova. To je po ovome, kakvi su naši poduzetnici, jedini put konsolidacije. Nažalost, ne sinergija nego čerupanje zdravih dijelova, ta megalomanija nema kraja.”

