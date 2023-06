Ivošević: U zadnje tri godine Istra ima ukupno 36.500 kreveta više

Podijeli :

O najnovijim turističkim brojkama koje koje su u prvih šest mjeseci rekordne za Istru te o planovima za reformu upravljanja turizmom u Novom danu N1 televizije razgovarali smo s direktorom TZ Istarske županije, Denisom Ivoševićem.

“Istra je najbolji primjer da smo razvili puno novih doživljaja i atrakcija koji mogu nadomjestiti kišno vrijeme. Do početka godine do jučerašnjeg dana nadmašili smo rekordnu prošlu godinu za 17 posto. U svibnju smo imali 22 kišna dana i nastavlja se takvo vrijeme u lipnju ali turistički djelatnici su se potrudili ponudom i zadovoljiti goste u Istri”, rekao je Ivošević.

Puljak: Turizam treba biti motor razvoja drugih industrija

U petak su predstavnici turističkih zajednica u Šibeniku imali sastanak s ministricom vezano za reformu upravljanja turizmom s posebnim fokusom na novi Zakon o turizmu. Ivošević kaže da puno očekuju od novog Zakona.

“Istra je do sada, od 95. nadalje, odradila dva masterplana razvoja Istre u kojima je plan bio održiv i odgovoran razvoj. Kada je u pitanju održivost moramo imati spremne odgovore. U većini stvari smo uspjeli, ima elemenata gdje nismo. Zakon koji se najavljuje ima za plan dati Turističkim zajednicama pojačanu ulogu za upravljanje destinacijom. To znače i alati za izračun kapaciteta. Trebalo bi biti jasnije u kojoj mjeri turistička djelatnost vrši pritisak na naše resurse, ne u brojanju fizičkih pokazatelja, brojanju dolazaka i noćenja. Radi se o komunikaciji svih institucija koje brinu o održivom razvoju. Nadamo se da ćemo dobiti kvalitetne upute da to možemo provesti kako je zamišljeno u Zakonu”, naglasio je Ivošević.

Na pitanje kako pristupiti održivosti kad u kolovozu, primjerice, Istra ima domaćih i mještana pola miilijuna ljudi što je ogromno opterećenje za infrastrukturu?

“Kada određena prava nemaju svoje limite, događa se anarhija. tržište najbolje određuje odnos ponude i potražnje pa onda i cijenu. Ukoliko jedna destinacija isproducira veći broj smještajnih jedinica nego što ima gostiju, piramida ide naopako. Privatni smještaj je jedan od najvećih izazova. Prevelik je u odnosu na ostatak ponude”, izjavio je Ivošević pa dodao:

“Cijene su prilično visoke, ali čeka nas sjajna turistička sezona”

“Ovaj Zakon ako bude izglasan ovakav, dat će uvid gradovima i općinama u krvnu sluku turizma, da tako kažem. U Istri podržavamo privatan smještaj, kad je obiteljski, izvorni, gdje domaćin dočekuje gosta, za razliku od rentijerskog privatnog smještaja koji se nalazi u stambenim zonama, gdje ne postoji gostoljubivost i domaćin. Imamo nekomercijalni smještaj koji je u Istri vrlo izražen, to su druge kuće i vikendice i to je izvan kontrole, osim kroz sustav e-visitora. Od 220. godine u istri je takav smještaj tri puta brže rastao. Od početka 220. do 2023. privatni smještaj je rastao za 6500 kreveta a nekomercijalni za čak 30.000 postelja.”

Na kraju je zaključio:

“Mi smo se davno, 1995. okrenuli individualnom turizmu, kvalitetnijem a ne masovnom turizmu. Istra ima kapaciteta i volje da napravi iskorak u kvaliteti. Neće se ta kvaliteta mjeriti u standarde koliko je čega otvoreno. Konkurentnost će se mjeriti po tome kako upravljamo urbanizmom, šumama, građevinskim zonama, zelenim površinama… što smo učinili po pitanju e-mobilnosti. U Istru 94 posto gostiju dolazi autobomilima. To znači da ćemo morati prilagođavati infrastrukturu jer se proizvodnja automobila usmjerava na električne i hibridne.”

