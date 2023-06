Puljak: Turizam treba biti motor razvoja drugih industrija

Podijeli :

Miroslav Lelas/PIXSELL

Split nikad ranije nije bio pun turista, a suživotu s turistima, kaznama za edolično ponašanje te drugim splitskim aktualnostima u Dnevniku N1 televizije govorio je splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

Puljak kaže da turiste uvijek dočekuje gostoprimstvo građana Splita.

Napomenuo je da je Grad Split nedavno donio odluku o javnom redu i miru te da se nada da će se gosti i držati tih odluka i da se nada da će se na ulicama Splita viđati što manje neželjenih prizora i scena u kojima su neki od turista neprimjereno ponašali.

Rekao je da su komunalni redari ispisali 13 kazni za izbijanje alkohola na javnom mjestu i da je jedna već i uplaćena.

“Nadam se da će se preko društvenih mreža pročuti da je neprimjereno ponašanje u gradu Splitu neprihvatljivo. Ali ono pto mi želimo je da Split bude živ, mediteranski grad i da se gosti koji dođu naš grad ugodno i lijepo osjećaju”, rekao je gradonačelnik Splita.

Govorio je i održivom turizmu te što je gradska vlast učinila po tom pitanju.

“Split prije dva desetljeća uopće nije bio turistički grad. Turizam se pojavio i rastao i povećavao se iz godine u godinu. I to je naravno to je dobra vijest za grad, to je industrija koja je važna za grad Split, a ono što bi mi željeli je da ona bude motor razvoja drugih industrija poput visokotehnoloških i izlaz iz jedne party destinacije koja je Split postao da postanemo destinacija za obiteljski turizam i turizam koji ima veću dodatnu vrijednost”, rekao je Puljak i dodao da intenzivno rade na tome.

