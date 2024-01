Jedina Hrvatica na prestižnoj Forbesovoj listi za N1 otkrila detalje: “Nisam mogla vjerovati…”

Podijeli :

Direktorica Gault&Millau Croatia Ingrid Badurina Danielsson (70) gostovala je u N1 Newsnightu s Ivanom Tomić i komentirala kako se našla u ulozi poduzetnice.

Naime, Forbes je objavio listu 50 uspješnih žena iznad 50 godina, na kojoj se našla i večerašnja gošća kao jedina Hrvatica. Lista je međunarodna, što daje dodatnu težinu.

“Nisam znala za to, zateklo me. Primila sam e-mail jedne novinarke iz New Yorka, koja mi je rekla da su me pronašli kao mogućeg kandidata za 50 over 50. Mislila sam da je neki spam i nisam željela stisnuti na link koji je nudila pa sam je išla guglati i vidjela da uistinu jest tko jest. No, još nisam vjerovala pa sam se dodatno raspitivala i dobila sam potvrdu da je sve legitimno”, kazala je Badurina Danielsson pa nastavila:

“Dok nisam vidjela i čula, nisam vjerovala. Za mene je to nešto nezamislivo, predivno i neočekivano. Nitko živ nije znao za to. Stvarno jedno prekrasno priznanje. Ovo što radim, radim sa strašću.”

Ima izuzetnu životnu i osebujnu biografiju, s 50 godina odlučila je promijeniti život i krenuti u poduzetništvo.

“Novinarstvo mi je bilo i ostalo prva ljubav. Zbog njega sam otišla iz Italije, gdje sam odrasla i gdje sam živjela. Pružila se prilika da nakon diplome dođem par mjeseci u Zagreb. Nadobudno i naivno sam došla i krenula sam raditi u Vjesniku. Tad se to zvalo CINK. Ostala sam od onda i krenula u novinarstvu punom parom. Radila sam u Startu, za mene najboljem časopisu koji je izlazio u ovom podneblju. Bilo je to krasno iskustvo, tad se još moglo putovati”, prepričala je.

Intervjuirala je brojne velikane iz područja književnosti, umjetnosti, glazbe… Tijekom rata i narednih otprilike 15 godina radila je u La Stampi, gdje je stekla potrebno iskustvo, kasnije jako vrijedno za ulazak u poduzetničku priču.

“Moj prvi festival bio je u Splitu, 1001 delicija. Napravila sam na Prokurativama najljepši mogući setting. U svoj posao sam stavila ušteđevinu, 20.000 kuna. Ta tri dana festivala ispunilo mi je srce, ljudi su bili sretni i zadovoljni. Tako je počelo. Nakon četiri godine u Splitu, gdje smo shvatili da stagniramo, otišli smo u Zagreb. U njemu smo osmislili Gourmet festival, koji je bio u muzejima i koncentriran na vino. Prva godina je bila super, druga super, četvrtu su počele čudne situacije i shvatila sam da je došlo vrijeme da se to prekine”, ispričala je i nastavila:

“Mediteranska dijeta ušla je na UNESCO-ov popis materijalne i kulturne baštine pa smo pokrenutli Taste the Mediterranean. Kao i sve, tako je i ovo bilo na međunarodnom nivou. Sad smo već četiri godine u Splitu i nadam se da ćemo tamo ostati. Zahvaljujući tom festivalu sam bila u Francuskoj na jednom njihovom festivalu i dobila priliku dovesti Gault&Millau u Hrvatsku 2018., što traje do danas.”

