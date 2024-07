Jurčić o Primorcu: HDZ nije mogao odabrati boljeg kandidata

Podijeli :

Ekonomski analitičar i bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirao stanje turističke sezone.

U Hrvatskoj ne nedostaje turista, ali promet u ugostiteljstvu je pao.

“To je sve očekivano. Potrošnja ovisi o dohotku, a glavni potrošači su turisti iz zapadne Europe, Njemačka Italija… A znamo da Njemačk stagnira, dohodak im stagnira. Potrošnja se smanjuje i to potrošnja manje bitnih potrepština.”

Jurčić kao primjer navodi da se u Njemačkoj potrošnja pive prošle godine smanjila za pet posto i kaže da to nije do promjene ukusa, već do dohotka i potrošnje.

Navike turista se se promjenile

“Do prije tridesetak godina naši turisti su tražili sobu sa zajedničkom kupaonicom. Tih turista više nema. Kasnije je došla generacija turista koji traže jeftini smještaj s kupaonicom i apartmanom i tako je došlo do apartmanizacije gdje mi uopće nismo imali strategiju hrvatskog turizma.”

Lokalne turističke zajednice će i same moći ograničiti apartmanizaciju i overturizam

Jurčić ističe da je turizam kakav imamo u Hrvatskoj posljednjih godina potpuno neodrživ. Kao najkvalitetnije vrste turizma ističe medicinski, kongresni, sportski i znanstveni, ali problem je što nikada nije planski izgrađena adekvatna infrastruktura.

Objasnio je temeljni problem hrvatskog turizma.

“Mi smo lokalnim čelnicima dopustili da upravljaju tim prostorom i oni linijom manjeg otopra, gledajući kratkoročno vremenski i prostorno, su htjeli na svom prostorom u što manje vremena zaraditi što više prihodom od komunalnih naknada, zapošljavanja ljudi, prihod od poreza… Pa su omogućili da se sve izgradi kako su izgradili i to je postalo neizdrživo.”

Jurčić smatra da je hrvatski prostor iskorišten na krivi način. “Da se to preokrene, potrebni su veliki zahvati. Naš turizam je dosegnuo maksimum i on će stagnirati.”

“Vujčić opravdava svoje politike”

Guverner HNB-a Boris Vujčić je za N1 rekao da je inflacija samo percepcija građana i njihov doživljaj cijena, a Jurčić kaže da taj doživljaj nije pogrešan.

Guverner HNB-a najavljuje daljnji pad inflacije i objašnjava zašto je percepcija građana drugačija

“Doživljaj je realan. Mi smo dobili nivo cijena koji je u Europi. Da bi građanin mogao normalno živjeti, nama bi prosjek plaće trebao biti oko 2000 eura. Kad bi mi digli plaću do 15 posto, našem građaninu je i i s tim i dalje nos ispod površine vode. Ta percepcija građana je u redu.”

Objasnio je i zašto misli da Hrvatska nije bila spremna za uvođenje eura.

“Mi aposlutno nismo bili pripremljeni za euro. Prije svega smo s monetarnom politikom blokirali hrvatsko gospodarstvo i nama industrijska i poljoprivredna proizvodnja čitavo vrijeme, od kad imamo Hrvatsku državu, pada. Tako da smo ušli puno siromašniji i nepripremljeniji u Europsku uniju, nego što smo to trebali.”

Zašto je Vujčić onda rekao da je inflacija samo percepcija građana?

“Opravdavaju svoju politiku koju provode 25 godina”, tvrdi Jurčić.

Primorac kao najbolji HDZ-ov kandidat za predsjednika

Za kraj se osvrnuo i na Dragana Primorca kao potencijalnog HDZ-ovog kandidata za predsjedničke izbore.

“Najbolja osoba koju je HDZ mogao iznjedriti u ovome vremenu. On ima pozitivan i negativan efekt. Mislim da je za prosjek hrvatskog društva preobrazovan, preorganiziran, prekompjuteriziran. Ima malo političkog kerosa, a politika nije mehanika, nego neki osjećaj. Bit će dobar test kako će Hrvati prihvatiti Zorana i Dragana. Mislim da će biti vrlo blizu.”

